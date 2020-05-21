جريمة قتل امرأة حامل تهز "باب الحيط" بتاونات

رشيد الكويرتي

اهتز دوار باب الحيط التابع لجماعة فناسة بإقليم تاونات، الأربعاء، على وقع وفاة امرأة حامل تبلغ من العمر حوالي 43 سنة، متأثرة بجروحها البليغة الناجمة عن الاعتداء عليها باستعمال أداة حادة عبارة عن ساطور في نزاع مع أسرة من جيرانها.

ووفقا لما أوردته مصادر هسبريس، تعرضت الهالكة للاعتداء يوم الأحد الأخير قبل أن تفارق الحياة، الأربعاء، بالمركز الاستشفائي الجامعي الحسن الثاني بفاس، والذي نقلت إليه، حينها، لتلقي العلاج.

المصادر ذاتها أبرزت أن النزاع الدموي بين أسرة الهالكة وشقيقين من جيرانها، سببه خلاف حول رعي النحل الذي تربيه أسرة الضحية داخل صناديق موضوعة غير بعيد عن مكان إقامة الأسرتين بالدوار المذكور.

مصادر الجريدة من عين المكان، قالت إنه جرى توقيف الشقيقين المذكورين، البالغين من العمر 22 سنة و27 سنة، في اليوم الموالي للنزاع من طرف عناصر مركز الدرك الملكي لمرنيسة داخل غابة مجاورة للدوار وهما يحوزان ساطورين، قبل أن تضعهما رهن تدبير الحراسة النظرية على خلفية الاشتباه في تورطهما في هذا الاعتداء.

وأُحيل، اليوم، من جديد، المعنيان بالأمر من طرف مصالح النيابة العامة المختصة على المركز القضائي للدرك الملكي بتاونات، لاستكمال مسطرة البحث معهما في هذه القضية بعد تسجيل وفاة الهالكة، تضيف المصادر ذاتها.