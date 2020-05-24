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الرئيسية | حوادث | ترويج المخدرات يورّط ثلاثة أشخاص بإقليم سطات

ترويج المخدرات يورّط ثلاثة أشخاص بإقليم سطات

ترويج المخدرات يورّط ثلاثة أشخاص بإقليم سطات
إبراهيم الحافظون من سطات
الأحد 24 ماي 2020 - 20:15

أوقفت عناصر الدرك الملكي التابعة لسرية سطات ثلاثة أشخاص، الأحد، في عمليتين أمنيتين متفرقتين، للاشتباه فيهم بترويج المخدرات، وحجز كمية مهمة من الممنوعات وسيارتين صفائح إحداهما مزوّرة، على مستوى المدخل الشمالي لعاصمة الشاوية.

وأفادت مصادر هسبريس بأن عناصر الدرك الملكي التابعة لكوكبة الدراجات بسرية سطات نصبت كمينا محكما لسيارة قادمة من إحدى مدن الشمال متجّهة نحو الجنوب، عبر الطريق السيار محملة بكمية مهمة من المخدرات تقارب طنّا ونصف الطن من مخدري القنب الهندي وأوراق التبغ.

وتمكّنت عناصر الدرك الملكي بسطات من إيقاف شخصين كانا على متن السيارة، التي جرى حجزها، قبل أن يتبيّن أنها تحمل صفائح مزوّرة. كما اقتادت عناصر الضابطة القضائية المشتبه فيهما نحو مقر سرية سطات، قصد الاستماع إليهما تمهيديا في محاضر قانونية.

وفي السياق نفسه أوقفت عناصر المركز الترابي للدرك الملكي بسطات شخصا مبحوثا عنه بموجب 25 مذكرة على الصعيد الوطني في قضايا مختلفة، بعدما كان على متن سيارة رباعية الدفع بالمدخل الشمالي لمدينة سطات، وأسفر التفتيش الاحترازي للعربة عن حجز ما يقارب 20 كيلوغراما من المخدرات موزّعة بين القنب الهندي وأوراق التبغ.

وأمرت النيابة العامّة المختصة بالدائرة الاستئنافية سطات بوضع المشتبه فيهم الثلاثة تحت تدبير الحراسة النظرية، مع الاستماع إلى أقوالهم في إطار البحث التمهيدي، قبل عرضهم على ممثل الحق العام للنظر في المنسوب إلى كل واحد منهم.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (2)

1 - خواف الأحد 24 ماي 2020 - 20:52
واعباد الله وملين دازو هادو ها الباراجات ها الظوارىء ها الطريق بعيد ها الناس حاصلين مالقاوش ملين ادوزو مامعاهم لا ممنوعات لا والو الله استر اصافي
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2 - متسائل الأحد 24 ماي 2020 - 20:56
واش هادوا مبغاوش احشموا لا حول و لا قوة إلا بالله الله أرفع البلاء
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