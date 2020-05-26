أب طفلين ينتحر شنقا داخل شقّته نواحي أكادير

رشيد بيجيكن من أكادير

وضع شاب من مواليد سنة 1991 حدًّا لحياته شنقا داخل شقته في المجمع السكني "إقامات أركانة 2" بدوار "أمزيل" ببنسركاو نواحي أكادير، في ثاني أيام العيد، لأسباب ما تزال مجهولة فتحت بشأنها الشرطة تحقيقا.

وعثر على الشاب، وهو أب طفلين، جثة هامدة معلقة إلى حبل في مطبخ شقته بالطابق الثالث بالمجمع سالف الذكر، من لدن أسرته التي عملت على إخطار السلطات المحلية التي استدعت بدورها مصالح الشركة القضائية وسيارة نقل الجثامين.

وأورد شهود عيان أن المفارق للحياة، الذي كان يشتغل قيد حياته نادلا ويتحدّر من منطقة "أولاد مومنة" بإقليم شيشاوة، قد ترك رسالة خطية بمكان الواقعة قبل إقدامه على الانتحار، مرجّحين أن تكون متضمنة لدوافع الواقعة.

وقامت عناصر الشرطة القضائية والعلمية والوقاية المدنية والسلطات المحلية بمعاينة جثة الهالك ونقلها عبر سيارة نقل الأموات نحو مستشفى أكادير، قصد إخضاعها للتشريح الطبي لتحديد الأسباب الحقيقية للوفاة، تنفيذا لتعليمات النيابة العامة المختصة.