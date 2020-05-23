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الرئيسية | حوادث | الغموض يلف انتحار مهاجر ضواحي الفقيه بنصالح

الغموض يلف انتحار مهاجر ضواحي الفقيه بنصالح

الغموض يلف انتحار مهاجر ضواحي الفقيه بنصالح
حميد رزقي من الفقيه بن صالح
السبت 23 ماي 2020 - 19:58

وضع شاب حدا لحياته في ظروف غامضة، صباح اليوم، بعدما وُجد جثة معلقة بواسطة حبل في غصن شجرة بالقرب من مقر سكناه بدوار الحبابيس بجماعة أولاد بورحمون، التابعة لإقليم الفقيه بن صالح.

مصادر هسبريس ذكرت أن الضحية مهاجر من مواليد 1975، متزوج، وضع حدا لحياته لأسباب مازالت التحقيقات جارية من أجل تحديدها، تاركا زوجته واثنين من أبنائه بالديار الإسبانية.

وأضافت المصادر أن "الضحية فقد والدته مؤخرا، ما استدعى حضوره إلى المغرب ليجد نفسه مجبرا على البقاء بسبب الحجر الصحي الذي فرضته السلطات الحكومية".

الحادث استنفر مصالح الدرك الملكي بالمركز الترابي سبت أولاد النمة التي حلت بموقع الحادث، وباشرت معايناتها الأولية، قبل أن يتقرر توجيه جثة الهالك صوب مستودع الأموات بالمستشفى الجهوي ببني ملال، قصد إخضاعها للتشريح لفائدة البحث القضائي لكشف ظروف الانتحار، تبعا لتعليمات النيابة العامة المختصة.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (6)

1 - hkiko السبت 23 ماي 2020 - 20:09
ذنوبه وًذنوب أبناءه على هدا الحكومة المحكومة اللي غلقت الحدود في وجه المغاربة دون مراعاة ظروفهم الله ياخد الحق وعيدكم مبارك سعيد
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2 - Voici le résultat السبت 23 ماي 2020 - 20:14
Lorsqu'on ferme les frontières sans pitié et sans la moindre conscience, on pousse les gens vers l'inconnu. Si on compte les décès à cause de ce problème de fermeture des frontières on trouvera un chiffre qui dépasse celui des victimes de Covid 19. Une gestion aveugle, dénigrante et fâcheuse.
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3 - مجرد رأي في... السبت 23 ماي 2020 - 20:16
الله يرحمو مسكين فراق الام وفراق الأبناء خلق التوتر في نفسه وربما ضعف الإيمان يكون السبب
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4 - مستفيد السبت 23 ماي 2020 - 20:18
يعني كاتهدرو بنيتكم بلي ماعرفينش واش من سبب الي خلاه ينتحر
السبب راه معروف وباين السيد جا غير على سيمانة وصبح واحل في هذا البلاد الذي لا يرحم ولابوب مغلوقة عليه وهو لا حول ولا قوة إليه
والعائلة في الخارج وهو هنا
ربما غير يلا شي حد من والادو مريض ما يقدر يشوفو هذا شي مؤليم قد يجعله يقدم على الانتحار
الله يخض الحق في الي كان سبب في معاناة الجالية المغربية هذا الشهور في المغرب وخارج المغرب
حسبنا الله ونعم الوكيل في الي كان سبب في إغلاق كل الحدود والمواني في وجه المهاجر
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5 - وبئس المصير لهم السبت 23 ماي 2020 - 20:19
قصد إخضاعها للتشريح لفائدة البحث القضائي لكشف ظروف الانتحار، تبعا لتعليمات النيابة العامة المختصة.سبحان الله وكان الحكومة تعيش في عالم اخر لا انسانية الكفاءة لا مسؤولية باختصار حكومة الكوارث بمتياز لا غير.اتمنى لهذا المظلوم المغفرة والرحمة والله ياخد الحق في الظالمين يتموا ابناءه في عز شبابه.
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6 - عابر السبت 23 ماي 2020 - 20:37
لا حول ولا قوة الا بالله لم يطيق ان يمتثل لامر الله وغالب الظن انه انتحر لظروف الحجر الصحي ربما اضاع كل ما بناه من قبل
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