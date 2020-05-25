24 ساعة
مواقيت الصلاة وأحوال الطقس
|25
|الفجر
|الشروق
|الظهر
|العصر
|المغرب
|العشاء
|الرباط وسلا
|03:33
|05:17
|12:29
|16:09
|19:33
|21:03
النشرة البريدية
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن x
استطلاع هسبريس
- بلجيكا تسجل 32 وفاة بفيروس كورونا في 24 ساعة
- الشرطة تحجز ثلاثة أطنان من "الحشيش" في كلميم
- السترات الزرقاء تراقب التباعد الاجتماعي في إيطاليا
- أكثر من مليون عامل يعود إلى أوراش البناء بمختلف مناطق المغرب
- مفتكر يستكشف مخاض ولادة جديدة من قَلب الحَجر في فيلم قصير
فريق دفاع الصحافي الريسوني: نتدارس إمكانية الطعن في قرار الاعتقال (5.00)
"جائحة كورونا" تطرق مسمارا في "نعش" صناعة الكتاب بالمغرب (5.00)
تقرير يفضح ديكتاتورية وجرائم "البوليساريو" ويتهم الجزائر بالتواطؤ (5.00)
المغرب يسجّل 27 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" في 24 ساعة (5.00)
العلوي: لهذا اخترت المحاماة .. والكرة منعتني من قيادة هيئة مراكش (5.00)
- المغرب يسجّل 27 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" في 24 ساعة - (131)
- 62 إصابة جديدة ترفع حصيلة "كورونا" إلى 7495 حالة في المغرب - (84)
- تركيا تستغل "كورونا" للتنقيب عن الهيدروكاربونات في سواحل ليبيا - (72)
- تقرير يفضح ديكتاتورية وجرائم "البوليساريو" ويتهم الجزائر بالتواطؤ - (67)
- "مساعدات خيرية" تطيح بقائد في مدينة الناظور - (56)
قيم هذا المقال
كُتّاب وآراء
"مساعدات خيرية" تطيح بقائد في مدينة الناظور
أوقفت وزارة الداخلية رجل سلطة، برتبة قائد، عن العمل للاشتباه في تورطه في قضية تحويل مساعدات غذائية وتوجيهها للاستهلاك الشخصي.
وأوردت الوزارة، في بلاغ توصلت به هسبريس، أنه تم مؤخرا رصد تداول تسجيل صوتي على مواقع التواصل الاجتماعي وتطبيقات التراسل الفوري، عبارة عن تركيبة لمقاطع من محادثات هاتفية جمعت بين شخص يقدم نفسه كمسؤول بإحدى الجمعيات الخيرية بإقليم الناظور، يعمد إلى تقديم عرض بتحويل مساعدات غذائية وتوجيهها للاستهلاك الشخصي، لمخاطبه الذي جرت المناداة عليه بصفة رجل سلطة يعمل بالإقليم نفسه.
وحسب الإجراءات الأولية للبحث الذي تم فتحه بخصوص هذه الواقعة، يقول البلاغ، تم تحديد هوية رجل السلطة الذي تم الإتيان على ذكر صفته خلال هذا التسجيل، ليتم توقيفه عن العمل، في انتظار عرضه على المجلس التأديبي.
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (56)
كل اوكل الى بغتي تنجا. لي كرشو كبيرة تفركغ يريد حصة الاسد.. نسيتي من حولك ..سؤ التفاهم يطيح بالمسؤل..الكل يريد اكل من الزردة من له انياب حادة فليتفضل
كنعرف أغلبهم كيسرقوها بيناتهم ( أعوان السلطة من المقدمين والشيوخ و.....) وبالليل وانا كنشوف فيهم مجمعين بجانب القيادة والحجر الصحي هازين الطحين و..........!!!
والمسكن يكب الماء فكرشو، حسبي الله ونعم الوكيل ولا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم...!!!
سؤال مطروح لبس له علاقة بالدين والقناعة ووووو
سؤال لمن سولت له نفسه فها هادا هل تعرف ابها المسؤول X او Y او او ... ان الفقراء الموجهة لهم هده المساعدة يحتاجونها لاقصى حد هل تعلم انهم ليس لهم تغطية صحية ولا تعليم ولا راتب شهري ولا تقاعد ولا سكن ولا ولا .. وبالاخير قفة من سكر وزيت ودقيق وتقوم لاخدها لنفسك مع عدم التعميم هناك رجال سلطة في الداخلية والدجيش والسياسة يتمنعون بالاخلاق العالية ويقدمون من جيوبهم لهده الفئات ويساعدون بالكلام الطيب اكتر
لدالك نتمنى الهداية لنا ولكم ويحب علينا ان تتحد ونمسك برؤية واضحة ولو بتاريخ 2060 تكون فيها دولتنا الغالية ملاد للرحمة وتكافئ الفرص وصحة للعموم وتعلبم في كل المناطق من طنجة للكويرة
دمنا ودمتم للوطن الحبب وافون تحت شعار خالد
الله الوطن الملك
الذي لا يفهم ان بعض المسؤولين يتناسون ان وساءل الاتصال الالكترونية اصبحت الة بيد كل واحد يسخرها في نقل عدة وقاءع....وقد تكون شاهدا على تصيد أحداث.....
حبل الله مديد وطويل ..وهو يمهل ولا يهمل ...والفاسد سيقع مهما طال الزمن في يد العدالة....حيث لا ينفع ندم ولا سلطة..
الوسيلة الوحيدة لإحترام القانون هو الردع ، فالتساهل والتسامح مع المخالفين للقانون ، يعتبر تشجيعا ودعما كبيرا للإستمرار في الفساد والتجاوزات التي تؤخر البلاد إلى ما نهاية .
ما تشوف لا 800 درهم ولى 1000 درهم هه
دون العبور عن اعوان السلطة.
لذالك يجب ضبط سجل وطني للمعوزين و حساباتهم البنكية .