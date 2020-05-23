إحباط "تهريب" 40 شخصا من أكادير إلى أزيلال

رشيد بيجيكن من أكادير

أفلحت دورية ليلية لمصالح الدرك الملكي بالمركز الترابي لأمسكرود، خلال الساعات الأولى من اليوم، في حجز سيارتين نفعيّتين، وذلك للاشتباه في تورط سائقيهما في قضية تتعلق بالنقل السري لـ40 شخصا ومحاولة مغادرة مدينة أكادير صوب أزيلال، في خرق لإجراءات الطوارئ الصحية وحظر التنقل بين المدن، وعدم التوفر على الرخص التي تسمح بالتنقل خارج المدينة.

وجاء التدخل الأمني لمصالح درك أمسكرود في إطار المهام الاعتيادية للدوريات الليلية المتنقلة من أجل مراقبة احترام المواطنين لإجراءات حظر التنقل الليلي، قبل أن ترتاب عناصر الدورية في أمر سيارتين نفعيّتين، يُرجّح أنهما كانتا قادمتيْن من إحدى مناطق سوس عبر محاور طرقية فرعية وغير محروسة، إذ تم اكتشاف أنهما تحملان 40 شخصا يهمون بمغادرة أكادير، بمقابل مادي مهم لفائدة السائقيْن.

وتم الاستماع إلى ركّاب السيارتين في محاضر رسمية، فيما أمرت النيابة العامة بالاحتفاظ بالسائقيْن تحت تدابير الحراسة النظرية وحجز سيارتيهما، قبل أن يتم عرضهما على أنظار القضاء.

يُشار إلى أن مصالح الدرك الملكي بسرية أكادير، وبتنسيق مع السلطات المحلية على صعيد عمالة أكادير إدواتنان، تواصل حملاتها الرامية إلى فرض التطبيق الحازم لإجراءات الطوارئ الصحية، عبر دوريات أحادية أو مشتركة، وإقامة سدود إدارية وقضائية بمختلف منافذ المدينة، فضلا عن انخراطها الواسع في حملات التوعية والتحسيس لفائدة الساكنة حول إجراءات الوقاية الصحية لتفادي انتشار فيروس كورونا.