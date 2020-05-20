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الرئيسية | حوادث | تعنيف رجل مسنّ يقود "عون سلطة" إلى التوقيف

تعنيف رجل مسنّ يقود "عون سلطة" إلى التوقيف

تعنيف رجل مسنّ يقود "عون سلطة" إلى التوقيف
هسبريس من الرباط
الأربعاء 20 ماي 2020 - 13:35

اعتداء شنيع تعرّض له رجل مسنّ بالملحقة الإدارية الزرقطوني التابعة لتراب إقليم مديونة نواحي الدار البيضاء على يد عون سلطة، بعدما طالَب بالمساعدة الاجتماعية في ظلّ الجائحة، وفق ما نقله فرع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بالبرنوصي.

ووجّه فرع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان رسالة مفتوحة إلى كل من وزير الداخلية، ووالي ولاية الدار البيضاء الكبرى، وعامل إقليم مديونة، ووكيل الملك بالمحكمة الزجرية بعين السبع، مشتكيا فيها "اعتداء أعوان السلطة بإقليم مديونة على شيخ مسن".

وزارة الداخلية أصدرت بلاغا اليوم الأربعاء، توصلت به هسبريس، تقول فيه إنّها قد قرّرت توقيف عون السلطة المشار إليه في المقاطع المصوّرة المنشورة على مواقع التواصل الاجتماعي وبعض المواقع الإخبارية.

كما ذكرت وزارة الداخلية أنّها قرّرَت فتح بحث دقيق لتحديد المسؤوليات في الاتهامات المنشورة حول عون سلطة تابع للملحقة الإدارية الزرقطوني، بباشوية الهراويين في إقليم مديونة.

وسجّل فرع الجمعية متابعته بـ"غضب شديد الصور المنشورة عن اعتداء همجي ووحشي، من طرف عون سلطة بالملحقة الإدارية الزرقطوني، التابعة لتراب مديونة، على الشيخ المسن م. و (...) أثناء مطالبته بالمساعدة الاجتماعية في ظل وباء كورونا".

كما قالت اللجنة المحلية لإقليم مديونة ونواحيها عن الجمعية المغربية لحقوق الانسان بالبرنوصي إنّها قد تابعت بغضب واستنكار شديدَين ما أسمته بـ"الطرق الملتوية في تقديم تلك المساعدات، بأشكال تهدف إلى خلق مزيد من الأتباع لأهداف مرسومة مسبقا".

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (52)

