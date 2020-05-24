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الرئيسية | حوادث | أمني ينفي استعجال التحقيق مع "زوجة الريسوني"

أمني ينفي استعجال التحقيق مع "زوجة الريسوني"

أمني ينفي استعجال التحقيق مع "زوجة الريسوني"
هسبريس من الدار البيضاء
الأحد 24 ماي 2020 - 13:24

نفى مصدر أمني، بشكل قاطع، ما اعتبرها "الأراجيف والمزاعم الواهية التي نشرها موقع إعلامي والتي ادعى فيها، بشكل مشوب بتحريف الوقائع وتغليط الرأي العام، أن الأمن يحاول نقل زوجة سليمان الريسوني دون إعطائها الوقت لترتيب التزاماتها".

ودحض المصدر نفسه، غير راغب في كشف هويته، ما اعتبرها "الأخبار الكاذبة التي نشرها الموقع المذكور، والتي تدعي بأن أعدادا كبيرة من رجال الشرطة تنتظر نقل زوجة الريسوني إلى مقر ولاية أمن الدار البيضاء للبحث معها، دون إعطائها الوقت الكافي لترتيب أمورها العائلية".

كما شدد المتحدث على أن "فرقة الشرطة القضائية المكلفة بالبحث اقتصرت على توجيه استدعاء إلى زوجة المشتبه فيه، واتصلت بها هاتفيا زوال أمس السبت لإشعارها بموضوع الاستدعاء، ولم يتم إخضاعها لأي إجراء أو تدبير من قبيل ما ورد في ذلك المقال المشفوع بالأخبار الزائفة"، بتعبيره.

واستطرد المصدر الأمني بقوله إن "الوثيقة الرسمية التي نشرها الموقع المذكور تتضمن في طياتها عناصر التكذيب والتصويب على هذه المزاعم الواهية، إذ يتعلق الأمر بمجرد استدعاء عاديّ للحضور إلى مقر الشرطة القضائية المكلفة بالبحث، والذي أعقبه اتصال هاتفي لبيان الظروف والملابسات وكذا الضابطة القضائية التي صدر عنها هذا الاستدعاء، والذي تفرضه ضرورات وحاجات البحث المنجز في قضية زجرية تشرف عليها النيابة العامة المختصة".

جدير بالذكر أن مصالح ولاية الأمن بالدار البيضاء قد أوقفت، مساء الجمعة، رئيس تحرير جريدة "أخبار اليوم" سليمان الريسوني على خلفية شكوى قدمها شاب يتهمه بـ"الاعتداء الجنسي".

والصحافي سليمان الريسوني ترأسّ تحرير جريدة "أخبار اليوم" بعد اعتقال مؤسّسها، الصحافي توفيق بوعشرين، الذي يقضي حكمًا بالسّجن لمدّة 15 سنة.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (12)

1 - مغربي الأحد 24 ماي 2020 - 13:38
هل المغاربة اصبحوا بلا قيمة يوضعون في السجن بهذه السهولة بسبب شكاية واحدة.
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47
2 - [email protected] الأحد 24 ماي 2020 - 13:52
هل فقط صحافيو هذه الجريدة المكتوب عليهم اقتراف جرائم الإعتداءات الجنسية؟ . لماذا بالضبط جريدة أخبار اليوم؟ . استنتاجات تدعو إلى الشك والريبة.هل هناك جهات لا يروق لها الخط التحريري للجريدة وتريد التخلص منها بهكذا طريقة؟
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37
3 - ابن حمدون : غرور وتكفير الأحد 24 ماي 2020 - 13:53
من أعجب ما قرأته من تعليقات حول حدث الاعتقال ما أورده الإخواني بلال التليدي في تدوينة فايسبوكية ،يوم أمس، زعم فيها أن الاعتقال يوم الجمعة له دلالة في نظره لكونها مسبوقة متكررة في اعتقال ذوي توجه إخواني حسب ما يُفهم من زعمه.
وفي هذا الكلام بعد التأمل ما لا يخفى من النفَس الطائفي وتزكية الطائفة الإخوانية (ولا تزكوا أنفسكم،هو أعلم بمن اتقى) وتكفير للخصوم بل حتى للمؤسسات في ممارسة اختصاصاتها.
فمقتضى تدوينته أن كفار قريش(الشرطة) قد اعتقلوا الصحابي سليمان الريسوني كما اعتقلوا صحابة آخرين من قبل ،وذلك في يوم الجمعة الذي هو يوم مبارك لدى هؤلاء "ااصحابة" وطائفتهم (التوحيد والإصلاح،والعدالة والتنمية)؛مما يجعل أولئك الكفار يتعمدون إغاظة المؤمنين في يومهم المبارك.
أليس هذا غرورا وتكفيرا فادحين فاضحين؟

وما شهدنا إلا بما علمنا.
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-29
4 - mehdi الأحد 24 ماي 2020 - 13:58
تلفيق تهم جنسية لإسكات صوت الصحافة الحرة ......
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31
5 - مغالطات الأحد 24 ماي 2020 - 13:59
أولا الشكاية لم يضعها لا مثلي و لا مثلية مجرد تدوينة على الفايسبوك لا يعلم مدى صحتها حركت كل هذه الحشود الأمنية. معروف من وراءها و من يحرك خيوط اللعبة و نفس السيناريو العتيق الممجوج الذي لا يتردد المخزن في تكراره كل مرة، لكن التاريخ لا يرحم، أما هذه الشرطة القضائية و النيابة العامة و القضاء ما هي إلا أدوات طيعة في يد اللاعبين الكبار.
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34
6 - مول الغاسول الأحد 24 ماي 2020 - 13:59
فيلم جديد بسيناريو قديم والبطل افتراضي والضحية الأقلام الحرة والمتضرر حقوق الإنسان والمتفرج أعداء المغرب والنتيجة زيادة عدم التيقة فييييييييييييييي؟؟؟؟؟
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28
7 - oujdi الأحد 24 ماي 2020 - 14:03
في نظري يجب ألا نتدخل في القضاء هناك شكوى من طرف شخص يجب اخدها بعين الاعتبار
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-21
8 - مبشر الأحد 24 ماي 2020 - 14:14
هذه سياسة السلطة أو التسلط :إما...... وإما.....
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0
9 - الطنجاوي الأحد 24 ماي 2020 - 14:22
حتى الأطفال لا يصدقون اكاذيب الدولة
لماذا صحافيو اخبار اليوم بالظبط
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10 - هشام كولميمة الأحد 24 ماي 2020 - 14:24
كما قلت في تعليق سابق: يجب علينا كشعب مغربي "حر" أن نعود أنفسنا على التريث في إصدار أحكام مسبقة.يجب أن نثق في القضاء أولا ثم ننتقده إذا أخطأ التقدير ثانيا.هكذا سنبني جميعا مواطنين مسؤولين و وطنا كان.أما عن هذه القضية فلننتظر حتى تكتمل التحقيقات و لنا حديث آخر.
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11 - عادل الأحد 24 ماي 2020 - 14:42
العجيب في المخزن أنه بارع في تأليف الروايات والقصص, على المخزن أن يتجه للإخراج السينمائي...
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0
12 - ألاحض وأفكر الأحد 24 ماي 2020 - 14:54
عيدكم مبارك اليس بي غريب إن كان ريسوني في قبضة لأمن ما يوريذون من زوجته اكيذ هذا يذع إلي شك بي ان قضية ريسوني ليسة توهما الموجه إليه بي لغتيصاب
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