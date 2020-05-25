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الرئيسية | حوادث | "مساعدات خيرية" تطيح بقائد في مدينة الناظور

"مساعدات خيرية" تطيح بقائد في مدينة الناظور

"مساعدات خيرية" تطيح بقائد في مدينة الناظور
هسبريس من الرباط
الاثنين 25 ماي 2020 - 14:03

أوقفت وزارة الداخلية رجل سلطة، برتبة قائد، عن العمل للاشتباه في تورطه في قضية تحويل مساعدات غذائية وتوجيهها للاستهلاك الشخصي.

وأوردت الوزارة، في بلاغ توصلت به هسبريس، أنه تم مؤخرا رصد تداول تسجيل صوتي على مواقع التواصل الاجتماعي وتطبيقات التراسل الفوري، عبارة عن تركيبة لمقاطع من محادثات هاتفية جمعت بين شخص يقدم نفسه كمسؤول بإحدى الجمعيات الخيرية بإقليم الناظور، يعمد إلى تقديم عرض بتحويل مساعدات غذائية وتوجيهها للاستهلاك الشخصي، لمخاطبه الذي جرت المناداة عليه بصفة رجل سلطة يعمل بالإقليم نفسه.

وحسب الإجراءات الأولية للبحث الذي تم فتحه بخصوص هذه الواقعة، يقول البلاغ، تم تحديد هوية رجل السلطة الذي تم الإتيان على ذكر صفته خلال هذا التسجيل، ليتم توقيفه عن العمل، في انتظار عرضه على المجلس التأديبي.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (56)

1 - مغربي الاثنين 25 ماي 2020 - 14:07
هده هو المعني الحقيقي لربط المحاسبة بالمسؤولية
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136
2 - عبد الله الاثنين 25 ماي 2020 - 14:09
سبحان الله كيف يحلو لهم اكل قفة الفقراء والله عيب وعمل مشين لا يفعله انسان عفيف حتى ولو كان فكريا الفقر فقر القلب والروح
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187
3 - Amin الاثنين 25 ماي 2020 - 14:13
نعم أيها المغربي صاحب التعليق الأول
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69
4 - متقاعد الاثنين 25 ماي 2020 - 14:14
لا حول ولا قوه الا بالله يجب التحقيق مع عدد من القياد في هذه المساعدات التي تم تحويلها إلى جهات منها الاستهلاك الشخصي أو بيعها لقد استغلوا هذه الضروف ذون حسيب و لا رقيب جعلوها كعكة لا تضيع للاستفادة و استغلالها لاجلهم
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54
5 - ماجد واويزغت الاثنين 25 ماي 2020 - 14:14
بحال هاد رجال السلطة منهم عدد ...
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87
6 - wiseman الاثنين 25 ماي 2020 - 14:15
Corruption must cease. يجب أن يتوقف الفساد
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48
7 - yaaaaaaaaadris الاثنين 25 ماي 2020 - 14:16
الله يستر، هذا هو الجوع شخصياً، لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم
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41
8 - حميد الاثنين 25 ماي 2020 - 14:17
وقع الهدهد في الفخ..
كل اوكل الى بغتي تنجا. لي كرشو كبيرة تفركغ يريد حصة الاسد.. نسيتي من حولك ..سؤ التفاهم يطيح بالمسؤل..الكل يريد اكل من الزردة من له انياب حادة فليتفضل
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27
9 - المستبشرة خيرا الاثنين 25 ماي 2020 - 14:17
خاص يتعطا بيه المتال باش يكون قدوة لأي واحد تيدير ولا باغي يدير نفس الفعل
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36
10 - Human الاثنين 25 ماي 2020 - 14:17
واحد مشى لعقبة لبقية أكلي مال الفقير
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23
11 - عبدالرحيم الاثنين 25 ماي 2020 - 14:18
المشكلة مثل هذه النماذج من المسؤولين موجودة بكثرة في مختلف الإدارات. بالرغم من اجرتهم وايتفادتهم من عدة مزايا إلا أنهم بطمعون من رزق الضعفاء. يجب محاربة الفياد
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43
12 - حسن الاثنين 25 ماي 2020 - 14:19
عاد، ماشي غير هو.....!!!
