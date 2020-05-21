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الرئيسية | حوادث | 3 قتلى في اصطدام إسعاف بشاحنة في جماعة ماسة

3 قتلى في اصطدام إسعاف بشاحنة في جماعة ماسة

3 قتلى في اصطدام إسعاف بشاحنة في جماعة ماسة
رشيد بيجيكن من اشتوكة آيت باها
الخميس 21 ماي 2020 - 14:17

لقي ثلاثة أشخاص مصرعهم على إثر اصطدام سيارة إسعاف بشاحنة، اليوم الخميس، بالطريق الوطنية رقم 1 بين أكادير وتزنيت على مستوى مركز "سيدي عبّو" التابع لجماعة ماسة ضواحي اشتوكة آيت باها.

ووفقا لمصادر من عين المكان، فقد كانت سيارة الإسعاف قادمة من مراكش في اتجاه كلميم، وعلى متنها أربعة أشخاص، هم السائق ومرافقه وامرأة وابنتها، قبل أن تصطدم بشاحنة كانت سائقها يهم بمراقبة ضغط عجلاتها على قارعة الطريق؛ ما أدى إلى مصرع ثلاثة أشخاص وجُرح اثنين آخريْن.

وعن الضحايا من الموتى فإن الأمر يتعلق بمساعد سائق سيارة الإسعاف والمرأة وابنتها، فيما أصيب سائق الشاحنة وسائق سيارة الإسعاف بجروح طفيفة.

وانتقلت مصالح الدرك الملكي بالمركز الترابي لماسة إلى عين المكان، حيث تم الإشراف على توجيه جثامين المتوفين إلى مستودع الأموات والجرحى إلى المستشفى؛ فيما فُتح تحقيق في ظروف وملابسات هذه الحادثة المميتة.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (4)

1 - fatima الخميس 21 ماي 2020 - 14:30
إنا لله وإن إليه راجعون ، الله إرحم الموتى والشفاء العاجل للجرحى
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2 - الرحالي الخميس 21 ماي 2020 - 14:32
انا لله وانا اليه راجعون - كل نفس داءقة الموت -اللهم ارحمهم و ارزق اهلهم الصبر الجميل وشافي المصابين يارب.
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3 - خالد الخميس 21 ماي 2020 - 14:35
لا حول ولا قوة إلا بالله. رحمة الله عليهم أجمعين آمين.
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4 - مواطن الخميس 21 ماي 2020 - 14:50
لا حول ولا قوة الا بالله انا لله و انا اليه راجعون . لا شكً ان سيارة الاسعاف من الشركات الخاصة التي تستتعمل سيارات خردة و ساءقين بدون تكوين. قطاع سيارات الإسعاف فيه فوضي وًغياب تأطير قانوني واضح.
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