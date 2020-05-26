الاستجمام في شواطئ اشتوكة يوقف عشرات الشبان‎

رشيد بيجيكن من اشتوكة آيت باها

في سياق التدابير الصارمة لتطبيق إجراءات الحجر الصحي بإقليم اشتوكة آيت باها، وحفاظا على سلامة الساكنة المحلية، واستمرارا لمختلف الإجراءات والاحتياطات المتخذة إقليميا للحيلولة دون انتشار فيروس كورونا المستجد؛ أوقفت، الاثنين، السلطات المحلية والدرك الملكي والقوات المساعدة مجموعة من الشباب، 9 منهم ينحدرون من عمالة إنزكان آيت ملول، خرقوا إجراءات الحجر الصحي بشواطئ سيدي الطوال بجماعة سيدي بيبي، وسيدي وساي وسيدي الرباط بقيادة ماسة.

وجاءت هذه العملية الأمنية بعد أن قصدت مجموعات من الشبان شواطئ اشتوكة آيت باها من أجل الاستجمام، في ظل أجواء عيد الفطر وارتفاع ملحوظ في درجة الحرارة، قبل أن تتصدى السلطات الإدارية والمصالح الأمنية لغير الملتزمين بتلك التدابير، حفاظا على السلامة الصحية لعموم المواطنين، وإنجاحا لكل المجهودات المبذولة من طرف مختلف المتدخلين.

واحتُفظ بالموقوفين رهن تدبير الحراسة النظرية، من أجل إتمام البحث معهم حول ظروف وملابسات خرقهم لإجراءات الطوارئ الصحية، تحت إشراف النيابة العامة المختصة.