1 - عبدو الأربعاء 20 ماي 2020 - 13:47
هد المسلسل دالقايد والمقدم والمخازنية كاع مبغا يتسالى!!؟؟؟
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133
2 - مغربي قح الأربعاء 20 ماي 2020 - 13:48
يجب الضرب بيد من حديد كل من سولت له نفسه من مسؤولين تعنيف لفضيا أو جسديا اي مواطن كيفما كانت درجته .هناك قانون في البلاد ولسنا في غابة .يجب أن يدخل إلى ذهن القواد ورجال القوات المساعدة انتا في 2020 وليس 1920.حيوان وما عندكش الحق تضربو أو تدهسوا فما بالك بإنسان.
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162
3 - Ayman الأربعاء 20 ماي 2020 - 13:48
التوقيف غير كاف في حقه.يجب متابعته فضاءيا والحكم عليه بالسجن.حرام ان تعنف رجلا في دالك السن.ولو ايكون المعتدي.وشكرا
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194
4 - omar الأربعاء 20 ماي 2020 - 13:48
وَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ غَافِلًا عَمَّا يَعْمَلُ الظَّالِمُونَ ۚ إِنَّمَا يُؤَخِّرُهُمْ لِيَوْمٍ تَشْخَصُ فِيهِ الْأَبْصَارُ
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174
5 - انور الأربعاء 20 ماي 2020 - 13:48
لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم
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79
6 - مهاجر عن غير طيب خاطر الأربعاء 20 ماي 2020 - 13:48
عون السلطة إذا ثبتث إدانته يجب معاقبته بالسجن و جبر الضرر لفائدة الشيخ المسن ليكون عبرة لمن خولت له نفس الشطط في استعمال السلطة.
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103
7 - يونس الأربعاء 20 ماي 2020 - 13:49
واش وقفوه ولا عزلوه ولا حبسوه
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42
8 - عبدالحق الأربعاء 20 ماي 2020 - 13:51
البارحة تعنيف وكيل جلالة الملك واليوم رجل مسن وغدا سيأتي دور وزير الداخلية
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47
9 - Saad الأربعاء 20 ماي 2020 - 13:51
إذا كان الخبر صحيح والكدمات التي تظهر على وجه الضحية من فعل هذا "العون" فإن هذا جلاد . هذا يستحق أن يفصل من العمل.
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54
10 - سعيد أكادير الأربعاء 20 ماي 2020 - 13:52
البلاد اللي فيها المقدم عمر باباها ماتقدم،وزيدو عليه حتى القايد!!والقايدة!!!
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101
11 - سامي الأربعاء 20 ماي 2020 - 13:53
فوضى كبيرة بدون حسيب ولا رقيب ،وآخرها الإعتداء الأخير على أحد النواب القضائيين الذي كان التنازل فيه تزكية وإعطاء الضوء الأخضر للمزيد من المجازر في حق المواطنين البسطاء.
أما بالنسبة للمساعدات فقد ذهبت لكثير من الأشخاص لايستخقونها فقط باك صاحبي ،
حسبنا الله ونعم الوكيل ☝
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50
12 - الفاروق الأربعاء 20 ماي 2020 - 13:53
لما يخرق مواطن الحجر الصحي او إهانة موظف لا يقومون بالبحث والتدقيق تيسيفطوه مباشرة للسجن ومنين تيديرها رجل سلطة يتوقف عن العمل والراتب دايز ليه ومن بعد يقومون ببحث وفي الأخير اما ينقلوه الى جهة اخرى آو يقلوا لينا راه تم التنازل عن القضية بحال لي وقع مع وكيل الملك.
طز يارطز.
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49
13 - عادل الأربعاء 20 ماي 2020 - 13:53
بعض أعوان السلطة طغوا في البلاد وقهروا العباد، والسبب أن القانون لا يطبق إلا على المواطن المغلوب على أمره، لن تقوم للمغرب قائمة فالعدل أساس الازدهار والرقي...
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41
14 - المستبشرة خيرا الأربعاء 20 ماي 2020 - 13:53
باز لهاد اليد اللي تهزات و ضربات راجل فهاد السن ما شاف فيه اباه ما شاف فيه جدو!!!!!!!!
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58
