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الرئيسية | حوادث | شخص رهن الحراسة النظرية يفارق الحياة ببوزنيقة

شخص رهن الحراسة النظرية يفارق الحياة ببوزنيقة

شخص رهن الحراسة النظرية يفارق الحياة ببوزنيقة
هسبريس من الرباط
الثلاثاء 26 ماي 2020 - 12:05

علم لدى المفوضية الجهوية للشرطة بمدينة بوزنيقة أن شخصا من ذوي السوابق القضائية، كان موضوع بحث تمهيدي في قضية سكر علني بيّن وإحداث الضوضاء بالشارع العام مع خرق حالة الطوارئ الصحية، قد توفي صباح اليوم الثلاثاء بالمستشفى.

وذكر بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني أن دورية للشرطة كانت قد أوقفت المشتبه فيه مساء أمس الاثنين، في حالة سكر متقدمة وظروف تهدد أمن وسلامة الأشخاص والممتلكات، قبل أن يعاين الطاقم الشرطي المكلف بالحراسة أن وضعه الصحي غير طبيعي، وهو ما استدعى نقله إلى المستشفى لتلقي العلاجات الضرورية والخضوع للحراسة الطبية، حيث وافته المنية.

وأضاف المصدر ذاته: "تم إيداع جثة الشخص المتوفى بالمستشفى، رهن إشارة التشريح الطبي لتحديد أسباب الوفاة، بينما تم فتح بحث قضائي تحت إشراف النيابة العامة بمحكمة الاستئناف للكشف عن جميع ظروف وملابسات هذه القضية".

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (9)

1 - ياك .. لاباس .. شنو وقع الثلاثاء 26 ماي 2020 - 12:13
ياك ما .. شي وحد تعصب ..

وقعات ليه . .نرفزة ..
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-19
2 - صنديد الثلاثاء 26 ماي 2020 - 12:14
كان خاصو يبقا عايش راه واقفين عليه فالمغرب حيت بحال هاد خونا عزاز على مالين حقوق الإنسان
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21
3 - imad الثلاثاء 26 ماي 2020 - 12:14
لا نريد لا بحثا قضائيا و لا مضيعة للوقت و المال العام . القو به في خلاء . مجرم و مصيبة و تهينينا منو . العقبة لكل واحد بحالو
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19
4 - سبحان الله الثلاثاء 26 ماي 2020 - 12:15
بالأمس توفي شخص في بني ملال عند الشرطة و اليوم في بوزنيقة و قبله الكثير الكثير و كلها مضاعفات صحية مفاجئة، سبحان الله كأن أقسام الشرطة عندنا بيئة مساعدة على الوفاة السريعة، طبعا عناصر ااشرطة لم تمسه بسوء و عاملته بكل رفق و مهنية لا نشك في ذلك ههههههه
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-37
5 - coco الثلاثاء 26 ماي 2020 - 12:17
وعاء الأيام كثروا الوفيات فالحراسة النظرية سبحان الله نتمناو مايكونش سببه العنف داخل المعتقل.
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-18
6 - ance paris.75000.fr الثلاثاء 26 ماي 2020 - 12:17
مادا يقع هد الايام كترة الوفيات اشخاص تحت الحراسة النظرية ، علامة استفهام كبيرة حلل وناقش.
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-14
7 - حبيب الله الثلاثاء 26 ماي 2020 - 12:18
اسباب الوفاة؟
عادة مثل هذه النوازل أن تكون هناك تحريات من جهات مستقلة لتحديد المسؤوليات.
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-3
8 - محمد الثلاثاء 26 ماي 2020 - 12:18
اللهم اعفو عنا بما ابتليت به غيرنا. يا لها من نهاية.
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23
9 - lacel الثلاثاء 26 ماي 2020 - 12:20
الله يرحمه و يصبر اهله .
نتمناو الحقيقة تظهر ان كانت خروقات تم ارتكابها اتناء تطبيق الحراسة النظرية او اتناء الاعتقال او ربما بسبب سوابق صحية .
المهم ضروري تنوير الراي العام حول توالي الوفيات بمخافر الشرطة و الدرك .
المجرمون يلزم عقابهم و لكن تحت ضوابط القانون و الا لن يكون فرق بين تطبيق القانون و خرق القانون .
ان شاء الله خير .
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