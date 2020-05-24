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كُتّاب وآراء
شاب يقتل والده ليلة عيد الفطر في نواحي برشيد
أوقفت عناصر الدرك الملكي بالمركز الترابي الدروة سرية برشيد شابا ثلاثينيا للاشتباه بارتكابة جريمة قتل في حق أبيه الستيني، بعدما وجّه إليه ضربة بواسطة أداة حديدية على مستوى دوار أولاد الصغير بمنطقة قصبة ابن مشيسش أولاد زيان في النفوذ الترابي لإقليم برشيد.
وأفادت مصادر هسبريس بأن سوء تفاهم وقع بين الأب وابنه ليلة العيد، تطوّر إلى مشادات مصحوبة بالعنف، وجّه خلالها الابن ضربة إلى والده بواسطة أداة حديدية، أدت إلى إصابته بجروح خطيرة على مستوى الرأس ليفرّ بعدها إلى وجهة مجهولة.
وأضافت المصادر ذاتها أن شقيق المشتبه فيه حاول إنقاذ والده ومساعدته بنقله نحو المستشفى الإقليمي ببرشيد لتلقي العلاج، إلاّ أن خطورة وضعه الصحي عجّلت بتوجيهه مرّة ثانية نحو المستشفى الجامعي بالدار البيضاء إلاّ أنه فارق الحياة، حيث جرى توجيه جثته نحو مستودع الأموات الرحمة قصد التشريح لفائدة البحث القضائي.
الحادث عجّل بانتقال عناصر الدرك الملكي بالمركز الترابي الدروة إلى دوار أولاد الصغير بقصبة ابن مشيش، وتمكّنت من إيقاف الابن المشتبه فيه بقتل والده مع حجز أداة الجريمة بعدما فرّ إلى دوار مجاور، قبل وضعه تحت تدبير الحراسة النظرية للاستماع إليه تمهيديا، في انتظار عرضه غدا الاثنين أمام ممثل النيابة العامة المختصة بمحكمة الاستئناف بسطات لاتخاذ القرار القانوني في حقه.
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (41)
نعوذ بالله من عقوق الوالدين.
ياربي السلامة لاحول ولا قوة الا بالله العلي العظيم
يا لطيف يا لطيف
عيش نهار تسمع خبار
يجب تعليم الطفل مند صغر عند وصوله سن 19 الاستقلال عن الوالدين، الاب استعمل فمن رغب عن سنتي فليس مني ثم انجب وتلقى الابن في سن الأربعين لا يريد فقط الاكل والسكن يريد حتى "البلية" الله يسمح لنا من الوالدين ممكن ان يكون رقع الاصوات لكن لا يمكن للوصول لمسه بسوء.
ان لله وانا اليه راجعون!
نصيحتي للجميع أصيكم بالصبر وسعة الصدر في جميع المواقف فلا للقلق والغضب فإنه مصدر الشر...فمهما بلغ الشجار والعراك بين طرفين في العائلة،في الشارع ..في اي مكان ....وجب الصبر والتنازل من طرف واحد.
أما الوالدين فلا يجب البتة لأي ابن رفع الصوت عليهما ومن فعل فقد عصا الله.
رحم الله الفقيد .
ان الله وانا اليه راجعون
بسم الله الرحمن الرحيم..ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار..