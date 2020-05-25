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الرئيسية | حوادث | توقيف 25 مرشحا للهجرة السرية بشاطئ الداخلة

توقيف 25 مرشحا للهجرة السرية بشاطئ الداخلة

توقيف 25 مرشحا للهجرة السرية بشاطئ الداخلة
هسبريس من الرباط
الاثنين 25 ماي 2020 - 16:25

أعلن بلاغ للمديرية العامة للامن الوطني أن عناصر الشرطة القضائية بالمنطقة الإقليمية للأمن بمدينة الداخلة، تمكنت صباح اليوم الاثنين، من إجهاض محاولة لتنظيم عملية للهجرة غير المشروعة ، مشيرا الى أنه تم خلال العملية ،توقيف خمسة وعشرين مرشحا للهجرة السرية ينحدرون من دول إفريقيا جنوب الصحراء.

وأوضح البلاغ أنه تم ضبط هؤلاء المرشحين على مستوى شاطئ بضواحي المدينة، وهم يستعدون للمغادرة على متن قارب تقليدي الصنع، حيث تم العثور بحوزتهم على محركين بحريين وتسع حاويات بلاستيكية بها 540 لترا من البنزين.

واضاف البلاغ أنه تم إخضاع الموقوفين لبحث قضائي تحت إشراف النيابة العامة المختصة، للكشف عن جميع ظروف وملابسات هذه القضية، بينما تتواصل الأبحاث والتحريات لتوقيف منظمي عملية الهجرة غير المشروعة المتورطين في هذه الشبكة الإجرامية.

وخلص البلاغ الى ان هذه القضية تندرج في سياق الجهود المتواصلة التي تبذلها مصالح المديرية العامة للأمن الوطني لمكافحة شبكات الهجرة غير المشروعة والاتجار بالبشر.

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