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الرئيسية | حوادث | محاولة اغتصاب بشعة توقف شابا ضواحي وزان‎

محاولة اغتصاب بشعة توقف شابا ضواحي وزان‎

محاولة اغتصاب بشعة توقف شابا ضواحي وزان‎
هسبريس من وزان
الخميس 21 ماي 2020 - 04:43

أوقفت عناصر الدرك الملكي بجماعة بريكشة، التابعة ترابيا لإقليم وزان، عشرينيا للاشتباه في تورطه في قضية تتعلق بالضرب والعنف ضد الأصول ومحاولة اغتصاب والدته.

مصادر محلية أوضحت أن المشتبه فيه، وهو من مواليد 1994 ويتحدر من دوار زرادون، دخل في مشاداة مع والدته، قبل أن يعمد إلى محاصرتها بإحدى الغرف والشروع في نزع ملابسها وتعنيفها، مستغلا تواجدها بمفردها، غير أن صرخات الأم عجلت بفرار الابن العاق إلى وجهة مجهولة.

وتبعا للمصادر ذاتها، فإن عناصر الدرك الملكي تمكنت من إيقاف المتهم بعد كمين محكم، وتم اقتياده إلى المخفر من أجل الاستماع إليه في محضر رسمي تحت إشراف النيابة العامة المختصة، في أفق عرضه على أنظار الوكيل العام بمحكمة الاستئناف بمدينة تطوان.

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