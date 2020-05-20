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كُتّاب وآراء
شاب ينهي حياته شنقاً بحبل ضواحي إقليم شفشاون
اهتز دوار ايرسيف بجماعة بني احمد الغربية بإقليم شفشاون، اليوم الأربعاء، على وقع انتحار شاب عشريني بعدما وصل حبلا بشجرة ولفه حول عنقه، وفق ما علم لدى السلطات المحلية.
وحسب مصادر محلية فإن الهالك شاب يبلغ حوالي 27 سنة، عثر عليه جثة هامدة معلقة بواسطة حبل إلى شجرة بالتجمع السكاني سالف الذكر، مضيفة أنه كان يعاني من اضطرابات نفسية وأزمات عقلية حادة.
عناصر من السلطة المحلية حلت بمكان الحادث، مرفوقة بعناصر الدرك الملكي، وعملت على فتح تحقيق في أسباب وملابسات الواقعة، ونقل جثمان الضحية إلى مستودع الأموات بشفشاون، بناء على تعليمات النيابة العامة المختصة، إلى حين انتهاء التحقيقات والإجراءات القانونية المعمول بها في مثل هذه الحالات.
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (9)
لا هاد المرة تزادت حادة زعما القضية راه موثوق منها مافيهاش التخرشيس أودييييي
و الله شيء يحز في النفس.