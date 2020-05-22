أمن فاس يوضح حقيقة صور الاعتداء على طفل

رشيد الكويرتي من فاس

أفادت ولاية أمن فاس بأنها تفاعلت، بجدية كبيرة، مع صور متداولة على مواقع التواصل الاجتماعي، تظهر قاصرا يحمل جرحا على خده، مشفوعة بتعليقات تدعي أنه تعرض، يوم 18 ماي الجاري، لاعتداء جسدي باستعمال السلاح الأبيض من طرف سيدة انتقمت منه بعدما دخل في خلاف مع ابنها، وهي التعليقات التي ادعت، بشكل مضلل، أنه لم يتم إلى حدود الآن توقيف المشتبه فيها.

وأكد مصدر هسبريس أن الأبحاث والتحريات المنجزة بخصوص هذه الصور أوضحت أن هذه النازلة تعود ليوم 23 أبريل المنصرم، وبخلاف ما ورد في التعليقات المصاحبة للصور فإنها تتعلق بتعرض قاصر، يبلغ من العمر 12 سنة، للضرب والجرح باستعمال أداة حادة من قبل قاصر آخر، يبلغ من العمر 13 سنة، بمدينة فاس، وذلك بسبب خلافات سابقة في ما بينهما.

وكان البحث القضائي المنجز بخصوص هذه القضية أسفر في حينه عن ضبط القاصر المشتبه فيه، حيث تم وضعه تحت تدبير المراقبة الأمنية رهن إشارة البحث الذي أجرته فرقة الشرطة القضائية المكلفة بقضايا الأحداث، وذلك قبل أن تتم إحالته على النيابة العامة المختصة، يضيف المصدر ذاته.