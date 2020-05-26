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كُتّاب وآراء
أب طفلين ينتحر شنقا داخل شقّته نواحي أكادير
وضع شاب من مواليد سنة 1991 حدًّا لحياته شنقا داخل شقته في المجمع السكني "إقامات أركانة 2" بدوار "أمزيل" ببنسركاو نواحي أكادير، في ثاني أيام العيد، لأسباب ما تزال مجهولة فتحت بشأنها الشرطة تحقيقا.
وعثر على الشاب، وهو أب طفلين، جثة هامدة معلقة إلى حبل في مطبخ شقته بالطابق الثالث بالمجمع سالف الذكر، من لدن أسرته التي عملت على إخطار السلطات المحلية التي استدعت بدورها مصالح الشركة القضائية وسيارة نقل الجثامين.
وأورد شهود عيان أن المفارق للحياة، الذي كان يشتغل قيد حياته نادلا ويتحدّر من منطقة "أولاد مومنة" بإقليم شيشاوة، قد ترك رسالة خطية بمكان الواقعة قبل إقدامه على الانتحار، مرجّحين أن تكون متضمنة لدوافع الواقعة.
وقامت عناصر الشرطة القضائية والعلمية والوقاية المدنية والسلطات المحلية بمعاينة جثة الهالك ونقلها عبر سيارة نقل الأموات نحو مستشفى أكادير، قصد إخضاعها للتشريح الطبي لتحديد الأسباب الحقيقية للوفاة، تنفيذا لتعليمات النيابة العامة المختصة.
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (18)
ربما فاق عدد الإنتحارات في المغرب عدد الوفيات ( 200) بفيروس كورونا ، هل هناك إحصائيات في الموضوع ؟ أو ننتظر النهاية ؟
ولذلك فقد أتبع الله تعالى أمره هذا بخبر سار لكل مؤمن، يقول تعالى (إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا) [النساء: 29]، إنه نداء مفعم بالرحمة والتفاؤل والأمل. ولكن
من يخالف أمر الله فإنه توعده بعقاب أليم يوم لقائه كما قال سبحانه: (وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ عُدْوَانًا وَظُلْمًا فَسَوْفَ نُصْلِيهِ نَارًا وَكَانَ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرًا) [النساء: 30
اللهم ارحمه واغفر له وتجاوز عنه آمين.