15 - سعاد.. الأربعاء 20 ماي 2020 - 13:54
لا حول ولا قوة الا بالله حسبنا الله ونعم الوكيل الله يأخذ فيهم الحق ياربي فهاد شهر لفضيل هادو لي تعداو عليه ماراعاو حتى لسن ديالو.....
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26
16 - فاطمة الزهراء الأربعاء 20 ماي 2020 - 13:55
قبح الله الفقر، هذه نتائج تمديد الطوارئ ضد إنفلونزا عادية جدا...
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6
17 - hamid elaid الأربعاء 20 ماي 2020 - 13:56
الحقيقة لايجب معاملة فقراء المغرب بهذا الأسلوب الهمجي باعتبارهم ليسوا مجرمين بقدر ماهم جياع يطلبون الرغيف فقط الخبز ويحيى القيصر
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21
18 - بعمراني حر الأربعاء 20 ماي 2020 - 13:56
لا حول ولا قوة الا بالله هذا شطط في استعمال السلطة
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17
19 - اجديك الأربعاء 20 ماي 2020 - 13:56
يمكن القول بان هناك عقليات لازالت تتعامل وفق منطومة اكل عليها الدهر، لاحظنا هدا خلال التعامل مع هاته الجايحة والاستعمال المفرط للسلطة، شان هدا العون شأن مقدمة اليوسقية، دون ان ننسي النزعة الاستعمارية لدي الفرنسي الدي دهس قطيع للغنم أمام أعين ودموع الطفل الراعي، لكن مايتلج صدورنا هو الرد الدي يصدر من المسؤولين وعلي صعيد في البلاد لمعاقبة او اعفاء المتورطين في اهانة كرامة المواطنين الاحرار.... نتمني ان ننهي نهائيا مع هاته ااممارسات الاستبدادية الغير اخلاقية والا وطنية...
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15
20 - ذ نجيب بالعاصمي الأربعاء 20 ماي 2020 - 13:59
الاعتداء بالضرب والجرح الظاهر للعين المجردة .جريمة ثابتة وعلى الاستاذ ياسين تولى النازلة
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9
21 - لاحول ولاقوة الا بالله الأربعاء 20 ماي 2020 - 14:00
الله المستعان اذا لم تستحيي فافعل ماشئت نزعت الرحمة من القلوب شيء يدمي القلب للأسف
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9
22 - حداوي مغربي مغربي الأربعاء 20 ماي 2020 - 14:00
صورة مؤلمة و كأننا مازلنا نعيش في زمن السيبة...انعدام الحكامة الجيدة في تسيير المرفق العام يتسبب في تجاوزات لا تليق ....أتمنى ان تمر الأمور في احترام تام للقانون
..
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14
23 - Latif الأربعاء 20 ماي 2020 - 14:01
لا حول و لا قوة الا بالله
البارحة ناءب وكيل الملك ما بالكم بمواطن عادي
و شيخ با حسرتاه.يمهل و لا يهمل
لدعى القوة يتلى بالضعف
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9
24 - 3arafa الأربعاء 20 ماي 2020 - 14:02
أعوان السلطة غير مؤهلين لمراقبة الحجر الصحي..يجب أن يبقى دورهم في نقل المعلومات و شهادة السكنى ....الاعتداء على مسن جريمة وذنب امام الله سوف يلقى عقابه
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14
25 - خضرة الأربعاء 20 ماي 2020 - 14:03
وكلنا عليكم الله، ما بقيتو توقرو كبير و لا تحنو في صغير ، اللي في يدو شي سلطة داير ما بغى.
كما ورد في الحديث《 ليس منا من لم يرحم صغيرها و لم يوفر كبيرنا》
الله يسلط عليكم أناس أسوأ منكم.
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16
26 - طنجاوي غيور الأربعاء 20 ماي 2020 - 14:04
هادو لي كيسموهم "رجال السلطة" كيبانوا بداو كيعيقو و كيبسلو و كيجبلهم الله منعرف شكون هما .. و نلي تهضر معاه يقولك انا مقدم ولا منعرف .. راه عيقو والله حتى عيقو
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14
27 - ع غ الأربعاء 20 ماي 2020 - 14:04
