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كُتّاب وآراء
شخص رهن الحراسة النظرية يفارق الحياة ببوزنيقة
علم لدى المفوضية الجهوية للشرطة بمدينة بوزنيقة أن شخصا من ذوي السوابق القضائية، كان موضوع بحث تمهيدي في قضية سكر علني بيّن وإحداث الضوضاء بالشارع العام مع خرق حالة الطوارئ الصحية، قد توفي صباح اليوم الثلاثاء بالمستشفى.
وذكر بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني أن دورية للشرطة كانت قد أوقفت المشتبه فيه مساء أمس الاثنين، في حالة سكر متقدمة وظروف تهدد أمن وسلامة الأشخاص والممتلكات، قبل أن يعاين الطاقم الشرطي المكلف بالحراسة أن وضعه الصحي غير طبيعي، وهو ما استدعى نقله إلى المستشفى لتلقي العلاجات الضرورية والخضوع للحراسة الطبية، حيث وافته المنية.
وأضاف المصدر ذاته: "تم إيداع جثة الشخص المتوفى بالمستشفى، رهن إشارة التشريح الطبي لتحديد أسباب الوفاة، بينما تم فتح بحث قضائي تحت إشراف النيابة العامة بمحكمة الاستئناف للكشف عن جميع ظروف وملابسات هذه القضية".
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (9)
وقعات ليه . .نرفزة ..
عادة مثل هذه النوازل أن تكون هناك تحريات من جهات مستقلة لتحديد المسؤوليات.
نتمناو الحقيقة تظهر ان كانت خروقات تم ارتكابها اتناء تطبيق الحراسة النظرية او اتناء الاعتقال او ربما بسبب سوابق صحية .
المهم ضروري تنوير الراي العام حول توالي الوفيات بمخافر الشرطة و الدرك .
المجرمون يلزم عقابهم و لكن تحت ضوابط القانون و الا لن يكون فرق بين تطبيق القانون و خرق القانون .
ان شاء الله خير .