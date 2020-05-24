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الرئيسية | حوادث | انتحار شابين يهز إقليم شفشاون يوم عيد الفطر

انتحار شابين يهز إقليم شفشاون يوم عيد الفطر

انتحار شابين يهز إقليم شفشاون يوم عيد الفطر
جمال سماحي
الأحد 24 ماي 2020 - 21:40

استقبل إقليم شفشاون عيد الفطر بحادثتي انتحار متفرقتين كان ضحيتهما شابان في عقدهما الثاني، وضعا حدا لحياتهما، اليوم الأحد، شنقا بواسطة حبل، في ظروف ما زالت مجهولة.

مصادر محلية متطابقة أفادت بأن أحد المنتحريْن شاب عشريني ينحدر من أسرة محافظة ويقيم بدوار أولاسن بجماعة أونان بإقليم شفشاون، موضحة أنه قد جرى العثور عليه معلقا بحبل ملفوف بعمود بمنزل أسرته، مؤكدة أن الهالك "لم تكن تبدو عليه أية أعراض لمرض نفسي".

المصادر ذاتها أضافت أن الشاب الثاني بدوره وجد جثة هامدة معلقا بحبل ملفوف بشجرة بجوار منزل أسرته الكائن بمركز الزيتونة بدوار تونيت الواقع في النفوذ الترابي لجماعة لغدير بإقليم شفشاون، مشيرة إلى أن الهالك لم يتجاوز العشرين من عمره "وكان يعاني من اضطرابات نفسية".

وجرى نقل جثتي الهالكين إلى مستودع الجثامين بالمستشفى الإقليمي لشفشاون، قصد إخضاعهما للتشريح الطبي، لتحديد الأسباب الحقيقية للوفاة، في وقت باشرت فيه عناصر الدرك الملكي تحقيقا في ظروف وملابسات الواقعتين المتفرقتين.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (12)

1 - خالد الأحد 24 ماي 2020 - 21:46
شفشاون المدينة الزرقاء
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-10
2 - السلام عليكم الأحد 24 ماي 2020 - 21:46
ضحايا الانتحار والجرائم في فترة الحجر الصحي فاق عدد الذين قتلوا بالوباء.. فهل هذا بسبب الحجر أم أن الحوادث مجرد صدفة
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27
3 - سام الأحد 24 ماي 2020 - 21:51
كثرت في الايام الاخيرة الانتحارات و خاصة في صفوف الشباب فعلى الشرطة المغربية أن تعمق البحث فربما الأمر لا يتعلق بانتحار و إنما بتصفية حسابات و الله اعلم
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-20
4 - الحمداني الأحد 24 ماي 2020 - 21:53
لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اصبحنا يوميا نقرأ ونسمع عن هاذه الظاهرة قلة الايمان بالله وعدم الرضى بقدره .
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15
5 - ميمون الأحد 24 ماي 2020 - 21:54
لا استبعد التطبيقات على النت كالحوت الازرق
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-15
6 - عيد مبارك الأحد 24 ماي 2020 - 21:55
اللهم احفظ أبناءنا من كل سوء وجميع أبناء المسلمين يارب العالمين
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19
7 - لا حول ولا قوة الا بالله الأحد 24 ماي 2020 - 21:56
يجب على السلطات المحلية بإقليم شفشاون العزيز على قلوب جميع المغاربة تنظيم جولات توعوية في الدواوير المجاورة لتقوية الشخصية الشفشاونية في دروس دينية واجتماعية لمواجهة هذه الظاهرة المؤسفة التي اصلح يعاني منها الاقليم
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10
8 - [email protected] الأحد 24 ماي 2020 - 21:57
ياربي السلامة. كثرت حالات الانتحار خصوصا في صفوف الشباب . لدا يجب على الجهات المعنية دراسة الظاهرة بجدية للوقوف على حقيقة الأمر وتحديد الأسباب وراء دلك وإيجاد الحلول المناسبة لها مع التركيز على جانب التربية والتعليم و توفير فرص الشغل لفائدة الشباب بصفة عامة وتوفير مراكز عملية لعلاج ومواكبة من يعانون من اضطرابات صحية او نفسية.
رحم الله الفقيدين واسكنهما فسيح جناته وانا لله وانا اليه راجعون ورزق اهاليهم الصبر والسلوان .
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2
9 - rachad hadri الأحد 24 ماي 2020 - 22:00
يا أهل شفشاون الجميلة نعتز ونفتخر ونضرب بكم المثل في الوعي والمسؤولية خلال فثرة الحجر الصحي لتبقى المدينة الزرقاء بدون تسجيل أي حالة إصابة بكوفيد 19 ولكن الله يجازيكم انتبهوا لفلذات اكبادكم المدينة تعرف من سنوات ظاهرة الانتحار بشكل مقلق وخطير مما يستدعي التعبئة الشاملة داخل المدينة ومن كل الغيورين عليها
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7
10 - Robinhood الأحد 24 ماي 2020 - 22:16
عندي سؤال واحد يؤرقني، واش المسؤوليين ديالنا تتحرك فيهم شي حاجة فاش تايسمعو هاد الأخبار ديال الإنتحار ؟ الله يرحمهم و يصبر عائلاتهم في هاد العيد.
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3
11 - الدولة العدمية الأحد 24 ماي 2020 - 22:17
بدلا من خلق جمعيات وهمية لاختلاس اموال الشعب يجب على الدولة المخزنية ان تحدت في كل مدينة خلية او اكثر لتقديم الدعم النفسي والمعنوي ولمادا لا المادي للمواطنيين الدين هم في وضعية هشة للتخفيف عنهم بدل التفرج على طوابير المنتحرين.
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1
12 - azeddine الأحد 24 ماي 2020 - 22:20
لمادا يا ترى هده الظاهرة انتشرت في إقليم الشاون،،@؟؟؟؟
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4
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