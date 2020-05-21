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كُتّاب وآراء
الكرة تنهي حياة شابين غرقًا بصهريج السواني
لقي شابان، يبلغان من العمر حوالي 17 سنة، كانا يقطنان، قيد حياتهما، بحي الوحدة 1 بمنطقة مرجان بمكناس، حتفهما، اليوم الخميس، غرقا في مياه صهريج السواني بمدينة مكناس.
ووفق ما أوردته مصادر هسبريس، فإن هذا الحادث نجم عن محاولة الشابين، سباحة، استعادة كرة قدم كانا يلعبان بها، رفقة أقران لهما بالساحة المحاذية للمَعلمة التاريخية صهريج السواني، إثر سقوطها في الحوض المائي المذكور.
المصادر ذاتها أوضحت أنه بفضل الإبلاغ عن هذه الواقعة من طرف أحد زملاء الهالكين، تدخلت، فورا، فرقة غطاسين تابعة لمصالح الوقاية المدنية بمكان الحادث، لتتمكن من انتشال جثتي الشابين.
وبينما فتحت المصالح الأمنية لمكناس تحقيقا حول ملابسات الغرق، نُقلت الجثتان إلى مستودع الأموات بمستشفى محمد الخامس بمكناس، قصد إخضاعهما للتشريح الطبي، تضيف المصادر عينها.