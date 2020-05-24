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أب لـ 3 أطفال يُنهي حياته شنقًا ليلة عيد الفطر
الأحد 24 ماي 2020 - 06:24
وضع أب لـ3 أطفال، مساء السبت، حدّا لحياته شنقا داخل منزله في الجماعة الترابية "التمسية"، التابعة ترابيا لعمالة إنزكان آيت ملول.
ووفق شهود عيان، فإن المفارق للحياة، من مواليد سنة 1971، يُعاني قيد حياته من إعاقة بصرية. كما أنه يمتهن التسول، قبل أن يُقدم على إنهاء حياته شنقا في ظروف غامضة.
وانتقلت عناصر الدرك الملكي والسلطات المحلية إلى مسرح الواقعة، إذ نُقلت جثة الضحية صوب مستودع الأموات من أجل إخضاعها للتشريح الطبي. كما فُتح تحقيق لمعرفة ملابسات انتحار الهالك تحت إشراف النيابة العامة المختصة.