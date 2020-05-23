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كُتّاب وآراء
الغموض يلف انتحار مهاجر ضواحي الفقيه بنصالح
وضع شاب حدا لحياته في ظروف غامضة، صباح اليوم، بعدما وُجد جثة معلقة بواسطة حبل في غصن شجرة بالقرب من مقر سكناه بدوار الحبابيس بجماعة أولاد بورحمون، التابعة لإقليم الفقيه بن صالح.
مصادر هسبريس ذكرت أن الضحية مهاجر من مواليد 1975، متزوج، وضع حدا لحياته لأسباب مازالت التحقيقات جارية من أجل تحديدها، تاركا زوجته واثنين من أبنائه بالديار الإسبانية.
وأضافت المصادر أن "الضحية فقد والدته مؤخرا، ما استدعى حضوره إلى المغرب ليجد نفسه مجبرا على البقاء بسبب الحجر الصحي الذي فرضته السلطات الحكومية".
الحادث استنفر مصالح الدرك الملكي بالمركز الترابي سبت أولاد النمة التي حلت بموقع الحادث، وباشرت معايناتها الأولية، قبل أن يتقرر توجيه جثة الهالك صوب مستودع الأموات بالمستشفى الجهوي ببني ملال، قصد إخضاعها للتشريح لفائدة البحث القضائي لكشف ظروف الانتحار، تبعا لتعليمات النيابة العامة المختصة.
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (6)
السبب راه معروف وباين السيد جا غير على سيمانة وصبح واحل في هذا البلاد الذي لا يرحم ولابوب مغلوقة عليه وهو لا حول ولا قوة إليه
والعائلة في الخارج وهو هنا
ربما غير يلا شي حد من والادو مريض ما يقدر يشوفو هذا شي مؤليم قد يجعله يقدم على الانتحار
الله يخض الحق في الي كان سبب في معاناة الجالية المغربية هذا الشهور في المغرب وخارج المغرب
حسبنا الله ونعم الوكيل في الي كان سبب في إغلاق كل الحدود والمواني في وجه المهاجر