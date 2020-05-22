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الرئيسية | حوادث | أطنان من التين المخمّر تورّط شخصين بوادي زم

أطنان من التين المخمّر تورّط شخصين بوادي زم

أطنان من التين المخمّر تورّط شخصين بوادي زم
هسبريس من خريبكة
الجمعة 22 ماي 2020 - 05:32

تمكن المركز القضائي التابع لسرية الدرك الملكي بوادي زم، الخميس، من تفكيك معملين لتقطير مسكر ماء الحياة، وضبط كمية وًصفت بالمهمة من التين المخمر، واعتقال شخصين.

وفي تفاصيل العملية، أوضحت مصادر الجريدة أن مصالح الدرك الملكي تمكنت من تحديد مكان معملين عشوائيين بين وادي زم ومركز مولاي بوعزة، وتحديدا بالقرب من وادي كرو، قبل أن تجنّد عددا من العناصر الدركية لمداهمتهما.

وأضافت المصادر ذاتها أن العملية، التي تمت تحت إشراف قائد سرية الدرك الملكي بوادي زم، أسفرت عن ضبط 50 طنا من التين المخمّر، واعتقال شخصين يشتبه في تورّطهما في الوقوف وراء تقطير "الماحيا" وترويجها بالمنطقة.

يُشار إلى أنه خلال الأيام الأخيرة من شهر رمضان، حسب مصدر مسؤول، يلجأ مروّجو "الماحيا" إلى الأماكن النائية لاستئناف أنشطتهم المحظورة، من أجل توفير المشروبات الكحولية للمدمنين مباشرة بعد عيد الفطر، غير أن الحملات التمشيطية التي تضاعفها مصالح الدرك الملكي خلال هذه الأيام تحول دون تمكن نشطاء هذه التجارة من بلوغ مرادهم.

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