كنعرف أغلبهم كيسرقوها بيناتهم ( أعوان السلطة من المقدمين والشيوخ و.....) وبالليل وانا كنشوف فيهم مجمعين بجانب القيادة والحجر الصحي هازين الطحين و..........!!!
والمسكن يكب الماء فكرشو، حسبي الله ونعم الوكيل ولا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم...!!!
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23
13 - مغربي من وراء الشمس الاثنين 25 ماي 2020 - 14:21
يحال على المجلس التأديبي!!!!!!! مثل هؤلاء يجب أن يحالوا على المجلس القضائي مباشرة ، ماهذا الاستهتار بالقوانين
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38
14 - marocaine الاثنين 25 ماي 2020 - 14:21
كيف لمكالمة مفبركة ان تثبت الاستيلاء ،كل من استمع للمكالمة يبدو جليا تركيب المقاطع، وجب التأكد من صحة المكالمة قبل اي شئ
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-11
15 - N.H الاثنين 25 ماي 2020 - 14:21
لا حول و لا قوة إلا بالله إلى كل من يخون الأمانة ماذا سوف تقول غدا يوم الحساب و العقاب أمام الله
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14
16 - متطوع في المسيرة الخضراء الاثنين 25 ماي 2020 - 14:22
ان مسؤلية تفشي الرشوة والفساد في صفوف المسؤلين وعلى جميع المستويات اقول المسؤلية تقع على عاتق المواطنين مثلا من كانت لديه قضية أمام المحاكم والديه طلب وثيقة يسمح بها القانون ويجد نفسه أمام العراقيل والتأخير وشراء توحي بأن هناك اياد خفية تعرقل المصار الطبيعي عليه أن يقوم باشعار الجهات المختصة بمحاربة الرشوة والفساد بالأمر وعليهم أيضا التحري في الأمر بالطريقة الصحيحة دون المطالبة بالأدلة من المغلوب على أمره لأن الرأشي والمرتشي يحاولان مسح جميع الأدلة بذالك والمرتشي غالبا يستعين بالوصطاء ليبقى وراء الكواليس والله الموفق
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6
17 - fahd الاثنين 25 ماي 2020 - 14:23
(في إنتظار عرضه على المجلس التأديبي)، يتضح كل شيء من هده الجملة لازلتم تنتظرون+ عرضه على المجلس التأديبي هدا هو الضحك لابد ان يتدخل القضاء في مثل هده الاضحوكة المعضلة هده المساعدات من المال العام ولم تصل الى اصحابها وهم الفقراء والمحتاجين، هل هدا القائد فوق القانون، هدا خصو يطبق عليه القانون بعشر مرات لأنه لايحترم الصفة ولا يحترم المال العام ولا الوضع الدي نعيش فيه الان، شكرا لك هيسبريس
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12
18 - احمد الاثنين 25 ماي 2020 - 14:23
سمعت التسجيل كاملا و الله مسؤول يحمل كل صفات الجشع و الطمع و يريد الانفراد باكل الكعكة لوحده دون وازع ضمير و لا خوف من الخالق.بل يأخذ حذره من المحيطين به اكثر من الذي خلقه. و لكن اعجبني مخاطبه في الاخير حينما فاجأه و وبخه على فعلته المشينة.
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10
19 - مراكسي امازيغي الاثنين 25 ماي 2020 - 14:23
ان تبث الامر في حقهم بالدليل القاطع يجب معاقبتهم باقصى العقوبات ودون امكانية العفو لان هذا النوع اشد فتكا من الذي يقطع الطريق على العباد.
