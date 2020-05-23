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كُتّاب وآراء
درك زاوية الشيخ يفكك ثلاثة معامل لصنع "الماحيا"
فكّكت عناصر الدرك الملكي بالمركز الترابي زاوية الشيخ معملا سريا لتقطير وصنع مسكر ماء الحياة بتراب جماعة آيت أم البخث التابعة إداريا لإقليم بني ملال، خلال حملة أمنية جرت الجمعة.
مصادر هسبريس أفادت بأن العملية أسفرت عن تفكيك المصنع السري بدوار آيت عبيد الله بآيت أم البخث، وحجز ما لا يقل عن 1500 كيلوغرام من التين المخمر و200 لتر من مسكر "الماحيا" قابلة للاستهلاك، إلى جانب عدد من المعدات التي تستعمل في صناعة هذا المسكر المحظور؛ ضمنها أسلاك نحاسية وأسطوانات غاز وبراميل بلاستيكية.
وأوضحت المصادر ذاتها أن العملية جاءت بعد حوالي 48 ساعة من إشراف رئيس المركز الترابي لزاوية الشيخ على تفكيك معملين آخرين على ضفاف نهر أم الربيع بقيادة آيت أم البخث، حيث تم حجز 500 لتر من مسكر الماحيا و900 كيلوغرام من التين المخمر.
الحملة الأمنية تندرج في إطار الحملات التي تقوم بها عناصر الدرك الملكي بزاوية الشيخ، بتنسيق مع القيادة الإقليمية والجهوية، من أجل محاربة ترويج هذه الممنوعات التي غالبا ما يتم الاستعداد لترويجها في أوساط الشباب بالمنطقة بعد عيد الفطر.
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (1)
ما الفرق بين الماحيا الشعبية و الخمر التي تباع في المحلات الكبرى و الخمارات؟
لماذا تصنف الماحيا ضمن الممنوعات و الخمر ضمن المباحات في السوبرمارشي و البارات؟
أليست كلها مسكرات؟
أم أن مقطر الماحيا لا يؤدي الضرائب و لا يعبئ في قنينات؟
المشكلة أن هناك أيضا "ماحيا" تباع في السوبرمارشي.