هذه الاعتداءات تدل على ان بعض الاشخاص المحسوبين على السلطة يرون في الحجر الصحي وسيلة مهمة لافراغ نزواتهم العدوانية في مواجهت الضعفاء مستغلين تجند جميع السلطات من اجل انجاح الحظر الصحي بمن فيهم المواطنين والجمعيات الحقوقية وهنا يظهر دور سلطة النيابة العامة في تحريك الدعوى العمومية اليس من العيب الاعتداء على مسن ضعيف في رمضان يطلب لقمة العيش
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10
28 - ملاحظ الأربعاء 20 ماي 2020 - 14:04
لا لا بزاف ، خاص وزارة الداخلية تدير تغييرات جذرية ، وتظبط هادشي .... شي نهار غيكون سباب خراب المغرب على يد مخازني .... ولكم في البوعزيزي عبرة.
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11
29 - مواطن غيور الأربعاء 20 ماي 2020 - 14:06
يجب إعادة النظر في مناهج التكوين الخاصة بالقوات المساعدة و معاقبة القائد و مسؤولي ق.س ...
القانون فوق الجميع ...
القائد أو المقدم أو عنصر القوات المساعدة فهم موظفون لدى الشعب
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9
30 - العائد الجميل الأربعاء 20 ماي 2020 - 14:09
حسبي الله و نعم الوكيل هذا وحش أدمي ألم تتحرك فيه ولو شعرة واحدة من عمر وشيبة الشيخ و نحن في آواخر شهر رمضان
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10
31 - عمر الأربعاء 20 ماي 2020 - 14:09
تحية للجميع،سبق لي أن قلت يجب إختيار أعوان السلطة ( مقدم وااشيخ) من أشخاص لهم معرفة ومستوى ثقافي ويخضعون لتكوين في القانون وحقوق الإنسان .أما أن يتم إختيارهم بناء على علاقات وتدخلات فهذا سيسيء لمفهوم عون السلطة وأهدافه.
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7
32 - N.H الأربعاء 20 ماي 2020 - 14:09
السؤال المطروح كون مكانوا كيتفضحو على أفعالهم الشنيعة و اللا إنسانية داخل مواقع التواصل الاجتماعي كون كل مظلوم لن يجد من يسانده أو ينصفه حيث غير كيخافو من شوهة مواقع التواصل الاجتماعي لهذا بغاو يطبقو قانون 20-22 باش تاكل لعصا وتسكت
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13
33 - عبدالحق الأربعاء 20 ماي 2020 - 14:09
لقد جاء الحق و زهق الباطل. أتمنى أن ينال هذا المتعدي على عجوز في هذا الشهر الفضيل دون رأفة و لا رحمة أن تنزل عليه العدالة حكما قاسيا حتى يكون عبرة لمن يعتبر.
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8
34 - said الأربعاء 20 ماي 2020 - 14:09
ربما مسلسل الاعتداءات على المواطنين لم ينته بعد هل نحن نعيش في غابة رجل مسن يريد فقط حاجة من احتياجات الضرورية التي تمنحها الدولة لدوي الحاجة .لكن جبروت المقدم والقاءد في هده البلاد.يجبىرهم على الاعتداء وادا اردت ان تاحد المعونة فلا بد لك من الرشوة التي أصبحت عادية في زمن كورونا.هدا العون لا يجب توقيفه بل يجب سجنه وفصله عن العمل وتعويض الضحية ماديا ومعنويا
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6
35 - الطغيان الأربعاء 20 ماي 2020 - 14:10
قلنا لكم آنفا أن المخزن أطلق يد أعوانه للتنكيل بالفقراء و الانتقام منهم لأنهم لا ينسجمون مع الأكاذيب القائلة بأحسن بلد في العالم و المغرب دائما سباق في كل الميادين و تلك الأغاني الممجوجة التي أكل عليها الدهر من مثال بلد الحق و القانون و غير ذلك. ولكن الجمد لله أن وجدت التكنلوجيا من هواتف و مواقع أنترنت تفضح القليل من إجرامهم في حق الشعب. نسأل الله أن يرفع عنا حكام السوء أما الوباء فمرتفع بإذن الله.
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11
36 - حشومة الأربعاء 20 ماي 2020 - 14:10
بمجرد النظر إلى صورة المسن المعنف .. وإذا كانت مسؤولية عون السلطة تابثة .. ماشي غير التوقيف اللي خاصو .. يجب متابعته قضائياً على استعمال الشطط والحكرة والضرب والجرح ضد مسن في سن جدّه ..
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37 - سعيد الأربعاء 20 ماي 2020 - 14:10
