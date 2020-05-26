24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

26/05/2020
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
03:3205:1612:2916:0919:3421:04
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
الثلاثاء
الأربعاء
الخميس
الجمعة
السبت

النشرة البريدية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن x

استطلاع هسبريس

ما رأيكم في انتشار فيروس "كورونا" الجديد عبر العالم؟
أرشيف الاستطلاعات

  1. مهندسون مغاربة يقترحون خريطة خاصة بالنموذح التنموي الجديد (5.00)

  2. دفاع الصحافي الريسوني: نتدارس إمكانية الطعن في قرار الاعتقال (5.00)

  3. مقترح قانون ينقل تدبير الخدمات الصحية إلى الجماعات الترابية (5.00)

  4. نعوم شومسكي: أمريكا تتجه إلى الهاوية في عالم ما بعد "كورونا" (5.00)

  5. أب طفلين ينتحر شنقا داخل شقّته نواحي أكادير (5.00)

قيم هذا المقال

5.00

كُتّاب وآراء

Imprimer
Covid Hespress
الرئيسية | حوادث | أب طفلين ينتحر شنقا داخل شقّته نواحي أكادير

أب طفلين ينتحر شنقا داخل شقّته نواحي أكادير

أب طفلين ينتحر شنقا داخل شقّته نواحي أكادير
رشيد بيجيكن من أكادير
الثلاثاء 26 ماي 2020 - 11:10

وضع شاب من مواليد سنة 1991 حدًّا لحياته شنقا داخل شقته في المجمع السكني "إقامات أركانة 2" بدوار "أمزيل" ببنسركاو نواحي أكادير، في ثاني أيام العيد، لأسباب ما تزال مجهولة فتحت بشأنها الشرطة تحقيقا.

وعثر على الشاب، وهو أب طفلين، جثة هامدة معلقة إلى حبل في مطبخ شقته بالطابق الثالث بالمجمع سالف الذكر، من لدن أسرته التي عملت على إخطار السلطات المحلية التي استدعت بدورها مصالح الشركة القضائية وسيارة نقل الجثامين.

وأورد شهود عيان أن المفارق للحياة، الذي كان يشتغل قيد حياته نادلا ويتحدّر من منطقة "أولاد مومنة" بإقليم شيشاوة، قد ترك رسالة خطية بمكان الواقعة قبل إقدامه على الانتحار، مرجّحين أن تكون متضمنة لدوافع الواقعة.

وقامت عناصر الشرطة القضائية والعلمية والوقاية المدنية والسلطات المحلية بمعاينة جثة الهالك ونقلها عبر سيارة نقل الأموات نحو مستشفى أكادير، قصد إخضاعها للتشريح الطبي لتحديد الأسباب الحقيقية للوفاة، تنفيذا لتعليمات النيابة العامة المختصة.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (18)

