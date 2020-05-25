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الرئيسية | حوادث | وفاة موضوع رهن الحراسة النظرية في بني ملال

وفاة موضوع رهن الحراسة النظرية في بني ملال

وفاة موضوع رهن الحراسة النظرية في بني ملال
حميد رزقي
الاثنين 25 ماي 2020 - 11:20

أعلنت ولاية أمن بني ملال وفاة شخص كان موضوعا تحت الحراسة النظرية؛ على خلفية بحث تمهيدي في قضية تتعلق بالسرقة الموصوفة.

المعلومات المضمنة بالسجلات القضائية والطبية بمكان الوضع تحت الحراسة النظرية تفيد بأن المشتبه فيه تم نقله إلى المستشفى الجهوي بالمدينة صباح الأحد بسبب أعراض مرضية في البطن، صاحبها مغص وغثيان، حيث تلقى العلاجات الطبية الضرورية وتم إرجاعه إلى مكان الإيداع بمقر ولاية الأمن.

الطاقم الشرطي المكلف بالحراسة انتدب سيارة إسعاف، مرة ثانية، لنقل المشتبه فيه إلى المستشفى بعدما لاحظ ظهور الأعراض الصحية نفسها، غير أن المنية وافته، وقد تم فتح بحث قضائي، تحت إشراف النيابة العامة المختصة، لتحديد جميع ظروف وملابسات الوفاة؛ بينما تم وضع جثة الهالك بالمستشفى في انتظار التشريح الطبي.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (2)

1 - السعيدي الاثنين 25 ماي 2020 - 11:36
إن لله وإن إليه راجعون, يجب التحقيق والإلتزام بالحياد لمعرفة سبب ااوفاة، لأن الروح عند الله عزيزة.
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2 - عبده/ الرباط الاثنين 25 ماي 2020 - 11:45
المسؤولية يتحملها الطافم الطبي المداوم الذي لم يستطع تشخيص خطورة مرض المتوفى و تقرير اعادته الى اجراء الوضع تحت الحراسة النظرية بمخافر الشرطة رغم المرض... لقد كان من ااواجب الاحتفاظ بالمريض من أجل الاستشفاء Hospitalisation تحت حراسة الشرطة بالمستشفى كالمعتاد...كما يجب على الضابطة القضائية الادلاء بورقة الخروج من المستشفى الموقعة من طرف الطبيب الذي أمر بذلك قصد ترتيت المسؤوليات و اثبات كون الشرطة قد قامت بواجبها في تقديم المساعدة لشخص يوجد موضوعا تحت الحراسة النظرية لديها
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