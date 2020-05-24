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الرئيسية | حوادث | شاب يقتل والده ليلة عيد الفطر في نواحي برشيد

شاب يقتل والده ليلة عيد الفطر في نواحي برشيد

شاب يقتل والده ليلة عيد الفطر في نواحي برشيد
إبراهيم الحافظون من سطات
الأحد 24 ماي 2020 - 15:05

أوقفت عناصر الدرك الملكي بالمركز الترابي الدروة سرية برشيد شابا ثلاثينيا للاشتباه بارتكابة جريمة قتل في حق أبيه الستيني، بعدما وجّه إليه ضربة بواسطة أداة حديدية على مستوى دوار أولاد الصغير بمنطقة قصبة ابن مشيسش أولاد زيان في النفوذ الترابي لإقليم برشيد.

وأفادت مصادر هسبريس بأن سوء تفاهم وقع بين الأب وابنه ليلة العيد، تطوّر إلى مشادات مصحوبة بالعنف، وجّه خلالها الابن ضربة إلى والده بواسطة أداة حديدية، أدت إلى إصابته بجروح خطيرة على مستوى الرأس ليفرّ بعدها إلى وجهة مجهولة.

وأضافت المصادر ذاتها أن شقيق المشتبه فيه حاول إنقاذ والده ومساعدته بنقله نحو المستشفى الإقليمي ببرشيد لتلقي العلاج، إلاّ أن خطورة وضعه الصحي عجّلت بتوجيهه مرّة ثانية نحو المستشفى الجامعي بالدار البيضاء إلاّ أنه فارق الحياة، حيث جرى توجيه جثته نحو مستودع الأموات الرحمة قصد التشريح لفائدة البحث القضائي.

الحادث عجّل بانتقال عناصر الدرك الملكي بالمركز الترابي الدروة إلى دوار أولاد الصغير بقصبة ابن مشيش، وتمكّنت من إيقاف الابن المشتبه فيه بقتل والده مع حجز أداة الجريمة بعدما فرّ إلى دوار مجاور، قبل وضعه تحت تدبير الحراسة النظرية للاستماع إليه تمهيديا، في انتظار عرضه غدا الاثنين أمام ممثل النيابة العامة المختصة بمحكمة الاستئناف بسطات لاتخاذ القرار القانوني في حقه.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (41)