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10
20 - %%%% الاثنين 25 ماي 2020 - 14:24
quand la camera est allumée tout le monde s actifs et deviennent des citoyens modèles mais des qu ils sont face aux citoyens ils deviennent des fauves
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7
21 - مغربي حر الاثنين 25 ماي 2020 - 14:25
كورونا عرت عن المستور ارتباك واضح في صفوف القياد واعوان السلطة بمباركة بعض القواة المساعدة انتهاك صارخ لازم إدماج الشرطه والدرك في الجولات بحكم خبرتهم كشرطة قضائية محايدة
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6
22 - hicham الاثنين 25 ماي 2020 - 14:25
تعلفو الكبش و نهار يطيح يكثرو الجزارة يا المنافقين
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-11
23 - Salmi الاثنين 25 ماي 2020 - 14:26
وما خفي كان اعظم يجب التحري في مجموع التراب الوطني.!!!
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15
24 - تعليقي الاثنين 25 ماي 2020 - 14:26
هناك فسادا كبير في دوئر القياد وأعوانه يعرفه جل الناس إلا وزارة الداخلية يتسبب في مشاكل كبير للبسطاء و للمسثتمرين
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15
25 - المعقول غير موجود الاثنين 25 ماي 2020 - 14:27
نفس العملية لصنوق كورونا لا نعرف اين ذهبت النقود المخصصة علما انهم يقولون ان كل الناس ستستفيد . علما ان 50% لم يستفيدو. حسبي الله ونعم الوكيل .
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8
26 - 3arafa الاثنين 25 ماي 2020 - 14:28
تمت الإطاحة به فقط لأن الشريط الصوتي تم تداوله..والاصح انه يجب خلق أجهزة مراقبة تقوم بالتنصت على المسؤولين بموافقتهم بل تنبش في ملفاتهم...كما يجب ان تحذث وزارة العدل أجهزة مراقبة للقضاة تقوم بمراجعة الاحكام التي قاموا بالحكم فيها و ترى هل الاحكام مناسبة وتحترم القوانين التي يجب على القاضي الاعتماد عليها لإصدار الأحكام....فانا شخصيا كنت ضحية حكم مدني غريب:الافراغ والاداء رغم اني كنت اتوفر على ما يفيد اني كنت ملتزما بالاداء في الاجال...الخلاصة اجهزة المراقبة تدفع إلى احترام القانون.
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8
27 - المصطفى البهلول صاحب الرؤية الاثنين 25 ماي 2020 - 14:28
لقد اكل رزق اليتمى فهاذ هو مصيره في الذنيا قبل الاخرة وعند ربهم يختصمون
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9
28 - monir الاثنين 25 ماي 2020 - 14:28
وما خفي اعضم. ويلكم من يوم تعرضون فيه على الله يا آكلي مال اليتاما و الفقراء.
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10
29 - خير الاثنين 25 ماي 2020 - 14:30
رمضان كريم يحاسب كل شخص اساء فيه للعباد
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3
30 - مُــــــــواطنٌ مَغربِي الاثنين 25 ماي 2020 - 14:30
كلمة توقيف رجل سلطة قد لا نجدها في قاموس وزارة الداخلية. لكن كلمة نقل مسموح بها
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7
31 - محمدين الاثنين 25 ماي 2020 - 14:30
لو ارتبطت المسؤولية بالمحاسبة لما وجدت مثل هذه النماذج السيئة
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5
32 - الحفيفة الضائعة الاثنين 25 ماي 2020 - 14:31
وما خفى كان اعظم..ارجو ان تتم المراقبة الشاملة والضرب بدون شفقة على ايدي الخونة العديمو المسؤولية والضمير .
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3
33 - فراقشي الاثنين 25 ماي 2020 - 14:31
هل هناك ايادي من حديد لضرب هذا الوباء السلطوي الذي عرت عنهم جاءيحة كورونا.
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4
34 - الحاج بوشعيب الاثنين 25 ماي 2020 - 14:33
لو طبق القانون المزعوم 22/20 لكان صاحب الفيديو في السجن، ها علاش يريدون تطبيق ذلك القانون.
