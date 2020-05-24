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كُتّاب وآراء
"تريبورتور" يبتر رِجل راكب بجماعة آيت اعميرة
خلّف اصطدام دراجة نارية ثلاثية العجلات (تريبورتور) بعمود كهربائي، اليوم الأحد، بمركز جماعة آيت اعميرة الواقعة ضواحي اشتوكة آيت باها، في بتر رِجْل أحد الركاب وإصابة آخر بجروح بليغة؛ وهو ما استدعى نقلهما على عجل إلى المركز الاستشفائي الجهوي الحسن الثاني بأكادير.
وأورد شهود عيان أن الدراجة النارية، التي كان على متنها خمسة أشخاص، اصطدمت بعمود كهربائي؛ وهي الحادثة التي خلفت إصابتين بليغتيْن، وإصابة خفيفة، فيما نجا الشخص الرابع. أما السائق فقد لاذ بالفرار، إذ تم تحديد هويته، ويجري البحث من أجل توقيفه.
وانتفلت مصالح السلطات المحلية بكل من باشوية والمقاطعة الأولى لآيت اعميرة وعناصر الدرك الملكي إلى مكان الحادثة، حيث جرى الإشراف على نقل المصابين إلى المستشفى، فضلا عن فتح تحقيق في ظروف وملابسات الحادثة.