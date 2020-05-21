توقيف أشخاص متلبّسين بحيازة المخدّرات بالناظور

هسبريس من النّاظور

تمكنت مصالح الأمن بالمنطقة الإقليمية بالنّاظور، صباح اليوم الخميس، من إيقاف ثلاثة أشخاص متورّطين في حيازة المخدّرات بأحد أحياء المدينة.

وحسب بلاغ أمني فإن الموقوفين الثّلاثة، الذين كانوا على متن سيّارة من نوع "مرسيديس"، جرى ضبطهم متلبّسين بحيازة 11 كيلوغراما من سنابل "الكيف" وكيلوغرام من مادة "طابا"، و100 غرام من مخدّر "الكيف" الممزوج بالتبغ داخل كيس بلاستيكي وثلاثة هواتف نقالة.

وأُحيلَ الموقوفون الثّلاثة، تبعا لتعليمات النيابة العامة المختصّة، على فرقة الشرطة القضائية بالنّاظور لتعميق الأبحاث معهم حول مصدر المواد المحجوزة، وتحديد جميع المتورطين في هذه الأفعال الإجرامية لتقديمهم للعدالة.