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7
35 - هشام السلامي الاثنين 25 ماي 2020 - 14:34
كيف تسول لك نفسك أن تستولي على قفة الفقير المتواضعة و انت رجل السلطة ذو المنصب و الراتب و السكن و السيارة و الحضوة ، و تنام قرير العين و خصوصا في هذه الظروف المأساوية التي تمر منها البشرية ، اهم خصلة يجب ان يتحلى بها الانسان هي التعفف فأساس مشاكلنا في بلدنا الحبيب هو التهافت ، نسأل الله القناعة و اللطف و العفو العافية ، الحاصول الله يدينا في الضو
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7
36 - مراقب الاثنين 25 ماي 2020 - 14:35
كنت اخشى ان تتم معاقبة صاحب التسجيل الذي فضحه بتهمة تصوير او تسجيل صوت رجل سلطة اثناء مزاولة عمله ههههه ملقاو منين يسلكوها ليه ... شتو الى كنا كنحاسبو بوليسي ولا قايد ولا عامل ولا اي رجل سلطة او مسؤول كيف ما كنتحاسبو مع المواطن البسيط كونوا على يقين اننا سنتقدم خطوات كثيرة الى الامام ... المحاسبة و المراقبة و العدالة و تطبيق القانون على الجميع سيجعلنا نتقدم على كل المستويات ويأخذ كل ذي حق حقه
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10
37 - العاقل الذي فقد عقله الاثنين 25 ماي 2020 - 14:35
هذا القائد ليس إلا الشجرة التي تخفي الغابة،في المنطقة التي أسكن فيها أعوان السلطة أي المقدمين و الشيوخ أصبحت منازلهم كدكاكين مملوءة عن اخرهها بالسلع الموجهة للمحتاجين من طرف مؤسسة محمد الخامس للتضامن ، وفق شهود عيان يتم ادخال هذه السلع لمنازل هؤلاء ليلا في جنح الظلام،لكن والموسف حقا انهم لا ياكلون إلا نارا في بطونهم ،على المكلفين بالمراقبة الضرب بيد من حديد لامثال هؤلاء اللصوص لانهم لا يراقبون الله في عملهم طبعا لا نعمم هناك الشرفاء المخلصون،لكنهم للاسف قليلون.المرجو النشر يا هسبريس.
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9
38 - Observateur الاثنين 25 ماي 2020 - 14:36
قائد في مدينة الناظور يقوم بتحويل مساعدات غذائية مخصصة للفقراء لحسابه الشخصي. في مدينة الناظور إذا كنت ابن ملياردير و وافتك المنية, كن متأكدا أن عشرات الآلاف سيمشون في جنازتك حتى وإن كنت مجرما مستهلك للمخدرات وتقوم بأفعال شيطانية وتأكل أرزاق المحتاجين
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6
39 - karim el mak الاثنين 25 ماي 2020 - 14:37
تحية لوزارة الداخلية والسيد الوزير خصوصا
سؤال مطروح لبس له علاقة بالدين والقناعة ووووو
سؤال لمن سولت له نفسه فها هادا هل تعرف ابها المسؤول X او Y او او ... ان الفقراء الموجهة لهم هده المساعدة يحتاجونها لاقصى حد هل تعلم انهم ليس لهم تغطية صحية ولا تعليم ولا راتب شهري ولا تقاعد ولا سكن ولا ولا .. وبالاخير قفة من سكر وزيت ودقيق وتقوم لاخدها لنفسك مع عدم التعميم هناك رجال سلطة في الداخلية والدجيش والسياسة يتمنعون بالاخلاق العالية ويقدمون من جيوبهم لهده الفئات ويساعدون بالكلام الطيب اكتر
لدالك نتمنى الهداية لنا ولكم ويحب علينا ان تتحد ونمسك برؤية واضحة ولو بتاريخ 2060 تكون فيها دولتنا الغالية ملاد للرحمة وتكافئ الفرص وصحة للعموم وتعلبم في كل المناطق من طنجة للكويرة
دمنا ودمتم للوطن الحبب وافون تحت شعار خالد
الله الوطن الملك
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1
40 - ولد العرائش الاثنين 25 ماي 2020 - 14:37
يمكن اعتبار توجيه القفة من طرف السلطة للون سياسي او الوان سياسية استهلاك شخصي ، مادام أنه سيستفيذ من علاقته مع ذلك السياسي الذي قد يساعده في ترقية او تمكينهم من الحصول على امتيازات أخرى
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4
41 - موغرابي الاثنين 25 ماي 2020 - 14:38
انا إستمعت إلى التسجيل فانا لست مع هذا الفعل و لكن عندي بعض الملاحظات من خلال التسجيل يبدو ان الشخص المتصل هو من إقترح على القائد السلع المحجوزة إذن يجب إيقاف المتصل كذلك لأن المكالمة و السلع المحجوزة بحوزة المتصل و تحت مسؤوليته إن لم يأخذها القائد فليعلم الله ماذا أخذ هو. كمآ أنه كان يلح على القائد من ازيد من اربع او خمس إتصالات المهم لمن أراد التأكد يجب عليه الإستماع إلى التسجيل الصوتي فهو متاح في قنوات التواصل.
