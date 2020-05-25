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كُتّاب وآراء
تفكيك معمل لصنع "ماء الحياة" بمدينة كلميم
أفلحت عناصر أمنية تابعة للدائرة الثالثة بمدينة كلميم، الأحد، في تفكيك معمل تقليدي لصنع وتقطير وترويج مسكر ماء الحياة، بعد مداهمة أحد المنازل الواقعة بحي الكويرة.
ومكنت هذه العملية من حجز كمية وصفت بالمهمة من المسكر المذكور كانت معدة للبيع، إضافة إلى مجموعة من المعدات واللوازم والمواد الأولية المستعملة في صنع هذه المادة الممنوعة، من بينها أسلاك نحاسية وقنينات غازية وأخرى بلاستيكية، فضلا عن كمية أخرى من التين المخمر.
كما قاد الإجراء الأمني ذاته إلى توقيف أحد الأشخاص داخل المنزل موضوع المداهمة، حيث جرى إخضاعه لتدبير الحراسة النظرية لفائدة البحث في انتظار تقديمة أمام النيابة العامة المختصة قصد متابعته بالأفعال المنسوبة إليه.