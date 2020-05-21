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الرئيسية | حوادث | "الرقية الشرعية والنصب" يطيحان بشاب في سطات

"الرقية الشرعية والنصب" يطيحان بشاب في سطات

"الرقية الشرعية والنصب" يطيحان بشاب في سطات
إبراهيم الحافظون من سطات
الخميس 21 ماي 2020 - 13:05

عرضت عناصر الضابطة القضائية بمفوضية الشرطة بمدينة ابن أحمد التابعة لولاية أمن سطات، اليوم الخميس، شخصا يبلغ من العمر 35 سنة على أنظار النيابة العامة المختصة، للاشتباه في تورطه في قضية تتعلق بالنصب والاحتيال بواسطة الأنظمة المعلوماتية.

وأفادت مصادر هسبريس بأن المعطيات الأولية للبحث تشير إلى ضلوع المشتبه فيه في ارتكاب قضايا النصب عبر مواقع التواصل الاجتماعي، حيث كان يوهم ضحاياه، خاصة من جنسيات عربية، أنه "راق شرعي" وبقدرته معالجتهم من السحر وقضاء حوائجهم مقابل مبالغ مالية

وأسفرت الأبحاث والتحريات، التي أنجزتها عناصر الشرطة القضائية بمفوضية عاصمة امزاب، عن إيقاف المشتبه فيه بعد تحديد هويته؛ في حين مكّنت عملية التفتيش بمنزل المشتبه فيه عن حجز جهاز حاسوب وهواتف محمولة، فضلا عن مبالغ مالية مهمّة ومجوهرات وحلي، يشتبه في كونها من عائدات هذا النشاط المحظور.

وخضع المشتبه فيه لتدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث التمهيدي وتدوين أقواله في محضر قانوني، تبعا لتعليمات النيابة العامة المختصة، قصد الكشف عن جميع ظروف وملابسات هذه القضية؛ فيما لا تزال التحريات جارية بغرض إيقاف جميع المتورطين المفترضين في ارتكاب هذه الأفعال الإجرامية.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (8)

1 - العرايشي الخميس 21 ماي 2020 - 13:11
يجب محاربة كل انواع الشعوغة والخرافات والخزعبلات وباءعي الاعشاب المميتة بكل الوساءل
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25
2 - هشام كولميمة الخميس 21 ماي 2020 - 13:15
إنه الجهل...هل هناك من مازال يثق بأن هؤلاء الرقاة يستطيعون الشفاء من السحر ؟هههههه.
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10
3 - حجاج الخميس 21 ماي 2020 - 13:24
يجب ردع وإلقاء القبض على كل بايع القرآن والدين
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12
4 - عماد الخميس 21 ماي 2020 - 13:30
عواشركم مبروكة
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6
5 - حمداوي الخميس 21 ماي 2020 - 13:38
ولماذا لم تقل في مدينة ابن أحمد؟؟أليست معروفة؟؟؟وحتى الذي لايعرفها هذه مناسبة لمحاولة التعرف عليها.
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4
6 - نبيل نبيل الخميس 21 ماي 2020 - 13:42
الرقية الشرعية وهي النصب والتجارة بإسم الدين والرقية الشرعية لمن لا يعرفها فهي فقط قراءة المعوذتين للإبتعاد فقط وأكرر فقط لٱذهاب الوساوس هذا كما علمنا رسولنا لكن فيما بعد طورها النصابون بعدما أقنعوا الناس انهم يخرجون بها الجن ويجلبون بها السعادة ويبطلون بها السحر وكل هذا هراء وتخاريف يبرمجون بها المرضى النفسيين وإقناعهم بها حتى يتمكنوا من بيعهم الوهم وكل هذا بإسم الدين .
قال تعالى مخاطبا الشيطان إن عبادي ليس لك عليهم سلطان .
والرد من الشيطان سيأتي في يوم الحساب في قوله تعالى وعدكم الله وعد الحق ووعدتكم فأخلفتكم وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فأستجبتم (دعوتكم بمعنى وسوست لكم )فلا تلوموني ولوموا أنفسكم .
وحتى الان تطور الأمر وأصبحوا يبيعون الماء الذي يقرؤون عليه القرٱن ويقولون للناس رشوا به انفسكم وذويكم ودياركم وما الفرق بين هؤلاء النصابين والقساوسة الذين كانوا يبيعون صكوك الغفران للناس .كل منهم ينصب بطريقته وكل منهم يتاجر في الدين .
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7 - سطاتي الخميس 21 ماي 2020 - 13:51
سطات ليست هي بن أحمد و بن احمد ليست هي سطات. هما مدينتان كبيرتان تاريخا وجغرافية
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8 - مغربي أصيل الخميس 21 ماي 2020 - 13:59
الجهل والطمع. ..... القانون لا يحمي المغفلين. مازال بعض الناس يتقون بالكهنة والمشعودين قلة الوعي
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