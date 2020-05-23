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كُتّاب وآراء
"تعدد السرقات" يقود شابا إلى سجن مدينة زاكورة
قررت النيابة العامة لدى محكمة الاستئناف بورزازات، الجمعة، متابعة شاب في عقده الثالث في حالة اعتقال وإحالته على السجن المحلي بزاكورة، لتورطه في ارتكاب عدة جرائم.
وأفاد مصدر لهسبريس بأن النيابة العامة لدى محكمة الاستئناف بورزازات قررت متابعة المعني بالأمر بصك اتهام يتضمن "تعدد جنايات السرقة الموصوفة المقرونة بظروف الليل والكسر واستعمال ناقلة ذات محرك والتسلق واستعمال مفاتيح مزورة".
وأضاف المصدر نفسه أن المتهم كان موضوع عدة مذكرات بحث وطنية صدرت من طرف مصالح المديرية العامة للأمن الوطني ومصالح جهاز الدرك الملكي، لتورطه في تكوين عصابة إجرامية متخصصة في السرقة الموصوفة.
وكانت عناصر المركز الترابي للدرك الملكي بمدينة قلعة مكونة أوقفت المتهم نفسه بعد تفعيل تحريات وأبحاث ميدانية، إثر تسجيل مجموعة من الشكايات تتعلق بسرقة دراجات نارية وعادية، وتعرض بعض المنازل للسرقة ليلا بإقليمي تنغير وورزازات، منها سيارة رئيس الشرطة القضائية بمفوضية الأمن بتنغير.
وذكر مصدر هسبريس أن عملية التفتيش التي أنجزت في إطار هذه القضية، إثر توقيف المعني بالأمر، مكنت من حجر دراجات نارية وأجهزة إلكترونية وأمتعة أخرى بمنزل المشتبه فيه الواقع بجماعة أيت سدرات السهل الغربية، مشيرا إلى أن المحجوزات حصل عليها المتهم من عمليات السرقة.