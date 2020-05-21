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الرئيسية | حوادث | توقيف أشخاص متلبّسين بحيازة المخدّرات بالناظور

توقيف أشخاص متلبّسين بحيازة المخدّرات بالناظور

توقيف أشخاص متلبّسين بحيازة المخدّرات بالناظور
هسبريس من النّاظور
الخميس 21 ماي 2020 - 17:25

تمكنت مصالح الأمن بالمنطقة الإقليمية بالنّاظور، صباح اليوم الخميس، من إيقاف ثلاثة أشخاص متورّطين في حيازة المخدّرات بأحد أحياء المدينة.

وحسب بلاغ أمني فإن الموقوفين الثّلاثة، الذين كانوا على متن سيّارة من نوع "مرسيديس"، جرى ضبطهم متلبّسين بحيازة 11 كيلوغراما من سنابل "الكيف" وكيلوغرام من مادة "طابا"، و100 غرام من مخدّر "الكيف" الممزوج بالتبغ داخل كيس بلاستيكي وثلاثة هواتف نقالة.

وأُحيلَ الموقوفون الثّلاثة، تبعا لتعليمات النيابة العامة المختصّة، على فرقة الشرطة القضائية بالنّاظور لتعميق الأبحاث معهم حول مصدر المواد المحجوزة، وتحديد جميع المتورطين في هذه الأفعال الإجرامية لتقديمهم للعدالة.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (4)

1 - rodeo الخميس 21 ماي 2020 - 17:32
هاذو الي تشدو طالبين معاشهم اما الحيتان الكبيرة فهي تنعم في الرخاء
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13
2 - مزارع الخميس 21 ماي 2020 - 17:39
كما نشاهد في الصورة هذه ليسة مخدرات بل عشبة من أعشاب جبال الشمال كتامة المخدرات هي اللتي تستورد من الجزائر ولكم واسع النضر
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14
3 - الرحالي الخميس 21 ماي 2020 - 17:57
بعض الاحيان اتكلم بدون شعور حينما اسمع (على ان الابحاث جارية لاكتشاف مصدر الكيف او القنب الهندي ) يمكن جابوه من كلومبيا !!!!.
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4
4 - رضوان الخميس 21 ماي 2020 - 18:06
ياك كالو الحشيش تيمنع الالتهاب الي كيسببو كورونا...! إسرائيل بدأت التجارب السريرية ...
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