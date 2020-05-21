قضاء مراكش يتابع مصور "فيديو" في حالة سراح

إبراهيم مغراوي

أوقفت مصالح الأمن بمراكش، اليوم الخميس، شخصا صور شريط فيديو عن معاناة ساكنة الفنادق العتيقة بمقاطعة المدينة القديمة بمراكش.

وقررت النيابة العامة المختصة متابعة المعني بالأمر في حالة سراح، بتهمة خرق حالة الطوارئ الصحية، وحددت يوم 28 غشت المقبل تاريخا لأول جلسة محاكمته.

وجاء توقيف المعني بالأمر، الذي يبلغ من العمر حوالي 30 سنة، بناء على تعليمات النيابة العامة أمس الأربعاء، إذ استُمع إليه في محضر قانوني من طرف أمن الدائرة الأمنية الخامسة ثم أفرج عنه.

وصور الشاب ذاته فيديو لكشف وضعية مجموعة من المواطنين، الذين يعيشون الهشاشة داخل غرف بفنادق تقليدية بحي رياض العروس، تفتقر إلى أدنى شروط الحياة الكريمة.

ودخلت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان-فرع المنارة على الخط هذه القضية، معتبرة ما قام به الموقوف فعلا مباحا لا يجرمه القانون.

وطالب التنظيم الحقوقي عينه بإطلاق سراح كل مصوري الأشرطة، لأن اعتقالهم يدخل في خانة التضييق الممنهج على حرية الرأي والتعبير، ويعد اعتقالا تعسفيا وانتهاكا صريحا لحقوق الإنسان، المنصوص عليها بالخصوص في المادة 19 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، التي تعد الدولة طرفا فيها، وخرقا سافرا للدستور.

وعبرت الجمعية عن رفضها "استغلال حالة الطوارئ الصحية وإعمال إجراءات الحجر الصحي، لانتهاك حقوق الإنسان والعصف بسلطة القانون"، وأكدت "على ضرورة احترام الجهات المخول لها تنفيذ القانون التقيد بسلطة القانون وأحكامه، ووقف كل ممارسات الشطط والتسلط".