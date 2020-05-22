24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

23/05/2020
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
03:3505:1812:2916:0919:3221:01
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
السبت
الأحد
الاثنين
الثلاثاء
الأربعاء

النشرة البريدية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن x

استطلاع هسبريس

ما رأيكم في انتشار فيروس "كورونا" الجديد عبر العالم؟
أرشيف الاستطلاعات

  1. اعتقال الصحافي سليمان الريسوني في الدار البيضاء‎ (5.00)

  2. منع زيارة المقابر (5.00)

  3. هولندا تضع مكافأة للتبليغ عن مغربي مبحوث عنه (5.00)

  4. الرئيس الأمريكي ترامب: أبدو أفضل بدون كمامة (5.00)

  5. السلاوي .. خير منصف لمغاربة العالم (5.00)

قيم هذا المقال

0

كُتّاب وآراء

Imprimer
Covid Hespress
الرئيسية | حوادث | أمن فاس يوضح حقيقة صور الاعتداء على طفل

أمن فاس يوضح حقيقة صور الاعتداء على طفل

أمن فاس يوضح حقيقة صور الاعتداء على طفل
رشيد الكويرتي من فاس
الجمعة 22 ماي 2020 - 23:15

أفادت ولاية أمن فاس بأنها تفاعلت، بجدية كبيرة، مع صور متداولة على مواقع التواصل الاجتماعي، تظهر قاصرا يحمل جرحا على خده، مشفوعة بتعليقات تدعي أنه تعرض، يوم 18 ماي الجاري، لاعتداء جسدي باستعمال السلاح الأبيض من طرف سيدة انتقمت منه بعدما دخل في خلاف مع ابنها، وهي التعليقات التي ادعت، بشكل مضلل، أنه لم يتم إلى حدود الآن توقيف المشتبه فيها.

وأكد مصدر هسبريس أن الأبحاث والتحريات المنجزة بخصوص هذه الصور أوضحت أن هذه النازلة تعود ليوم 23 أبريل المنصرم، وبخلاف ما ورد في التعليقات المصاحبة للصور فإنها تتعلق بتعرض قاصر، يبلغ من العمر 12 سنة، للضرب والجرح باستعمال أداة حادة من قبل قاصر آخر، يبلغ من العمر 13 سنة، بمدينة فاس، وذلك بسبب خلافات سابقة في ما بينهما.

وكان البحث القضائي المنجز بخصوص هذه القضية أسفر في حينه عن ضبط القاصر المشتبه فيه، حيث تم وضعه تحت تدبير المراقبة الأمنية رهن إشارة البحث الذي أجرته فرقة الشرطة القضائية المكلفة بقضايا الأحداث، وذلك قبل أن تتم إحالته على النيابة العامة المختصة، يضيف المصدر ذاته.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (3)

1 - قصر الجمعة 22 ماي 2020 - 23:57
12 و 13 سنة بسبب خلافات سابقة بينهما أضحكتني هذه العبارة زعما خلافات مادية ولا سياسية هههههه
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
12
2 - السعيدي الجمعة 22 ماي 2020 - 23:59
سياسة الدولة ومسؤولياتها في التكليخ، باتت تعطي أكلها، فاس باتت تحتتل المرتبة الأولى في الإجرام.
يجب على الدولة التحرك قبل فوات الأوان.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
5
3 - le marocain en belgique . السبت 23 ماي 2020 - 00:09
حرفة بوك ليغلبوك. الاجرام يآخذ طريقه الصحيح في فاس.

أعيش في بلاد الكفار كما يقول البعض .لم أرى أية مواجهة دامية لمدة 15 عاما.
حسبي الله ونعم الوكيل.
عيدكم مبارك سعيد
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
12
المجموع: 3 | عرض: 1 - 3

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.