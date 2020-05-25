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الرئيسية | حوادث | الشرطة تحجز ثلاثة أطنان من "الحشيش" في كلميم

الشرطة تحجز ثلاثة أطنان من "الحشيش" في كلميم

الشرطة تحجز ثلاثة أطنان من "الحشيش" في كلميم
هسبريس من الرباط
الاثنين 25 ماي 2020 - 12:10

حجزت فرقة الشرطة القضائية، بالمنطقة الإقليمية للأمن في كلميم، ثلاثة أطنان من مخدر الشيرا على متن شاحنة للنقل الطرقي للبضائع.

ووفق ما أوردته المديرية العامة للأمن الوطني، في بلاغ توصلت به هسبريس، فإن العملية تمت بناء على معلومات دقيقة وفرتها مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، مساء أمس الأحد، ومكنت من توقيف ثلاثة أشخاص يشتبه تورطهم في محاولة تهريبها.

وتم ضبط الشاحنة المحملة بالمخدرات على مستوى جماعة "تكانت"، الواقعة على بعد 30 كيلومترا شمال مدينة كلميم، حيث أسفرت عمليات التفتيش المنجزة عن ضبط الشحنات المخدرة المكونة من 94 رزمة من المخدرات معبأة بشكل محكم ضمن شحنة من المنتجات الفلاحية؛ فضلا عن توقيف سائق الشاحنة واثنين من مرافقيه.

وتم الاحتفاظ بالمشتبه فيهم الثلاثة تحت تدبير الحراسة النظرية، رهن إشارة البحث الذي تشرف عليه النيابة العامة المختصة، بينما مازالت الأبحاث والتحريات مستمرة لتوقيف باقي المتورطين المفترضين في هذا النشاط الإجرامي.

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