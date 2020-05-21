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الرئيسية | حوادث | جريمة قتل تجرّ عشرينيا إلى الاعتقال قرب خريبكة

جريمة قتل تجرّ عشرينيا إلى الاعتقال قرب خريبكة

جريمة قتل تجرّ عشرينيا إلى الاعتقال قرب خريبكة
هسبريس من خريبكة
الخميس 21 ماي 2020 - 16:05

تمكنت عناصر من المركز القضائي التابع لسرية الدرك الملكي بخريبكة، فجر اليوم، من إيقاف شاب في العشرينات من العمر، على خلفية تورطه في جريمة قتل شهدتها الجماعة القروية "الفقراء" مساء أمس.

وعن تفاصيل الواقعة، أوضحت مصادر الجريدة أن خلافا بسيطا نشب بين شخصين، سرعان ما تطور إلى مواجهة دموية عنيفة، بعدما تسلح أحدهما بسكين من الحجم الكبير، فيها تسلح الآخر بمِذراة.

وأضافت المصادر ذاتها أن حامل السكين، البالغ من العمر 27 سنة، تمكن من إصابة غريمه الثّلاثيني بطعنة غائرة على مستوى القلب، مما تسبب في وفاته في مكان الواقعة، قبل أن يفر الجاني إلى وجهة مجهولة.

وبعدما أحيلت جثة الهالك على مستودع الأموات، باشرت عناصر الدرك الملكي عمليات البحث عن القاتل، من مغرب الشمس إلى وقت متأخر من الليل، مستعينة في ذلك بالكلاب المدرّبة.

وتكللت عمليات البحث، التي استهدفت بالأساس مجموع من المساكن المهجورة في المنطقة، بالعثور على المبحوث عنه بأحد المنازل المخربة الواقعة بين الجماعة القروية "الفقراء" ومدينة البروج.

ووضعت عناصر الدرك الملكي الموقوف رهن تدبير الحراسة النظرية لفائدة البحث الذي يجرى تحت إشراف النيابة العامة، من أجل الاستماع إليه وتحديد جميع الملابسات المحيطة بالجريمة.

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