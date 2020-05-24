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كُتّاب وآراء
"فانكاس" يسقط بيد المركز القضائي لدرك اشتوكة
أوقفت عناصر الدرك الملكي بالمركز القضائي لسرية بيوكرى شخصا كان موضوع مذكرات بحث عديدة، على الصعيد الوطني، للاشتباه في تورطه في قضية تتعلق بالحيازة والاتجار المخدرات.
وجرى إيقاف المشتبه فيه، الملقب بـ"فانكاس"، وهو من ذوي السوابق القضائية العديدة، على إثر كمين نصبته له المصالح الدركية، في وسط مركز بلفاع، قبل أن تسفر عملية تفتيشه عن حجز كميات مهمة من مخدّر الشيرا معدة للترويج، فضلا عن مبالغ مالية من عائدات عمله الإجرامي ودراجة نارية.
وقد نُقل المشتبه فيه إلى مقر المركز القضائي لدرك بيوكرى، من أجل إخضاعه تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث الذي تشرف عليه النيابة العامة المختصة، لتحديد باقي الامتدادات المحتملة لنشاطه الإجرامي.