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الرئيسية | حوادث | أمن أكادير يتصدى للتحريض على خرق "الطوارئ"

أمن أكادير يتصدى للتحريض على خرق "الطوارئ"

أمن أكادير يتصدى للتحريض على خرق "الطوارئ"
رشيد بيجيكن من أكادير
الأربعاء 20 ماي 2020 - 06:46

أوقفت عناصر المصلحة الولائية للشرطة القضائي بأكادير، شابا في العشرينيات من عمره، للاشتباه في تورطه في قضية تتعلق بتسجيل شريط فيديو مرفوق بتعليق صوتي، يتضمن تحريضا واضحا على خرق إجراءات الطوارئ الصحية وحظر التنقل الليلي.

وتفاعلت المصالح الأمنية المختصة بولاية أمن أكادير بجدّية وسرعة مع الشريط، الذي جرى تداوله على نطاق واسع بمواقع التواصل الاجتماعي، والذي تم تصويره في حي "القدس"، إذ أسفرت الأبحاث عن تحديد هوية الشاب المشتبه فيه.

ووُضع الموقوف تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، من أجل تحديد كافة ملابسات القضية.

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