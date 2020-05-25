24 ساعة
مواقيت الصلاة وأحوال الطقس
|25
|الفجر
|الشروق
|الظهر
|العصر
|المغرب
|العشاء
|الرباط وسلا
|03:33
|05:17
|12:29
|16:09
|19:33
|21:03
النشرة البريدية
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن x
استطلاع هسبريس
- ذاكرة المغاربة الوطنية.. رمزية إرث وثقافة إنصات
- بلجيكا تسجل 32 وفاة بفيروس كورونا في 24 ساعة
- الشرطة تحجز ثلاثة أطنان من "الحشيش" في كلميم
- مفتكر يستكشف مخاض ولادة جديدة من قَلب الحَجر في فيلم قصير
- مع عبد اللطيف شوقي
"جائحة كورونا" تطرق مسمارا في "نعش" صناعة الكتاب بالمغرب (5.00)
تقرير يفضح ديكتاتورية وجرائم "البوليساريو" ويتهم الجزائر بالتواطؤ (5.00)
المغرب يسجّل 27 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" في 24 ساعة (5.00)
العلوي: لهذا اخترت المحاماة .. والكرة منعتني من قيادة هيئة مراكش (5.00)
- رئيس موريتانيا يُجدد اعترافه بـ"جمهورية تندوف" - (446)
- المغرب يسجّل 27 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" في 24 ساعة - (131)
- 62 إصابة جديدة ترفع حصيلة "كورونا" إلى 7495 حالة في المغرب - (74)
- شاب يقتل والده ليلة عيد الفطر في نواحي برشيد - (64)
- تقرير يفضح ديكتاتورية وجرائم "البوليساريو" ويتهم الجزائر بالتواطؤ - (60)
قيم هذا المقال
كُتّاب وآراء
وفاة موضوع رهن الحراسة النظرية في بني ملال
أعلنت ولاية أمن بني ملال وفاة شخص كان موضوعا تحت الحراسة النظرية؛ على خلفية بحث تمهيدي في قضية تتعلق بالسرقة الموصوفة.
المعلومات المضمنة بالسجلات القضائية والطبية بمكان الوضع تحت الحراسة النظرية تفيد بأن المشتبه فيه تم نقله إلى المستشفى الجهوي بالمدينة صباح الأحد بسبب أعراض مرضية في البطن، صاحبها مغص وغثيان، حيث تلقى العلاجات الطبية الضرورية وتم إرجاعه إلى مكان الإيداع بمقر ولاية الأمن.
الطاقم الشرطي المكلف بالحراسة انتدب سيارة إسعاف، مرة ثانية، لنقل المشتبه فيه إلى المستشفى بعدما لاحظ ظهور الأعراض الصحية نفسها، غير أن المنية وافته، وقد تم فتح بحث قضائي، تحت إشراف النيابة العامة المختصة، لتحديد جميع ظروف وملابسات الوفاة؛ بينما تم وضع جثة الهالك بالمستشفى في انتظار التشريح الطبي.