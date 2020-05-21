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الرئيسية | حوادث | جريمة قتل امرأة حامل تهز "باب الحيط" بتاونات

جريمة قتل امرأة حامل تهز "باب الحيط" بتاونات

جريمة قتل امرأة حامل تهز "باب الحيط" بتاونات
رشيد الكويرتي
الخميس 21 ماي 2020 - 00:20

اهتز دوار باب الحيط التابع لجماعة فناسة بإقليم تاونات، الأربعاء، على وقع وفاة امرأة حامل تبلغ من العمر حوالي 43 سنة، متأثرة بجروحها البليغة الناجمة عن الاعتداء عليها باستعمال أداة حادة عبارة عن ساطور في نزاع مع أسرة من جيرانها.

ووفقا لما أوردته مصادر هسبريس، تعرضت الهالكة للاعتداء يوم الأحد الأخير قبل أن تفارق الحياة، الأربعاء، بالمركز الاستشفائي الجامعي الحسن الثاني بفاس، والذي نقلت إليه، حينها، لتلقي العلاج.

المصادر ذاتها أبرزت أن النزاع الدموي بين أسرة الهالكة وشقيقين من جيرانها، سببه خلاف حول رعي النحل الذي تربيه أسرة الضحية داخل صناديق موضوعة غير بعيد عن مكان إقامة الأسرتين بالدوار المذكور.

مصادر الجريدة من عين المكان، قالت إنه جرى توقيف الشقيقين المذكورين، البالغين من العمر 22 سنة و27 سنة، في اليوم الموالي للنزاع من طرف عناصر مركز الدرك الملكي لمرنيسة داخل غابة مجاورة للدوار وهما يحوزان ساطورين، قبل أن تضعهما رهن تدبير الحراسة النظرية على خلفية الاشتباه في تورطهما في هذا الاعتداء.

وأُحيل، اليوم، من جديد، المعنيان بالأمر من طرف مصالح النيابة العامة المختصة على المركز القضائي للدرك الملكي بتاونات، لاستكمال مسطرة البحث معهما في هذه القضية بعد تسجيل وفاة الهالكة، تضيف المصادر ذاتها.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (5)

1 - ويييه الخميس 21 ماي 2020 - 00:47
لا حولة ولا قوة الا بالله العلي العظيم النتيجة الموت السجن الفتنة سوء الجوار ....يارب الطف بعبادك
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2 - مواطن مغربي الخميس 21 ماي 2020 - 00:47
{إنــَّا لِـــلـَّـه وإنــَّا إلـيـهِ راجـــعــون}اللهم ارحمها وارزق أهلها الصبر والسلوان،ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم،المرأة الحامل لا تكون في مزاجها الطبيعي طيلة الوقت،حرام عليكم والله حتى حرام تعداو عليها ولو تكون هي لي ظالمة.وقرصتكم نحلة طيحوا عليها الروح في هذا الشهر المبارك.ماذا اقول؟! اللهم ألطف بنا ياربي.
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3 - Momo الخميس 21 ماي 2020 - 00:53
لا حول و لا قوة الا بالله،اصبح قتل روح الانسان كقتل الحشرات،هل هؤلاء القتلة بشر مثلنا؟انا اشك.الان لا نحل و لا عسل و الام وجنينها رحمهما الله و القتلة الى السجن المؤبد.من المستفيد من هذا كله؟لا احد
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4 - brahim الخميس 21 ماي 2020 - 00:58
لاحول ولاقوة الا بالله العلي العظيم
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5 - [email protected] الخميس 21 ماي 2020 - 01:05
الامر لله.... نزاع وخلاف يتطور... ويرجع جريمة قتل... عمدا. ومن قتل مومنا عمدا فهو في نار جهنم... هل ستنفع توبة..... انه قتل عمد و بتخطيط.... خزي في الاخرة..... وحبس اقلها 15 سنه في الدنيا. وخراب عائلتين......
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