الجمارك تحجز سجائر و"معسل الشيشة" بأيت ملول‎

هسبريس من الرباط

أحبطت الوحدة المتنقلة للجمارك بأكادير عملية تهريب كمية مهمة من السجائر، إضافة إلى مادة المعسل المستعمل في تدخين النرجيلة "الشيشة"، بمدينة آيت ملول على مستوى الطريق الوطنية رقم 1.

عناصر الوحدة المتنقلة تمكنت، خلال هذه العملية، من حجز 730 ألف سيجارة و900 كيلوغرام من مادة المعسل، فضلا عن حجز سيارة لنقل البضائع كانت مسخرة في نقل المادتين المحجوزتين.

وقد فتحت عناصر الشرطة القضائية، تحت إشراف النيابة العامة المختصة، بحثا من أجل الإحاطة بكافة ظروف وملابسات هذه العملية.