شاب يقتل والده ليلة عيد الفطر في نواحي برشيد

إبراهيم الحافظون من سطات

أوقفت عناصر الدرك الملكي بالمركز الترابي الدروة سرية برشيد شابا ثلاثينيا للاشتباه بارتكابة جريمة قتل في حق أبيه الستيني، بعدما وجّه إليه ضربة بواسطة أداة حديدية على مستوى دوار أولاد الصغير بمنطقة قصبة ابن مشيسش أولاد زيان في النفوذ الترابي لإقليم برشيد.

وأفادت مصادر هسبريس بأن سوء تفاهم وقع بين الأب وابنه ليلة العيد، تطوّر إلى مشادات مصحوبة بالعنف، وجّه خلالها الابن ضربة إلى والده بواسطة أداة حديدية، أدت إلى إصابته بجروح خطيرة على مستوى الرأس ليفرّ بعدها إلى وجهة مجهولة.

وأضافت المصادر ذاتها أن شقيق المشتبه فيه حاول إنقاذ والده ومساعدته بنقله نحو المستشفى الإقليمي ببرشيد لتلقي العلاج، إلاّ أن خطورة وضعه الصحي عجّلت بتوجيهه مرّة ثانية نحو المستشفى الجامعي بالدار البيضاء إلاّ أنه فارق الحياة، حيث جرى توجيه جثته نحو مستودع الأموات الرحمة قصد التشريح لفائدة البحث القضائي.

الحادث عجّل بانتقال عناصر الدرك الملكي بالمركز الترابي الدروة إلى دوار أولاد الصغير بقصبة ابن مشيش، وتمكّنت من إيقاف الابن المشتبه فيه بقتل والده مع حجز أداة الجريمة بعدما فرّ إلى دوار مجاور، قبل وضعه تحت تدبير الحراسة النظرية للاستماع إليه تمهيديا، في انتظار عرضه غدا الاثنين أمام ممثل النيابة العامة المختصة بمحكمة الاستئناف بسطات لاتخاذ القرار القانوني في حقه.