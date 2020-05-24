تفكيك معامل لتقطير "ماء الحياة" بزاوية الشيخ

حميد رزقي من الفقيه بن صالح

في إطار حملاتها الأمنية المتواصلة ضد مروجي الممنوعات بمختلف أشكالها، تمكنت عناصر الدرك الملكي بالمركز الترابي زاوية الشيخ بإقليم بني ملال، السبت، من تفكيك معمل سري لصناعة وتقطير مسكر تقليدي.

وذكرت مصادر هسبريس أن الحملة أفضت إلى تفكيك معمل سري لتقطير وتصنيع مسكر "الماحيا" بدوار آيت بوحمارة بآيت أم البخث بزاوية الشيخ، وحجز أزيد من 200 لتر من ماء الحياة قابلة للاستهلاك، و500 كيلوغرام من التين المخمر؛ فضلا عن المعدات واللوازم التي يتم توظيفها لتقطير هذه المادة.

وكانت العناصر ذاتها قامت قبل يوم واحد بتفكيك مصنع بدوار آيت عبيد الله بآيت أم البخث، وحجز ما لا يقل عن 1500 كيلوغرام من التين المخمر و200 لتر من مسكر "الماحيا" قابلة للاستهلاك، إلى جانب عدد من المعدات التي تستعمل في صناعة هذا المسكر المحظور.

وأوضحت المصادر ذاتها أن مصالح الدرك بإقليم بني ملال لم تُوقف حملاتها، خلال فترة الحجر الصحي، ضد مختلف الممنوعات المؤدية إلى وقوع الجرائم، ما أفضى إلى تفكيك معامل سرية كانت تتهيأ لتوزيع ما لا يقل عن ثلاثة أطنان من مسكر الماحيا في أوساط الشباب بالمنطقة.