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1
42 - المكناسي الاثنين 25 ماي 2020 - 14:39
هذا فقط واحد من الآلاف من هذه الشرذمة المدنسة لهاته المهنة التي صار يشمئز منها الرأي العام وأصبح يتقزز من أصحابها المواطنون، من ارتشاءات واختلاسات علنية، ناهيك عن تعنيف المطالبين بالحقوق المدنية واستعراض العضلات عليهم. فعلا جازى الله كورونا التي كان لها الفضل في كشف الستار عن خبايا العديد من الشرائح البشرية كانت في عهد ليس ببعيد تتباهى بموقعها ومركزها الاجتماعي وهي في الحقيقة تدعو إلى الشفقة بسبب الجشع ونهب المال العام وأموال الشعب.
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3
43 - ملال الاثنين 25 ماي 2020 - 14:39
القناعة رأسمال لا يفنى...والجشع واكل اموال الناس لا يدوم لاي كان ...
الذي لا يفهم ان بعض المسؤولين يتناسون ان وساءل الاتصال الالكترونية اصبحت الة بيد كل واحد يسخرها في نقل عدة وقاءع....وقد تكون شاهدا على تصيد أحداث.....
حبل الله مديد وطويل ..وهو يمهل ولا يهمل ...والفاسد سيقع مهما طال الزمن في يد العدالة....حيث لا ينفع ندم ولا سلطة..
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4
44 - مواطنة الاثنين 25 ماي 2020 - 14:40
هناك الكثير الذين ياكلون اموال الناس بسبب وصولهم لسلطة ولو بسيطة على سبيل المثال هناك شيخ قبيلتنا ياكل اموال الفقراؤ وياخد المساعدات الخيرية ويعيد فيها البيع للفقراء هذا فقط عمل صغيييييييير من العديد من الافعال الشنيعة والمقرفة التي يفعلها حقا اريد طرق من اجل محاربته والقضاء على هذا الظلم ولكن ليس بيدي اي دليل ولايوجد اي مساند
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3
45 - سامي الاثنين 25 ماي 2020 - 14:43
منهم عدد هذا الوحيد اللي تكشف حاليا ، وماخفي كان أعظم ،شوهة على قبل شوية الزيت والسكر ، أين هو الضمير المهني والقسم الذي أداه هذا القائد.
الوسيلة الوحيدة لإحترام القانون هو الردع ، فالتساهل والتسامح مع المخالفين للقانون ، يعتبر تشجيعا ودعما كبيرا للإستمرار في الفساد والتجاوزات التي تؤخر البلاد إلى ما نهاية .
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4
46 - سفسطة الاثنين 25 ماي 2020 - 14:44
التوقيف عن العمل أي اعفاؤه من مهمة ثم الحاقه بدائرة جديدة أو التحاقه بعمالة من عمالات المغرب.لا يوجد أي عزل.عن اي ربط للمسؤولية بالمحاسبة تتحدثون؟؟؟والقايد دالدار البيضاء تكرفص على مواطن وضربو وبدأ يشتف على الحوت دسيدي ربي.والقايدة داليوسفية ماخلات ضرب وسبان فالناس وسبات حتى الرسول صلى الله عليه وسلم.وتقول واش كان شي رد فعل ديال الداخلية.نتاسف لهذه المحسوبية والزبونية حتى في تاديب البعض.لك الله سواء كنت ظالم أو مظلوم
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2
47 - مركز الذاء الاثنين 25 ماي 2020 - 14:45
جميع الآفات سببها بعض القياد الفاسدين كحرمان الناس من المساعدة الإنسانية تشويه المدن بالبناء العشوائي تنامي مدن الصفيح تعطيل مصالح المواطنين الطغيان السلطوي تفقير الفقير وإغناء الغني
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7
48 - هشام الاثنين 25 ماي 2020 - 14:48
حمدالله لم يكلفوهم بالمساعدات ديال 1212 .