هدمجرم وتحمل مسوليتى حسبن لله ونعم الواكيل حت هد الرجل المسن لام يسلم من بطش هد المجرم على النيابة العامة ان تتحرك بسرعة واختم با قول الرسول صالى لله عليه والسلام ليس مناء من لايوقير كبيرنا والا يرحم صغيرناء انشيري يا هيسبريس واجرك على لله
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7
38 - تجليات وهم كورونا الأربعاء 20 ماي 2020 - 14:12
لا حظت في الاونة الاخيرة ان بعض مقدمي الحومة كبرت حجبانهم وطال لسانهم واصبحوا يندفعون أكثر من ماهو مطلوب منهم . الله يحفظ من الجايات .
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39 - ilhamita الأربعاء 20 ماي 2020 - 14:13
كيبان ليا هاد لمخازنية زادو فيه بزااااااف واش زعما مكاينش لي قادر يحكمهم و خصوصا فهاد الأزمة
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5
40 - salah35 الأربعاء 20 ماي 2020 - 14:14
المخازنية والمقدمين طلع ليهم الكراد وسحاب ليهم البصري رجع, واش هما ماحتارمو تا نائب وكيل الملك اللي عطاوه سلخة في طنجة, عاد يحتارمو شيباني فقير
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4
41 - abdessalam الأربعاء 20 ماي 2020 - 14:15
ترى الهم عيون غير اللتي نرا بها او لهم ادمغة غير اللتي نفكر بها او ليس لهم قلوب كاللتي نحس بها ام هو ذلك التكوين اللذي يسبق التوظيف (سطاج).
سبحان الله دائما اقول ان تكوين الانسان يجب ان يسبق تكوين الموظف وان من يرتدي ذلك الزي يجب ان يحافض على صفة الانسان داخله لا كانه يرتدي زي يحوله الى حيوان ضارب .
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42 - كارهكم الأربعاء 20 ماي 2020 - 14:15
من نيتكم ؟ الخبر وصل لأستراليا و أنتم عاد فقتو. تنقدون ماء الوجه زعما؟ ههههه
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2
43 - المغرب الأربعاء 20 ماي 2020 - 14:19
الكمامات بحرى تسد فمك ويلا طلبتي حقوققك الزرواطة او تغبر في السجن
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3
44 - محمد الأربعاء 20 ماي 2020 - 14:23
يجب توقيفه فوراً وتقديمه للقضاء ليقول كلمته
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3
45 - MISSA CHOK الأربعاء 20 ماي 2020 - 14:25
التوقيف غير كافي ، يجب الاعتقال .
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4
46 - ...... الأربعاء 20 ماي 2020 - 14:28
حسبيا آلله ونعم الوكيل رجل في ذلك السن يتم تعنيفه على يد عون سلطة آلله ياخذ الحق انه يمهل ولا يهمل.
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3
47 - khadija الأربعاء 20 ماي 2020 - 14:40
حسبي الله ونعم الوكيل الله ينتقم من سوت له نفسه وضرب هذا الرجل ال كيطالب حق من حقوق عطاتوا ليه الدولة
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48 - شرطي الأربعاء 20 ماي 2020 - 14:42
عون سلطة يعني مقدم ولد شعب يضرب راجل مسن حمار ونتمنى من القضاء ياخد حق المسن
اما توقيف فقط ما كفيش لازم سجن ليكون عبرة
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1
49 - Momo الأربعاء 20 ماي 2020 - 14:46
يا رب متى ننتهي من شيء اسمه المقدم او الشيخ او القايد.هؤلاء الاشخاص يحسبون انفسهم الامرون و الناهون و المتحكمون في الضعفاء
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50 - tassamoh الأربعاء 20 ماي 2020 - 14:46
صافي عواشر هادي وتنازل كمتنازل وكيل الملك راه تكوين ديالهم قديم متفرمطاج الله إحسن عوانهم
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-2
51 - احمد الأربعاء 20 ماي 2020 - 14:48
السلام عليكم
وجب تصحيح كل خلل في عملية توزيع المساعدات حتى تصل الى مستحقيها .
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52 - زهير بوف الأربعاء 20 ماي 2020 - 14:48
علاش ولات هاد العداوة بين المدنيين و رجال السلطة؟؟
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