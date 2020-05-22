سطو بالملايين من منزل قياديّ في "البوليساريو"

هسبريس من الرباط

كشفت قناة العيون التلفزيونية أن منزل البشير مصطفى السيد، المستشار بما يسمى رئاسة البوليساريو، تعرض لعملية سطو من طرف عدة أشخاص.

وأوردت القناة، في نشرتها الإخبارية ليوم أمس الخميس، أن اللصوص تمكنوا من السطو على خزنة تحتوي على ملايين العملات الصعبة كانت مخبأة ببيت البشير مصطفى السيد "الذي يقضي شهر رمضان بين قطعان الإبل خارج المخيمات".

وأحالت الحادثة، وفق ما ذكرته قناة "العيون"، "على واقعة بث القنوات التلفزية العالمية للخزائن المليئة بالملايين من العملات الصعبة المكتشفة داخل قصور الراحل زين العابدين بنعلي، الرئيس السابق لتونس، بعد الإطاحة به".