1 - آمين الأحد 24 ماي 2020 - 15:15
خسر الدنيا والآخرة وجهنم مثواه لاحول ولا قوة الا بالله
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91
2 - مواطنة مغربية الأحد 24 ماي 2020 - 15:18
لا حول ولا قوة الا بالله العظيم.
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69
3 - محمد الأحد 24 ماي 2020 - 15:19
قتلته الحكومة لضعف البنية التحتية في المستشفيات.
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-156
4 - صفوان الأحد 24 ماي 2020 - 15:19
ياربي السلامة لاحول ولاقوة الا بالله اش هاد شي رجعنا نسمعو ونشوف والله هاد شي يدمي القلب كيف غادي يعيش حياتو هذا لي قتل الواليد ديالو يا للطيف يا للطيف هاد شي يمرض اغلب الشباب لا يحترمرن والديهم كيرجعو عليهوم الهضرة سواء ولاد او بنات الله يهدينا ويهديهم والله هاد الهبر الى ضرني في خاطري لا حول ولا قوة الا بالله
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51
5 - محمد الأحد 24 ماي 2020 - 15:19
لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم
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32
6 - مواطن عاقل الأحد 24 ماي 2020 - 15:20
لا حولة و لا قوة الا بالله قلت الادب و التربية حتى يعتدي الابن على ابيه الله يرحم و يصبر اهله و المشكل الذي لم يتغير في المغرب هو ان المستشفيات المغربية ليست مؤهلة لمذا ارسلوه الى الدار البيضاء و هو في حالة حرجة لمذا كل هذا الاستهتار بالمواطنين حسبنا الله و نعم الوكيل
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43
7 - احسينه الأحد 24 ماي 2020 - 15:21
لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. في هادا اليوم المبارك. عيد الفطر يقوم هدا الشاب بقتل ابيه. حسبي الله ونعم الوكيل. حنا تمنينا غي نشوفوهم ولاو لحضة او مالقيناهاش. حسبي الله ونعم الوكيل وإن لي الله وإن إليه راجعون. (ها ما اجنينا من حصاد كورونا)
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22
8 - ماشاء الله الأحد 24 ماي 2020 - 15:21
اللهم تغمده برحمتك الواسعه شيء مؤسف ما وصلت اليه العاءله المغربيه انها المخدرات والمصاءب العظمى التي يستعملها الشباب متى كان الابن يقتل اباه او يرفع صوته فوق صوت ابيه يجب اعاده النظر فيما يتسرب عبر الحدود من مؤثرات عقليه حتى يعود للاسره دفءها وهدوءها لا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم
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27
9 - مواطن الأحد 24 ماي 2020 - 15:22
السبب هو فشل الدولة في تجفيف منابع المخدرات .لانها هي السبب الاساسي والوحد الوحيد .في الجريمة.انا لا افهم لماذا المؤسسات المكلفة بالضبط القضاءي الجناءي تتساهل مع تجار المخدرات مع انها قادرة على قطع جذر المخدرات كليا .ثم ايضا انا استفسر لماذا الدولة تستورد التبغ واوراق لف الحشيش .انا لله وانا اليه راجعون .اللهم ادم علينا نعمتي الامن والامان اللهم من اراد بالمسلمين شرا اللهم سلط عليه سخطك وعذابك
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29
10 - محمد الزموري الأحد 24 ماي 2020 - 15:23
في يوم هذا العيد نطلب من الله تعالى أن يرحم آباءنا وأمهاتنا وجميع موتى المسلمين أجمعين وأن يرزقنا رضاهم وأن يتجاوز عنا إن اخطءنا في حقهم من غير قصد وإنا لله وإنا إليه راجعون ولاحول ولاقوة إلا بالله العلي العظيم وحسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل هذا ما عسانا أن نقول.
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23
11 - باعمراني الأحد 24 ماي 2020 - 15:24
وقل ربي ارحمهما كما ربياني صغيرا صدق الله العظيم ...الانحراف و غياب الوازع الديني والبعد عن الدين اش تدير فالإنسان
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23
12 - عائشة الحريزية الأحد 24 ماي 2020 - 15:25
أنا لله وإنا اليه لراجعون ألله يرحمو ويصبر الأهل ديالو
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11
13 - yahya الأحد 24 ماي 2020 - 15:25
#إنا لله وإنا إليه راجعون#تغمده الله برحمته الواسعة.
نعوذ بالله من عقوق الوالدين.
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14
14 - حراس الوطن الأحد 24 ماي 2020 - 15:26
انا لله وانا اليه راجعون
ياربي السلامة لاحول ولا قوة الا بالله العلي العظيم
يا لطيف يا لطيف
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8
15 - من بلقصيري الأحد 24 ماي 2020 - 15:26
اللهم اللطف بنا ياارحم الراحمين. وابعد عنا الوباء واشفي مرضانا .واعنا على حسن عبادتك.ويسر أمرنا.
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8
16 - التازي الأحد 24 ماي 2020 - 15:29
لاحول ولا قوة الا بالله العلي العظيم. مسخوط الوالدين هذا.
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2
17 - منير اخليخل الأحد 24 ماي 2020 - 15:30
ما سمعنا بهذا. الإبن يجادل أباه حتى . مابالك بقتله. الله لطفك يارب
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7
18 - Mazagan الأحد 24 ماي 2020 - 15:32
لا حول و لا قوة إلا بالله، تزايد الجرائم ضد الأصول بأرقام مخيفة يهدد التماسك الإجتماعي و يتجه بنا نحو المجهول.
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6
19 - متمنيا الخير للجميع الأحد 24 ماي 2020 - 15:33
لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم إنا لله وإنا إليه راجعون
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5
20 - عبد الله الأحد 24 ماي 2020 - 15:34
لا حول و لا قوة إلا بالله العلي العظيم !
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6
21 - Mohamed الأحد 24 ماي 2020 - 15:34
مسخوط الوالدين مابقى مايعجب الايمان و الصبر تقاضى عند الناس شي كاينتاحر شي كايقتل الله يصاوب
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18
22 - يجب فتح تحقيق الأحد 24 ماي 2020 - 15:39
