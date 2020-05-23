ترويج المخدرات يوقع بـ3 أشخاص في قبضة الأمن

إبراهيم مغراوي من مراكش

أحالت فرقة محاربة المخدرات والمؤثرات العقلية بولاية مراكش، الجمعة، على النيابة العامة المختصة لدى المحكمة الابتدائية، ثلاثة أشخاص ينشطون في ترويج المخدرات والمؤثرات العقلية.

ووفق خلية التواصل بولاية أمن مراكش، تم "توقيف المعنيين بالأمر بمناطق مختلفة في مراكش، إذ كان التدخل الأمني الأول بحي الإنارة بمقاطعة المنارة، بعدما استثمرت هذه الفرقة معلومة وفرها قسم الاستعلام الجنائي بالمصلحة الولائية للشرطة القضائية".

وتمكنت عناصر الفرقة المذكورة من حجز صفيحة من مخدر الشيرا بلغ وزنها 80 غراما لدى المشتبه به الأول، الذي تم توقيفه بعدما فرضت حراسة سرية على مقربة من مقر سكناه، يضيف المصدر عينه.

وبأمر من النيابة العامة، قامت الفرقة ذاتها بتفتيش قانوني بغرفة الموقوف الأول، إذ أسفر عن حجز صفيحة ونصف من مخدر الشيرا إضافية بلغ وزنها 120 غراما، و120 قرصا مهلوسا من نوع إكستازي، و25 قرصا طبيا مهلوسا.

ومكّن تعميق البحث مع المعني بالأمر من الوصول إلى شريكه، الذي أجري تفتيش قانوني بمنزله أيضا، تكلل بحجز صفيحة من مخدر الشيرا، ومجموعة من القطع المعدة للترويج بلغ وزنها الإجمالي 150غراما، و19 قرصا مهلوسا من نوع إكستازي، وسكين به بقايا وآثار حرق مخدر الشيرا.

واستنادا إلى المصدر الأمني نفسه، "فالكمية الإجمالية المحجوزة عند المشتبه بهما بلغت حوالي 350 غراما من مخدر الشيرا، و139 قرصا مهلوسا من نوع إكستازي و25 قرصا طبيا".

أما المشتبه به الثالث، فتم توقيفه على مستوى باب قشيش الخارجي بمقاطعة المدينة القديمة، وبحوزته صفيحة من مخدر الشيرا بلغ وزنها الإجمالي حوالي 80 غراما.

وأسفر التفتيش المنجز بمنزل الأخير عن حجز كمية إضافية من مخدر الشيرا، عبارة عن قطع مختلفة الأحجام والأشكال معدة للترويج بلغ وزنها الإجمالي 160 غراما.