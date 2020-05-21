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كُتّاب وآراء
3 قتلى في اصطدام إسعاف بشاحنة في جماعة ماسة
لقي ثلاثة أشخاص مصرعهم على إثر اصطدام سيارة إسعاف بشاحنة، اليوم الخميس، بالطريق الوطنية رقم 1 بين أكادير وتزنيت على مستوى مركز "سيدي عبّو" التابع لجماعة ماسة ضواحي اشتوكة آيت باها.
ووفقا لمصادر من عين المكان، فقد كانت سيارة الإسعاف قادمة من مراكش في اتجاه كلميم، وعلى متنها أربعة أشخاص، هم السائق ومرافقه وامرأة وابنتها، قبل أن تصطدم بشاحنة كانت سائقها يهم بمراقبة ضغط عجلاتها على قارعة الطريق؛ ما أدى إلى مصرع ثلاثة أشخاص وجُرح اثنين آخريْن.
وعن الضحايا من الموتى فإن الأمر يتعلق بمساعد سائق سيارة الإسعاف والمرأة وابنتها، فيما أصيب سائق الشاحنة وسائق سيارة الإسعاف بجروح طفيفة.
وانتقلت مصالح الدرك الملكي بالمركز الترابي لماسة إلى عين المكان، حيث تم الإشراف على توجيه جثامين المتوفين إلى مستودع الأموات والجرحى إلى المستشفى؛ فيما فُتح تحقيق في ظروف وملابسات هذه الحادثة المميتة.