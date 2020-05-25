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كُتّاب وآراء
أمن طنجة يتصدى لخرق حالة الطوارئ الصحية
أوقفت عناصر أمن الدائرة الثالثة بطنجة، مساء الأحد، ثلاثة أشخاص كانوا قد دعوا بشكل علني وجماعي إلى كسر الحجر الصحي، وذلك بتهمة التحريض على التجمهر وتهديد الصحة العامة وخرق الطوارئ الصحية.
وكان المعنيون بالأمر قد تجمعوا رفقة عدد من أفراد حومة الدزيري بمدينة طنجة، مرددين نداءات داعية إلى إنهاء الحجر الصحي، على غرار "وا فتحونا نخرجو..وا فتحونا نخرجو"، وهو الحدث الذي تم توثيقه على شكل مقطع فيديو تم تداوله على نطاق واسع من خلال مواقع التواصل الاجتماعي.
وفي وقت ما زال فيه البحث جاريا عن عنصرٍ رابع اشترك في التجمهر، تم وضع الموقوفين تحت تدابير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث القضائي الذي تشرف عليه النيابة العامة المختصة، بينما تم حجز الطبل الذي استعمل في التجمهر المذكور.