في عهد المرحوم الحسن الثاني رحمه الله كانت الاذاعات الوطنية و الاعلام دائما ينادي بتنظيم الاسرة لأن الابناء مسؤولية عظمى ... ها هي النتائج لمن تجاهل ذلك ...
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2
23 - يونس يونس الأحد 24 ماي 2020 - 15:40
لاحول ولا قوة الا بالله العلي العظيم على وقت وصلنا الله إهدينا إلى طريق الله عيدكم مبارك سعيد
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1
24 - مغربي الأحد 24 ماي 2020 - 15:41
وماذا تنتظرون من جيل الفايسبوك والواتساب والعري وضعف الوازع الديني والاخلاقي وتسريحات الشعر الغريبة ورفض المدرسة
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3
25 - شكور الأحد 24 ماي 2020 - 15:42
لا حول ولا قوة الا بالله العظيم .نتأسف لسماع مثل هذه الجرائم.
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1
26 - babi nani الأحد 24 ماي 2020 - 15:47
كون كان لمستشفة فيه كولشي ماغاديش يموت هاد راجل حتا لحوكوما عندها يد في موت هاد راجل
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-6
27 - سالم من أكادير الأحد 24 ماي 2020 - 15:49
حسبي الله ونعم الوكيل اخوتي مبقى الي أعجب
عيش نهار تسمع خبار
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0
28 - غرباوي مهاجر الأحد 24 ماي 2020 - 15:51
يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّ مِنْ أَزْوَاجِكُمْ وَأَوْلَادِكُمْ عَدُوًّا لَّكُمْ فَاحْذَرُوهُمْ ۚ وَإِن تَعْفُوا وَتَصْفَحُوا وَتَغْفِرُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ (14)
يجب تعليم الطفل مند صغر عند وصوله سن 19 الاستقلال عن الوالدين، الاب استعمل فمن رغب عن سنتي فليس مني ثم انجب وتلقى الابن في سن الأربعين لا يريد فقط الاكل والسكن يريد حتى "البلية" الله يسمح لنا من الوالدين ممكن ان يكون رقع الاصوات لكن لا يمكن للوصول لمسه بسوء.
ان لله وانا اليه راجعون!
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4
29 - كيف سيعيش الأحد 24 ماي 2020 - 15:52
أعوذ بالله المجرم ليس له حدود وحده الإعدام
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2
30 - زين العابدين الأحد 24 ماي 2020 - 15:52
لا حولا ولا قوة الا بالله العلي العظيم وحسبنا الله ونعم الوكيل
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1
31 - الرحالي الأحد 24 ماي 2020 - 15:54
الفقر والجهل والمخدرات غالبا ماتكون هي السبب في وقوع مثل هذه الجراءم وما علينا الا ان نقول لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم وانا لله وانا اليه راجعون ياربي ارزقنا حسن الخاتمة
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4
32 - اليمني الأحد 24 ماي 2020 - 15:54
مبقا ميعجب الدنيا مشات لاحول ولا قوة الا بالله
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-1
33 - رضا الأحد 24 ماي 2020 - 16:00
لاحول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم الله ارحم الاب مسكين ربا تا عيا فالاخير انود اقتلو ولدو
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34 - مؤسف جدا وللغاية الأحد 24 ماي 2020 - 16:01
فاجعة بكل المقاييس ومن العيار الثقيل في عز ليلة عيد الفطر،أين فرحة العيد ...أين الطمأنينة ...أين ذهب الصبر والشوق والإرتياح مع العائلة ؟
نصيحتي للجميع أصيكم بالصبر وسعة الصدر في جميع المواقف فلا للقلق والغضب فإنه مصدر الشر...فمهما بلغ الشجار والعراك بين طرفين في العائلة،في الشارع ..في اي مكان ....وجب الصبر والتنازل من طرف واحد.
أما الوالدين فلا يجب البتة لأي ابن رفع الصوت عليهما ومن فعل فقد عصا الله.
رحم الله الفقيد .
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0
35 - بوستة عبد الرحيم الأحد 24 ماي 2020 - 16:01
لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم
ان الله وانا اليه راجعون
بسم الله الرحمن الرحيم..ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار..
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36 - ولد البلاد الأحد 24 ماي 2020 - 16:06
السلام عليكم وعيد مبارك سعيد للمسلمين قاطبة الله يهديكم طبقوا شرع الله والاعدام للقاتل اذا تبثت جريمته للحد من الاجرام والمجرمين
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37 - اسلام الأحد 24 ماي 2020 - 16:09
الله يلطف بالعباد و يصلح جميع الابناء . اتعلمون تنتابني غيرة ممزوجة بحمين كلما رايت شخص مع والده أتمنى لو يعود الزمن الى الخلف لاستغل كل لحضة مع ابي رحمه الله حيث ابتسامته نظرته ... هي السعادة فان غاب غاب طعم كل شيء رسالة لمن له والداه استغلو الوقت فوجودهم من اكبر النعم لن تشعر بها حتى يرحلو رحم الله موتانا و موتى المسلمين دعاءكم لابي
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38 - الاعدام الأحد 24 ماي 2020 - 16:17
هو في غياب الحكم بالاعدام. او السجن مدى الحياة ستعرف المملكة نمو جرائم القتل..... يبدو ان ماما فرنسا يزيحها هذا التشتت والجرائم المرتكبة..... لتفتيت المجتمع.... وقرارنا بالعقوبات.... سيأجج علينا المنظمات الحقوقية بدعم فرنسا.....
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39 - المواطن الأحد 24 ماي 2020 - 16:17
انا لله وانا اليه راجعون.....
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40 - عبدالله القنيطري الأحد 24 ماي 2020 - 16:18
هارضى ليكايتفرق بالعرارم وها نتيجة تناول القرقوبي والجوانات واخا تدوز الحبس وتخرج منو وتوب دنيا وآخرة عمرك ما تطفرو ياوليدي مالك ماتفاهمتيش معا واليديك أرض الله واسعة اعطيهم التساع وسيح في بلاد الله عمرك ماغدي تموت بالجوع ولا العطش !!!
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41 - gharib الأحد 24 ماي 2020 - 16:19
مسخوط الوالدين لاحول ولاقوة الا بالله العلي العظيم خسر الدنيا وما فيها جهنم خالدينا فيها ابدا
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