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الرئيسية | حوادث | حادثة سير تنهي حياة عامل سبعيني بمدينة تطوان

حادثة سير تنهي حياة عامل سبعيني بمدينة تطوان

حادثة سير تنهي حياة عامل سبعيني بمدينة تطوان
هسبريس من تطوان
السبت 23 ماي 2020 - 23:40

لفظ سبعيني أنفاسه الأخيرة، مساء السبت، متأثرا بجروح وصفت بالخطيرة، تسببت له فيها حادثة سير وقعت بالطريق الدائري الواقع قرب إعدادية الفقيه سيدي أحمد الحداد (سيدي المنظري سابقا) بمدينة تطوان.

وحسب مصادر هسبريس، فإن "سيارة أجرة من الصنف الكبير، تابعة لعمالة المضيق الفنيدق، صدمت الهالك الذي كان على متن دراجة نارية، عصر السبت، ما أفضى إلى وفاته في الحين"، مضيفة أن الضحية "كان يعمل قيد حياته في محل لإصلاح الدراجات الهوائية بحي باريو مالقا".

وبمجرد إخطارها، حلت المصالح الأمنية بمكان الحادثة، وباشرت البحث لمعرفة ظروفها وحيثياتها، فيما نقلت عناصر الوقاية المدنية جثة الهالك إلى مستودع الأموات بالمستشفى الإقليمي لتطوان.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (6)

1 - Momo السبت 23 ماي 2020 - 23:57
الله يرحمه و يسكنه فسيح جناته و يصبر اسرته،ما اثار انتباهي هي جملة عامل سبعيني،لو كنت يا ايها المرحوم في دولة تعرف معنى حقوق الانسان لكان عندك راتب شهري محترم و انت مرتاح في بيتك مع اهلك.
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29
2 - O.Z الأحد 24 ماي 2020 - 00:04
سبعيني ومازال عامل. الله يرحمو و وسع عليه و جميع المسلمين.
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30
3 - مواطن مغربي الأحد 24 ماي 2020 - 00:34
هذا الرجل المسن الدي دهب ضحية حادثة سير،كان من الطبيعي ان يكون متقاعدا وجالسا في بيته قرب ابناءه وحفدته
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0
4 - حقيقة الأحد 24 ماي 2020 - 00:42
سبعيني ولا زال يعمل بثمن زهيد
اهذا من ضمن انجازات المغرب
ايها الاوغاد لقد عثتم فسادا في الارض وحق عليكم العذاب وسخط من الله
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1
5 - Samir الأحد 24 ماي 2020 - 00:47
الى المعلق ، في أوروبا تحصل على تقاعدك فقط ومن ليس له تقاعد يعيش منه يوضع في دار العجزة.لا توجد دولة في العالم توزع المال دون مقابل و كورونا يجب أن تشكل فرصة لتقنين القطاع غير المهيكل واجبار القطاع الخاص على تطبيق قانون الشغل لان الازمة عرت فساد منظومة التسيير بالمغرب منذ 70 سنة
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-1
6 - ENSEIGNANT RETRAITE الأحد 24 ماي 2020 - 00:54
mais il y a une prologation de la retaite
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