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الرئيسية | حوادث | قضايا سرقة توقف ثلاثينيا ضواحي قلعة مكونة

قضايا سرقة توقف ثلاثينيا ضواحي قلعة مكونة

قضايا سرقة توقف ثلاثينيا ضواحي قلعة مكونة
محمد ايت حساين
الجمعة 22 ماي 2020 - 00:50

أوقفت عناصر المركز الترابي للدرك الملكي بمدينة قلعة مكونة شخصا في عقده الثالث، يشتبه في تورطه في قضايا مرتبطة بالسرقة.

وجرى توقيف المتشبه فيه، وهو من ذوي السوابق القضائية، حسب إفادة مصدر أمني، بعد تفعيل تحريات وأبحاث ميدانية، إثر تسجيل مجموعة من الشكايات تتعلق بسرقة دراجات نارية وعادية، وتعرض بعض المنازل للسرقة ليلا بإقليمي تنغير وورزازات.

ويضيف المصدر نفسه أن عملية التفتيش التي أنجزت في إطار هذه القضية، مكنت من حجر دراجات نارية وأجهزة إلكترونية وأمتعة أخرى بمنزل المشتبه فيه الواقع بجماعة أيت سدرات السهل الغربية، مشيرا إلى أن المحجوزات حصل عليها "المتهم" من عمليات السرقة.

وأوضح المصدر ذاته، في تصريح لهسبريس، أن الموقوف كان موضوع مذكرات بحث صدرت في حقه من طرف الشرطة القضائية بورزازات، والشرطة القضائية بتنغير، والدرك الملكي بغزوت وقلعة مكونة، لتورطه في عدة سرقات آخرها تعرض منزل أحد المواطنين للسرقة بجماعة أيت سدرات، وسرقة سيارة رئيس مصلحة الشرطة القضائية بتنغير السنة الماضية.

واحتفظت المصالح المعنية بالمشتبه فيه تحت تدبير الحراسة النظرية، رهن إشارة البحث الذي تشرف عليه النيابة العامة المختصة لدى محكمة الاستئناف بورزازات، في انتظار تقديمه غدا أمامها من أجل التهم المنسوبة إليه.

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