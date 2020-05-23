الغموض يلف انتحار مهاجر ضواحي الفقيه بنصالح

حميد رزقي من الفقيه بن صالح

وضع شاب حدا لحياته في ظروف غامضة، صباح اليوم، بعدما وُجد جثة معلقة بواسطة حبل في غصن شجرة بالقرب من مقر سكناه بدوار الحبابيس بجماعة أولاد بورحمون، التابعة لإقليم الفقيه بن صالح.

مصادر هسبريس ذكرت أن الضحية مهاجر من مواليد 1975، متزوج، وضع حدا لحياته لأسباب مازالت التحقيقات جارية من أجل تحديدها، تاركا زوجته واثنين من أبنائه بالديار الإسبانية.

وأضافت المصادر أن "الضحية فقد والدته مؤخرا، ما استدعى حضوره إلى المغرب ليجد نفسه مجبرا على البقاء بسبب الحجر الصحي الذي فرضته السلطات الحكومية".

الحادث استنفر مصالح الدرك الملكي بالمركز الترابي سبت أولاد النمة التي حلت بموقع الحادث، وباشرت معايناتها الأولية، قبل أن يتقرر توجيه جثة الهالك صوب مستودع الأموات بالمستشفى الجهوي ببني ملال، قصد إخضاعها للتشريح لفائدة البحث القضائي لكشف ظروف الانتحار، تبعا لتعليمات النيابة العامة المختصة.