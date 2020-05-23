24 ساعة
مواقيت الصلاة وأحوال الطقس
23/05/2020
الأيام القادمة
|23
|الفجر
|الشروق
|الظهر
|العصر
|المغرب
|العشاء
|الرباط وسلا
|03:35
|05:18
|12:29
|16:09
|19:32
|21:01
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
السبت
الأحد
الاثنين
الثلاثاء
الأربعاء
النشرة البريدية
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن x
استطلاع هسبريس
ما رأيكم في انتشار فيروس "كورونا" الجديد عبر العالم؟
- عائلة رضيع مصاب بكورونا
- أمن فاس يوضح حقيقة صور الاعتداء على طفل
- كاميرات الأمن بمراكش
- في وداع رمضان ماذا تعلمنا من الدروس في علاج آفات النفوس؟
- اعتقال الصحافي سليمان الريسوني في الدار البيضاء
- الجزائر تواجه سخط الشارع على "دستور تبون" بمهاجمة المغرب - (143)
- مدارس تطالب الآباء بواجبات الأكل والنقل عن فترة الحجر الصحي - (140)
- رئيس الحكومة يدعو إلى التعايش مع "كورونا" خلال الشهور المقبلة - (107)
- السلطات المغربية تقرر رفع إجراء "حظر التنقل الليلي" بعد عيد الفطر - (100)
- 89 إصابة جديدة ترفع حصيلة كورونا إلى 7300 حالة بالمغرب - (94)
قيم هذا المقال
كُتّاب وآراء
Imprimer
لقي عشريني مصرعه، مساء الجمعة، إثر تلقيه ضربة قاتلة على مستوى الصدر باستعمال السلاح الأبيض، أمام باب منزله الكائن بمنطقة الجنانات بفاس.
مصرع عشريني طعنا بالسلاح الأبيض في فاس
السبت 23 ماي 2020 - 00:04
لقي عشريني مصرعه، مساء الجمعة، إثر تلقيه ضربة قاتلة على مستوى الصدر باستعمال السلاح الأبيض، أمام باب منزله الكائن بمنطقة الجنانات بفاس.
ووفقا لما أكدته مصادر هسبريس، فإن مزايدات كلامية وقعت بين الهالك وشاب آخر في مثل سنه، قبل أن يتطور الخلاف بينهما إلى استعمال المتورط في ارتكاب هذه الجريمة للسلاح الأبيض في الهجوم على الضحية.
وأوقفت عناصر المنطقة الأمنية الأولى بفاس المشتبه فيه الرئيسي في اقتراف هذه الجريمة، وشابا آخر كان لحظة ارتكابها برفقته، إذ تم إخضاعهما لتدبير الحراسة النظرية بأمر من مصالح النيابة العامة المختصة.
كما نقلت جثة الهالك إلى مستودع الأموات بمستشفى الغساني بفاس، قصد إخضاعها للتشريح الطبي.