ما تشوف لا 800 درهم ولى 1000 درهم هه
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4
49 - حقيقة الاثنين 25 ماي 2020 - 14:52
بالفعل استمتعنا جميعا للفيديو على الواتسآب. العز للذين أفادوا البشرية بهذه الوسائط الاجتماعية فهي الحل الأمثل في ظل الخوف من المواجهة وتغلعل اللوبيات. ويقال أغلب هرلاء العلماء اسرائيليون وامريكيون يرحم والديهم
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0
50 - كلمة حق الاثنين 25 ماي 2020 - 14:53
يبلغ راتب قائد حوالي مليون و نصف سنتيم ناهيك عن باقي الامتيازات من سيارة تحت التصرف الشخصي و و و ، و مزال طامع ، استغفر الله و خلق الله ينتظرون الف درهم للعيش
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51 - نسر الريف الاثنين 25 ماي 2020 - 14:55
اجي نتا وري للمخزن. زعما غادي يخفا عليهم هاذ الشي لي فكرتي فيه نتا...
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52 - Mdm الاثنين 25 ماي 2020 - 14:59
وباء كورونا اظهر ان المساعدات المالية المباشرة يمكن ان تصل الى اصحابها عبر المؤسسات المالية
دون العبور عن اعوان السلطة.
لذالك يجب ضبط سجل وطني للمعوزين و حساباتهم البنكية .
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53 - كريم الاثنين 25 ماي 2020 - 15:06
وكاننا اكتشفنا شيئ جديد هادا جاري بيه العمل منذ الاستقلال المقدم الشيخ القايد الخليفة الباشا العامل الظابط الكوميسير جميعهم يعيشون على السرقة وهذا يعرفه كل مغربي
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0
54 - مواطن2 الاثنين 25 ماي 2020 - 15:09
اثبات الاغتناء الغير المشروع على اي شخص بالاخص بعض المسؤولين على مختلف درجاتهم لا يحتاج الى اي مجهود.فقط مراقبة نمط عيشهم...اولادهم... نساؤهم...سفرياتهم ...نوع سياراتهم ....باختصار شديد مقارنة بسيطة مع ما يملكونه وكيف يعيشون... مع مرتباتهم. اعرف موظفين مرتبين في سلالم عليا بمرتبات لا باس بها لا يسمحون لانفسهم بامور كثيرة. ويعيشون عيشة متواضعة. لكونهم لا يتواجدون في مراكز حساسة.كل شيء واضح. في الدول المتقدمة كل موظف مسؤول حركاته كلها محسوبة " بالسنتيم." كم من موظف مسؤول في دولة متقدمة سافر في عطلة خارج بلده ...ويتم رصد اقل حركة تصدر منه.حتى ما ينفق يتم احصاؤه.واذا زاغ عن الطريق يتابع قضائيا. للاسف امور لا تقع في الدول المتخلفة.
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55 - noureddine الاثنين 25 ماي 2020 - 15:14
والله العظيم قاءد حاصل على الماستر او على الاقل الاجازة رجل مثقف رجل له راتب مريح وامتيازات لا تحصى وفي ظل هذه الجاءحة يحول قفة رجل فقير الى منزله هذا عمل مشين.
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56 - ابو ادم الاثنين 25 ماي 2020 - 15:17
يجب فتح تحقيق في جميع أقاليم المملكة لأنه هناك تجاوزات في كيف ولمن تعطى قفلة الإعانة..لا حضنا شكايات كثيرة وعدم الرضى عن الكيفية ولمن تعطى القفة.....
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