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كُتّاب وآراء
سطو بالملايين من منزل قياديّ في "البوليساريو"
كشفت قناة العيون التلفزيونية أن منزل البشير مصطفى السيد، المستشار بما يسمى رئاسة البوليساريو، تعرض لعملية سطو من طرف عدة أشخاص.
وأوردت القناة، في نشرتها الإخبارية ليوم أمس الخميس، أن اللصوص تمكنوا من السطو على خزنة تحتوي على ملايين العملات الصعبة كانت مخبأة ببيت البشير مصطفى السيد "الذي يقضي شهر رمضان بين قطعان الإبل خارج المخيمات".
وأحالت الحادثة، وفق ما ذكرته قناة "العيون"، "على واقعة بث القنوات التلفزية العالمية للخزائن المليئة بالملايين من العملات الصعبة المكتشفة داخل قصور الراحل زين العابدين بنعلي، الرئيس السابق لتونس، بعد الإطاحة به".
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (4)
لا هنيئا و لا مريئا لا للسارق و لا للمسروق منه و لا للمتصدق عليه....
لم ارى في حياتي نظاما احمقا و مغفلا كالنظام الجزائري.
يسرق شعبه ليعطي للمرتزقة و القمامين في كل انحاء الدنيا....لا يزالون يحلمون بتقسيم المغرب بينما دول دونهم في كل شيء وصلت للمريخ...فهنيئا للنظام الجزائري فشله الذريع و تخلفه العقلي المدقع.
اللهم اجعل كيدهم في نحورهم.