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الرئيسية | حوادث | قضاء مراكش يتابع مصور "فيديو" في حالة سراح

قضاء مراكش يتابع مصور "فيديو" في حالة سراح

قضاء مراكش يتابع مصور "فيديو" في حالة سراح
إبراهيم مغراوي
الخميس 21 ماي 2020 - 23:10

أوقفت مصالح الأمن بمراكش، اليوم الخميس، شخصا صور شريط فيديو عن معاناة ساكنة الفنادق العتيقة بمقاطعة المدينة القديمة بمراكش.

وقررت النيابة العامة المختصة متابعة المعني بالأمر في حالة سراح، بتهمة خرق حالة الطوارئ الصحية، وحددت يوم 28 غشت المقبل تاريخا لأول جلسة محاكمته.

وجاء توقيف المعني بالأمر، الذي يبلغ من العمر حوالي 30 سنة، بناء على تعليمات النيابة العامة أمس الأربعاء، إذ استُمع إليه في محضر قانوني من طرف أمن الدائرة الأمنية الخامسة ثم أفرج عنه.

وصور الشاب ذاته فيديو لكشف وضعية مجموعة من المواطنين، الذين يعيشون الهشاشة داخل غرف بفنادق تقليدية بحي رياض العروس، تفتقر إلى أدنى شروط الحياة الكريمة.

ودخلت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان-فرع المنارة على الخط هذه القضية، معتبرة ما قام به الموقوف فعلا مباحا لا يجرمه القانون.

وطالب التنظيم الحقوقي عينه بإطلاق سراح كل مصوري الأشرطة، لأن اعتقالهم يدخل في خانة التضييق الممنهج على حرية الرأي والتعبير، ويعد اعتقالا تعسفيا وانتهاكا صريحا لحقوق الإنسان، المنصوص عليها بالخصوص في المادة 19 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، التي تعد الدولة طرفا فيها، وخرقا سافرا للدستور.

وعبرت الجمعية عن رفضها "استغلال حالة الطوارئ الصحية وإعمال إجراءات الحجر الصحي، لانتهاك حقوق الإنسان والعصف بسلطة القانون"، وأكدت "على ضرورة احترام الجهات المخول لها تنفيذ القانون التقيد بسلطة القانون وأحكامه، ووقف كل ممارسات الشطط والتسلط".

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (10)

1 - عبدو الخميس 21 ماي 2020 - 23:20
لا حول ولا قوة الا بالله لقد شاهدت هذا الفيديو والاخ ما فعل الا خيراً لانه لفت الإنتباه الا الائك الأشخاص الذين يعيشون في ضروف جد مزريه
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69
2 - مواطن مغربي شاب / مراكش الخميس 21 ماي 2020 - 23:21
الفعل لا يجرمه القانون ، وفضح الاختلالات هو بمثابة وشاية ، وهو عمل نبيل يساعد به صاحبه السلطات بتنبيههم للاختلالات أو الفساد أو ..... كذلك هو دور الصحافة ... متخنقوش المغاربة ... بغينا البلاد تتقدم للأمام . وشكرا
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65
3 - غيور الخميس 21 ماي 2020 - 23:21
هذا يدخل في سياسة تكميم الافواه التي تريدها الحكومة ووزيرها في العدل الذي ياحسرتاه يتنمي لحزب كان له ما كان. الحكومة تستغل الحجر الصحي للاجهاز على حقوق الانسان. بالله عليكم اي جرم ارتكبه هذا الشخص سوى انه نقل معاناة مجموعة من المواطنين
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65
4 - سعيد الخميس 21 ماي 2020 - 23:27
من المستحيل العودة لزمن التحكم في الصورة وما يسمح به الرقيب من المستحيل العودة لزمن وزارة الداخلية والاعلام
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34
5 - لحسن الخميس 21 ماي 2020 - 23:39
سياسات تكميم الأفواه والتسثر على الفساد والمفسدين وتضيق على الحريات التي بناه المغرب ومازال يبني فيها ويريدون بعض المخربون تخريبها من أجل مصالحهم الشخصية لكي تراجع البلاد الى سنوات الرصاص
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28
6 - bien vue الخميس 21 ماي 2020 - 23:45
ما شافوش المعاناة و لاكن شافو الحجر الصحي
bien jouée
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34
7 - ريحة 20-22 الخميس 21 ماي 2020 - 23:47
ريحة قانون 20-22 لتكميم الافواه و الرئي تفوح من ثلاجة المخزن
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23
8 - شاب يكره الفساد الخميس 21 ماي 2020 - 23:57
شحال قدكم ما تشدو و تحاكمو؟ الحل الوحيد لي عندكم هو تمنعوا دخول الهواتف النقالة باش ما يلقاش المواطن باش يصور..ما دامت هنالك عشرات الملايين من الهواتف الذكية في المغرب فراه من الغباء أنك تشد لي صور شي حاجة كتبين الهشاشة..شحاااال قدكم؟
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14
9 - بنعبدالسلام الجمعة 22 ماي 2020 - 00:01
يجب فتح تحقيق في هذا الموضوع ، ليس لتحديد هوية من نشر هذا الفيديو ولكن لتحديد الأسباب التي جعلت هؤلاء الناس يعيشون في هذه الأحوال المزرية ، وتحديد هوية الذين أوصلوا أغلبية المغاربة الى هذا المستوى من البؤس والفقر المدقع ، ومحاكمتهم سواء كانوا أفرادا ذاتيين أو سلطات عمومية . وحتى الذين يحاربون الكشف عن هذه الجريمة ويريدونها أن تبقى طي الكثمان ، وذلك بمحاولتهم تكميم فَمِ صاحب الفيديو ، يجب محاكمتهم كذلك بسبب تحريضهم على التستر على الجريمة.
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15
10 - مهاجر الجمعة 22 ماي 2020 - 00:04
السلام عليكم لا زلت لا افهم السياسة في المغرب واش اعيباد الله الي نور العقول وعرى على الحقيقة المرة لازم اتحاكم فين غادي وافين أوا غادي
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11
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