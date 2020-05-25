"مساعدات خيرية" تطيح بقائد في مدينة الناظور

هسبريس من الرباط

أوقفت وزارة الداخلية رجل سلطة، برتبة قائد، عن العمل للاشتباه في تورطه في قضية تحويل مساعدات غذائية وتوجيهها للاستهلاك الشخصي.

وأوردت الوزارة، في بلاغ توصلت به هسبريس، أنه تم مؤخرا رصد تداول تسجيل صوتي على مواقع التواصل الاجتماعي وتطبيقات التراسل الفوري، عبارة عن تركيبة لمقاطع من محادثات هاتفية جمعت بين شخص يقدم نفسه كمسؤول بإحدى الجمعيات الخيرية بإقليم الناظور، يعمد إلى تقديم عرض بتحويل مساعدات غذائية وتوجيهها للاستهلاك الشخصي، لمخاطبه الذي جرت المناداة عليه بصفة رجل سلطة يعمل بالإقليم نفسه.

وحسب الإجراءات الأولية للبحث الذي تم فتحه بخصوص هذه الواقعة، يقول البلاغ، تم تحديد هوية رجل السلطة الذي تم الإتيان على ذكر صفته خلال هذا التسجيل، ليتم توقيفه عن العمل، في انتظار عرضه على المجلس التأديبي.