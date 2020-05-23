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كُتّاب وآراء
حادثة سير تنهي حياة عامل سبعيني بمدينة تطوان
لفظ سبعيني أنفاسه الأخيرة، مساء السبت، متأثرا بجروح وصفت بالخطيرة، تسببت له فيها حادثة سير وقعت بالطريق الدائري الواقع قرب إعدادية الفقيه سيدي أحمد الحداد (سيدي المنظري سابقا) بمدينة تطوان.
وحسب مصادر هسبريس، فإن "سيارة أجرة من الصنف الكبير، تابعة لعمالة المضيق الفنيدق، صدمت الهالك الذي كان على متن دراجة نارية، عصر السبت، ما أفضى إلى وفاته في الحين"، مضيفة أن الضحية "كان يعمل قيد حياته في محل لإصلاح الدراجات الهوائية بحي باريو مالقا".
وبمجرد إخطارها، حلت المصالح الأمنية بمكان الحادثة، وباشرت البحث لمعرفة ظروفها وحيثياتها، فيما نقلت عناصر الوقاية المدنية جثة الهالك إلى مستودع الأموات بالمستشفى الإقليمي لتطوان.
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (6)
اهذا من ضمن انجازات المغرب
ايها الاوغاد لقد عثتم فسادا في الارض وحق عليكم العذاب وسخط من الله