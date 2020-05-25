وفاة موضوع رهن الحراسة النظرية في بني ملال

حميد رزقي

أعلنت ولاية أمن بني ملال وفاة شخص كان موضوعا تحت الحراسة النظرية؛ على خلفية بحث تمهيدي في قضية تتعلق بالسرقة الموصوفة.

المعلومات المضمنة بالسجلات القضائية والطبية بمكان الوضع تحت الحراسة النظرية تفيد بأن المشتبه فيه تم نقله إلى المستشفى الجهوي بالمدينة صباح الأحد بسبب أعراض مرضية في البطن، صاحبها مغص وغثيان، حيث تلقى العلاجات الطبية الضرورية وتم إرجاعه إلى مكان الإيداع بمقر ولاية الأمن.

الطاقم الشرطي المكلف بالحراسة انتدب سيارة إسعاف، مرة ثانية، لنقل المشتبه فيه إلى المستشفى بعدما لاحظ ظهور الأعراض الصحية نفسها، غير أن المنية وافته، وقد تم فتح بحث قضائي، تحت إشراف النيابة العامة المختصة، لتحديد جميع ظروف وملابسات الوفاة؛ بينما تم وضع جثة الهالك بالمستشفى في انتظار التشريح الطبي.