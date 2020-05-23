مصرع عشريني طعنا بالسلاح الأبيض في فاس

رشيد الكويرتي من فاس

لقي عشريني مصرعه، مساء الجمعة، إثر تلقيه ضربة قاتلة على مستوى الصدر باستعمال السلاح الأبيض، أمام باب منزله الكائن بمنطقة الجنانات بفاس.

ووفقا لما أكدته مصادر هسبريس، فإن مزايدات كلامية وقعت بين الهالك وشاب آخر في مثل سنه، قبل أن يتطور الخلاف بينهما إلى استعمال المتورط في ارتكاب هذه الجريمة للسلاح الأبيض في الهجوم على الضحية.

وأوقفت عناصر المنطقة الأمنية الأولى بفاس المشتبه فيه الرئيسي في اقتراف هذه الجريمة، وشابا آخر كان لحظة ارتكابها برفقته، إذ تم إخضاعهما لتدبير الحراسة النظرية بأمر من مصالح النيابة العامة المختصة.

كما نقلت جثة الهالك إلى مستودع الأموات بمستشفى الغساني بفاس، قصد إخضاعها للتشريح الطبي.