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كُتّاب وآراء
الشرطة تحجز مخدرات جاهزة للترويج في مراكش
حجزت مصالح الأمن بمراكش، في تدخل أمني لعناصر الشرطة القضائية، حقيبة تحتوي على 75 صفيحة من مخدر الشيرا.
وأفادت مصادر أمنية بأن "مصالح الشرطة القضائية بولاية أمن مراكش فتحت بحثاً قضائياً في شأن معلومة تفيد توصل امرأة بكمية مهمة من مخدر الشيرا، وتحتفظ بها بمحل سكنها في أفق ترويجها".
وأضافت المصادر ذاتها: "مكن البحث والتحري في هذه القضية من التوصل إلى هوية المعنية بالأمر، وتم الانتقال إلى محل إقامتها لإيقافها؛ لكن تبين مغادرتها للمنزل، الذي خضع لتفتيش قانوني، تحت إشراف النيابة العامة المختصة وبحضور أحد قاطنيه".
وأوردت مصادر هسبريس أن "عملية التفتيش مكنت من العثور على الحقيبة المذكورة، التي بلغ وزنها الإجمالي حوالي 6700 غراما من المخدرات تم حجزها لفائدة البحث".
جدير بالذكر أن الأبحاث القضائية تبقى جارية من أجل إيقاف المرأة المعنية، وكل من ثبت تورطه معها في هذه القضية.