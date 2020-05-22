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كُتّاب وآراء
ترويج المخدرات يورّط أربعينية وابنتها قرب سطات
أفادت مصادر هسبريس بأن فرقة الشرطة القضائية بالمفوضية الجهوية للأمن بمدينة ابن أحمد أوقفت اليوم الجمعة سيدة وابنتها، تبلغان من العمر 45 و19 سنة، وذلك للاشتباه في تورطهما في قضية تتعلق بترويج المخدرات والمؤثرات العقلية.
وأضافت المصادر ذاتها أن توقيف المشتبه فيهما جرى خلال عملية أمنية قامت بها عناصر الشرطة القضائية على مستوى منطقة سيدي حجاج، دائرة ابن حمد، قبل أن تمكن عملية التفتيش المنجزة داخل منزلهما من حجز كمية من مخدر الشيرا، فضلا عن مبالغ مالية يشتبه في كونها من عائدات نشاطهما الإجرامي.
وأمرت النيابة العامة المختصة بابتدائية ابن أحمد بوضع المشتبه فيهما تحت تدبير الحراسة النظرية، رهن إشارة البحث التمهيدي للاستماع إلى أقوالهما في محاضر قانونية، قصد الكشف عن جميع الأفعال الإجرامية المنسوبة إليهما، وتحديد كافة الامتدادات المحتملة لهذه القضية، قبل عرضهما على أنظار ممثل الحق العام لاتخاذ القرار المناسب في حقهما.
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (4)
تصوروا معي كم ستستفيد الدولة من تشغيل كل مواطن قادر على الشغل.
أولا ستقل الجريمة إن لم تنعدم و بالتالي إستفدنا من ميزانيات الأمن و السجون حيث سيتم الأستغناء على أغلب السجون و رجال الأمن.
ثانيا سينتعش الإقتصاد و ترتفع قيمة الدرهم.
ثالثا ستقل الأمراض النفسية.
رابعا لماذا لا تكيل الدولة بنفس مكيال بالنسبة للخمور؟ أو ليست تذهب العقل و تسبب السرطان أم أن tva تسمح للخمور بأن تباع بين أحيائنا