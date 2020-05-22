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الرئيسية | حوادث | سطو بالملايين من منزل قياديّ في "البوليساريو"

سطو بالملايين من منزل قياديّ في "البوليساريو"

سطو بالملايين من منزل قياديّ في "البوليساريو"
هسبريس من الرباط
الجمعة 22 ماي 2020 - 02:15

كشفت قناة العيون التلفزيونية أن منزل البشير مصطفى السيد، المستشار بما يسمى رئاسة البوليساريو، تعرض لعملية سطو من طرف عدة أشخاص.

وأوردت القناة، في نشرتها الإخبارية ليوم أمس الخميس، أن اللصوص تمكنوا من السطو على خزنة تحتوي على ملايين العملات الصعبة كانت مخبأة ببيت البشير مصطفى السيد "الذي يقضي شهر رمضان بين قطعان الإبل خارج المخيمات".

وأحالت الحادثة، وفق ما ذكرته قناة "العيون"، "على واقعة بث القنوات التلفزية العالمية للخزائن المليئة بالملايين من العملات الصعبة المكتشفة داخل قصور الراحل زين العابدين بنعلي، الرئيس السابق لتونس، بعد الإطاحة به".

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (4)

1 - مغربي صحراوي شرقي الجمعة 22 ماي 2020 - 02:44
عصابة من اللصوص الصغار تقوم بعملية سطو على فرد من العصابة الكبيرة لمرتزقة قطاع الطرق ناهبي المساعدات الدولية...
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29
2 - كيان تافه الجمعة 22 ماي 2020 - 02:51
هده العصابة التي تسمي نفسها البوليساريو و بالمناسبة ماذا تعني هذه الكلمة أصلا هذا ادا كان لها معنى لكن الشيء الأكيد أنهم مجموعة من اللصوص و قطاع الطرق ﻻ اقل و لا أكثر
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22
3 - Mosi الجمعة 22 ماي 2020 - 02:53
الملايين من الدولارات من اموال الشعب الجزائري الشقيق...
لا هنيئا و لا مريئا لا للسارق و لا للمسروق منه و لا للمتصدق عليه....
لم ارى في حياتي نظاما احمقا و مغفلا كالنظام الجزائري.
يسرق شعبه ليعطي للمرتزقة و القمامين في كل انحاء الدنيا....لا يزالون يحلمون بتقسيم المغرب بينما دول دونهم في كل شيء وصلت للمريخ...فهنيئا للنظام الجزائري فشله الذريع و تخلفه العقلي المدقع.
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26
4 - السعيدي الجمعة 22 ماي 2020 - 02:55
فلوس اللبن يديهم زعطوط، بالتأكيد هاته أموال المساعدات الأجنبية زائد أموال الدولة الجزائرية للتحفيز لزعزعة استقرار المغرب.
اللهم اجعل كيدهم في نحورهم.
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26
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