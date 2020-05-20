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كُتّاب وآراء
الأمن ينفي انقلاب سيارة أمن في مدينة المحمدية
نفت المديرية العامة للأمن الوطني، بشكل قاطع، صحة تدوينة يتم تناقلها عبر تطبيق "واتساب"، "تدعي بشكل كاذب انقلاب سيارة تابعة للأمن الوطني، كان على متنها عدد من الموقوفين على خلفية خرق حالة الطوارئ الصحية بمدينة المحمدية، والتي تم إرفاقها بشكل متعمد بمقطع فيديو يظهر سيارة للشرطة منقلبة بعد تعرضها لحادثة سير بمدينة مراكش".
وأضاف بيان حقيقة صادر عن المديرية، أن مصالح الأمن الوطني كانت قد تفاعلت، بسرعة وجدية، مع الفيديو المرفق بهذه التدوينة، "والذي تبين أنه يعود إلى حادثة سير وقعت مساء يوم 05 ماي الجاري بتقاطع شارعي عبد الله إبراهيم و"راديما" بمدينة مراكش، نتجت عن اصطدام بين سيارة خفيفة وأخرى خاصة بالشرطة انقلبت بمكان الحادثة، وكان على متنها موظفا شرطة أصيبا بجروح طفيفة نقلا إلى المستشفى لتلقي العلاجات الضرورية، دون أن يكون على متن سيارة الشرطة أي موقوفين أو معتقلين، بخلاف ما ادعته هذه التدوينة المنشورة ونسبته بشكل كاذب لمدينة المحمدية".
كما أكد البيان أن مصالح الأمن سبق وأن فندت خبرا زائفا مماثلا، ادعى أن الحادثة نفسها كانت نتيجة مطاردة المخالفين لحالة الطوارئ الصحية.