1 - halim الثلاثاء 26 ماي 2020 - 11:22
أصبحنا نرى حالات انتحار كثيرة في هذه الأيام ‘ اللهم ألطف بنا و أرزقنا الصبر و الإيمان
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
42
2 - نادل الثلاثاء 26 ماي 2020 - 11:23
للأسباب النفسية و العقلية و الخلافات العائلية كما عودتنا الأجهزة الأمنية و من وراءها صحافتنا الغراء طبعا. مع أن الأمور أوضح من نور الشمس المرحوم كان نادلا بشتغل باليومية على بقشيش الزبناء و منذ 80 بوما لا يجد ما بصرف على أسرته الصغيرة كيف لنا أن نتصور وضعه. لاحول و لا قوة إلا بالله، اللهم انتقم ممن كان السبب.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
73
3 - عبده الثلاثاء 26 ماي 2020 - 11:37
لا حول ولا قوة إلا بالله، قال تعالى:"ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما، ومن يفعل ذلك عدوانا وظلما فسوف نصليه نارا وكان ذلك على الله يسيرا"، ما ذنب هؤلاء اليتامى والعائلة المفجوعة في ابنها، يجب الاهتمام بحياتنا الإيمانية لأنها الدرع الذي يحمينا وقت المشاكل والأزمات، لأن اليقين في الله لا يعدله شيء، فمهما ضاق الأمر فسيتسع، وبعد العسر يسرا، ومهما امتد الليل فالصبح سيتنفس.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
42
4 - مواطن الثلاثاء 26 ماي 2020 - 11:38
ولينا كنسمعوا الإنتحار بزاف و خصوصا عمال القطاع الغير المهيكل أرباب الأسر لي عزو فيهم ديك جوج دريال ديال الدعم بنادم ملاقي مياكل و زيدينو بالحكرة
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
24
5 - جمال الثلاثاء 26 ماي 2020 - 11:38
اللهم اغفرله ورحمه وتجاوز عنه وادخله الجنة يا ارحم الراحمين.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
29
6 - سعید الرباطي المغربي القح الثلاثاء 26 ماي 2020 - 11:39
اولا ندعو بالرحمة و المغفرة لهذا الشاب و بالصبر و السلوان لعاٸلته الصغیرة و الکبیرة ان لله وان الیه راجعون واقول انه رغم انسداد الابواب و ضیق الحال و شدة الاوضاع لا یجب ان تصل الامور للانتحار و قتل النفس هذه ضروف ستمر عاجلا ام اجلا بقدرة العلي القدیر هذه شهور فقط و ماذا سیقول اهل سوریا و الیمن عشر سنوات من الحرب و الاوبٸة والدبح و الاغتصاب امام العاٸلة و البرامیل المتفجرة و الهجرةالی المجهول إدن هناک اسباب نفسیة اخری کانت وراء الانتحار وما الضاٸقة الی فتیل اطلق الواقعة واي ازمة اخری کانت ستعطینا نفس التصرف حتی و لو عاطفیة و رأینا دالک مرارا دعواتنا له بالرحمة وان یظل الله عز و جل عاٸلته الصغیرة٠
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
8
7 - رب أسرة الثلاثاء 26 ماي 2020 - 11:41
واحد سيد كسال مسكين فالحمام ديال الحي عندو رميد فعمرو شي 52 سنة عمرتليه دعم و لم يتلقى الدعم و فاش دخلنا لموقع الشكاية وجدنا سبب عبيط و غير مفهوم يبين أن هاته الدولة غادية غير بالله الله و العشوائية قالك اسيدي لم يستفد لأن حاصل على منحة التعليم العالي هههههه معرفت نضحك على بلادة المسيرين اللذين يتقاضون مبالغ خيالية مقابل كسلهم و نومهم العميق أو على حال السيد لي كيضور مسكين يسعى الله و يجمع الدريهمات من الناس
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
33
8 - Ahmed الثلاثاء 26 ماي 2020 - 11:42
خاص يطلقونا باش نرجعوا لخدمتنا، خصوصا الناس اللي ساكنين فعمالة وتيخدموا فعمالة مجاورة. راه تقهرنا
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
17
9 - محمد الثلاثاء 26 ماي 2020 - 11:43
الانتحارات كثرو بزاف في السنوات الاخيرة في بلادنا ،والمسؤلين ناعسين مابغاوش يلقوا الحل،وهادشي راجع كلو لاسباب اقتصادية،الشعب راه واصل ليه حتا العظم،يامسؤولين ارحموا هذا الشعب الله يجازيكم بخير،والا الاوضاع ستنفجر بوما ما
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
5
10 - ملاحظ الثلاثاء 26 ماي 2020 - 11:43
لا حول و لا قوة إلا بالله العلي العظيم
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
3
11 - وفاء الثلاثاء 26 ماي 2020 - 11:45
لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم ولينا كنسمعو حالات انتحار كتر من كورونا الله يرحمه يفكر غي فدوك الوليدات كل يوم نسمع حالات انتحار ماهو السبب يجب فتح تحقيق في دلك
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
3
12 - mahboub الثلاثاء 26 ماي 2020 - 11:49
ان اسباب الانتحار هو ضعف الايمان وقلة الوعي و تطبيق الشريعة الاسلامية الفقر والجوع هو من يجعل هؤلاء الناس ينتحرون يصلون الى اليأس من الحياة وهدا يتنافى مع الدين الاسلامي فالله هو الرازق دو القوة المتين .لاتقتلوا النفس التي حرم الله الا بالحق.نحن نرزقهم واياهم..الاية
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
2
13 - سلامة الثلاثاء 26 ماي 2020 - 12:00
خايف من هم دنيا وما تخافوش من الله بهاد العمل شنيع .ولى شي موضى جديدة هدي
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
-8
14 - samir الثلاثاء 26 ماي 2020 - 12:03
الله ارحمو وغفرليه صعيب الحال نادل مسكين كان اخدم نهار بنهارو شوف واش عندو كردي ديال الدار شوف واش ستفد من الدعم ولا على800درهم قلوليه دير شكاية وتسنا صعيب اسمح فولدو التحقيق غدي بين السبب ولكن السبب تجويع الشعب الله يخد الحق
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
6
15 - citoyen الثلاثاء 26 ماي 2020 - 12:12
Il y a beaucoup de suicides durant ces deux mois, est ce que les responsables sont au courant que probablement le nombre de décès par suicide peut facilement dépasser celui du covid19?
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
4
16 - dhgff الثلاثاء 26 ماي 2020 - 12:21
راه كولشي باين كولشي على الفلوس عنداك راك مزيان ومعاندكش سير تموت ولا حول ولا قوة الا بالله ان لله وان اليه راجعون
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
1
17 - باسو الثلاثاء 26 ماي 2020 - 12:22
نفس الشيء وقع بمكناس ،إنتحار نادل مقهى !
ربما فاق عدد الإنتحارات في المغرب عدد الوفيات ( 200) بفيروس كورونا ، هل هناك إحصائيات في الموضوع ؟ أو ننتظر النهاية ؟
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
2
18 - موسى الثلاثاء 26 ماي 2020 - 12:25
الدراسات الحديثة تؤكد على ضرورة بث الأمل لدى أولئك اليائسين المقدمين على الانتحار، وضرورة معاملتهم معاملة رحيمة. ولذلك نرى مئات المواقع والمراكز قد خصصت لعلاج ومواساة من لديه ميل نحو الانتحار أو يحاول ذلك.
ولذلك فقد أتبع الله تعالى أمره هذا بخبر سار لكل مؤمن، يقول تعالى (إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا) [النساء: 29]، إنه نداء مفعم بالرحمة والتفاؤل والأمل. ولكن
من يخالف أمر الله فإنه توعده بعقاب أليم يوم لقائه كما قال سبحانه: (وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ عُدْوَانًا وَظُلْمًا فَسَوْفَ نُصْلِيهِ نَارًا وَكَانَ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرًا) [النساء: 30
اللهم ارحمه واغفر له وتجاوز عنه آمين.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
1
المجموع: 18 | عرض: 1 - 18

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.