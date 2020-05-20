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الرئيسية | حوادث | شاب ينهي حياته شنقاً بحبل ضواحي إقليم شفشاون

شاب ينهي حياته شنقاً بحبل ضواحي إقليم شفشاون

شاب ينهي حياته شنقاً بحبل ضواحي إقليم شفشاون
هسبريس من تطوان
الأربعاء 20 ماي 2020 - 22:05

اهتز دوار ايرسيف بجماعة بني احمد الغربية بإقليم شفشاون، اليوم الأربعاء، على وقع انتحار شاب عشريني بعدما وصل حبلا بشجرة ولفه حول عنقه، وفق ما علم لدى السلطات المحلية.

وحسب مصادر محلية فإن الهالك شاب يبلغ حوالي 27 سنة، عثر عليه جثة هامدة معلقة بواسطة حبل إلى شجرة بالتجمع السكاني سالف الذكر، مضيفة أنه كان يعاني من اضطرابات نفسية وأزمات عقلية حادة.

عناصر من السلطة المحلية حلت بمكان الحادث، مرفوقة بعناصر الدرك الملكي، وعملت على فتح تحقيق في أسباب وملابسات الواقعة، ونقل جثمان الضحية إلى مستودع الأموات بشفشاون، بناء على تعليمات النيابة العامة المختصة، إلى حين انتهاء التحقيقات والإجراءات القانونية المعمول بها في مثل هذه الحالات.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (9)

1 - جمال الأربعاء 20 ماي 2020 - 22:14
اللهم اغفر له وارحمه وتجاوز عنه يارب وجعل مثواه الجنة .
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13
2 - fatima zahra الأربعاء 20 ماي 2020 - 22:15
ولاو بزاف ديال حالات الانتحار الله احد البأس الله بوحدو اللي عالم بحالتهم النفسية الله ارحموا
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3 - AIDE الأربعاء 20 ماي 2020 - 22:16
دمه في عنق الحكومة انهار او ما طال اوهما كيرسلو فالطاقة السلبية للناس ماكاين حتا بادرة انفراج ماعرفنا امنين اسلاطو اعلينا
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4 - ريان الأربعاء 20 ماي 2020 - 22:17
كان يعاني من اضطرابات نفسية وأزمات عقلية حادة.
لا هاد المرة تزادت حادة زعما القضية راه موثوق منها مافيهاش التخرشيس أودييييي
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5 - bat man الأربعاء 20 ماي 2020 - 22:19
لماذا أغلب المنتحرين في الشهرين الماضية من مدينة شفشاون
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4
6 - زوهير سور الأربعاء 20 ماي 2020 - 22:26
صراحة أصبح الأمر مقلقا ،ونحن نسمع كل يوم شخصا يقوم بوضع حد لحياته،هل لأزمة كورونا علاقة ،أم أن الإنسان المغربي أصبح إنسانا يفضل الحياة على الموت جراء ما يعانيه من هموم و مشاكل،يبقى السؤال مفتوحا و على المهتمين أخذ هذه الظاهرة بعين الاعتبار،فماذا يمكننا أن ننتظر من مجتمع جل مواطنيه يرون الموت رحمة تخلصهم من معاناة هذه الحياة.
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7
7 - anasso0 الأربعاء 20 ماي 2020 - 22:36
بلاماتبقاو تذكروا المدينة.. راه ولات شيء عادي اي انتحار اصلو من شفشاون!
و الله شيء يحز في النفس.
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0
8 - زين العابدين الأربعاء 20 ماي 2020 - 22:42
غادي يقولو أزمة نفسيه اصبحنا كل يوم نسمع بانتحارات فمن المسؤول عن كل هدا اهو الفقر ام البعد عن الله أستغفر الله وأتوب اليه لا يسعني سوي أن اقول الهم ارحمه ولا حولا ولا قوة الا بالله العلي العظيم وحسبنا الله ونعم الوكيل
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9 - شفشاون الأربعاء 20 ماي 2020 - 22:43
شفشاون من اجمل المدن المغربية النظيفة و الاصيلة و العريقة و التقليدية و المحافظة وذات المناظر والماثر الطبيعية الخلابة والجميلة ،والبنايات و اللوحات الزرقاء ذات اللون البحري الذي ياخذك إلى الافق البعيد والامل في الغد القريب و الجميل .الاكل والمنتجات المحلية المغذية والصحية والحليب الجبلي و مشتقاته ........لماذا يا ناس ،لماذا ومن المسوءءل وكيف حتى أصبحنا كلما قراءنا عنوان عن حالة انتحار جديدة يذهب تفكيرنا مباشرة إلى شفشاون حتى من قبل ان نتم القراءة و نكتشف انها هناك بالفعل.لا حول ولا قوة الا بالله العظيم وانا لله وانا اليه راجعون .اظن انه على بعض المختصين من اساتدة علم الاجتماع و علماء الدين و الجغرافيا و الامن والنتروبولوجيا ان يقومو بتقصي عن قرب و تفعيل دراسة موسعة و بحث ععميق عن هذة الاحصاءيات في عدد الانتحارات بمدينة شفشاون ،النوارة.
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