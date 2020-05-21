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كُتّاب وآراء
"الرقية الشرعية والنصب" يطيحان بشاب في سطات
عرضت عناصر الضابطة القضائية بمفوضية الشرطة بمدينة ابن أحمد التابعة لولاية أمن سطات، اليوم الخميس، شخصا يبلغ من العمر 35 سنة على أنظار النيابة العامة المختصة، للاشتباه في تورطه في قضية تتعلق بالنصب والاحتيال بواسطة الأنظمة المعلوماتية.
وأفادت مصادر هسبريس بأن المعطيات الأولية للبحث تشير إلى ضلوع المشتبه فيه في ارتكاب قضايا النصب عبر مواقع التواصل الاجتماعي، حيث كان يوهم ضحاياه، خاصة من جنسيات عربية، أنه "راق شرعي" وبقدرته معالجتهم من السحر وقضاء حوائجهم مقابل مبالغ مالية
وأسفرت الأبحاث والتحريات، التي أنجزتها عناصر الشرطة القضائية بمفوضية عاصمة امزاب، عن إيقاف المشتبه فيه بعد تحديد هويته؛ في حين مكّنت عملية التفتيش بمنزل المشتبه فيه عن حجز جهاز حاسوب وهواتف محمولة، فضلا عن مبالغ مالية مهمّة ومجوهرات وحلي، يشتبه في كونها من عائدات هذا النشاط المحظور.
وخضع المشتبه فيه لتدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث التمهيدي وتدوين أقواله في محضر قانوني، تبعا لتعليمات النيابة العامة المختصة، قصد الكشف عن جميع ظروف وملابسات هذه القضية؛ فيما لا تزال التحريات جارية بغرض إيقاف جميع المتورطين المفترضين في ارتكاب هذه الأفعال الإجرامية.
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (8)
قال تعالى مخاطبا الشيطان إن عبادي ليس لك عليهم سلطان .
والرد من الشيطان سيأتي في يوم الحساب في قوله تعالى وعدكم الله وعد الحق ووعدتكم فأخلفتكم وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فأستجبتم (دعوتكم بمعنى وسوست لكم )فلا تلوموني ولوموا أنفسكم .
وحتى الان تطور الأمر وأصبحوا يبيعون الماء الذي يقرؤون عليه القرٱن ويقولون للناس رشوا به انفسكم وذويكم ودياركم وما الفرق بين هؤلاء النصابين والقساوسة الذين كانوا يبيعون صكوك الغفران للناس .كل منهم ينصب بطريقته وكل منهم يتاجر في الدين .