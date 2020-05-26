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الرئيسية | حوادث | شرطي يشهر السلاح الوظيفي لتوقيف جانح في فاس

شرطي يشهر السلاح الوظيفي لتوقيف جانح في فاس

شرطي يشهر السلاح الوظيفي لتوقيف جانح في فاس
هسبريس من الرباط
الثلاثاء 26 ماي 2020 - 14:05

اضطر مقدم شرطة يعمل بالفرقة المتنقلة لشرطة النجدة بولاية أمن فاس لإشهار سلاحه الوظيفي دون أن يلجأ إلى استخدامه، اليوم الثلاثاء، وذلك في تدخل أمني لتوقيف شخص يبلغ من العمر 21 سنة، كان في حالة سكر متقدمة واندفاع قوية، وعرض حياة المواطنين وعناصر الشرطة لتهديد خطير بواسطة السلاح الأبيض.

وذكر بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني، توصلت به هسبريس، أن قاعة القيادة والتنسيق، التابعة لولاية أمن فاس، كانت قد توصلت بإشعار هاتفي حول قيام المشتبه فيه، الذي كان في حالة سكر، بإحداث الفوضى بالشارع العام في ظروف من شأنها تهديد أمن وسلامة المواطنين بحي المسيرة.

المصدر أورد أن ما جرى استدعى إيفاد دورية تابعة للفرقة المتنقلة لشرطة النجدة ،كانت قريبة من عين المكان، واجهها المشتبه فيه بمقاومة عنيفة، ما اضطر أحد عناصر الدورية إلى إشهار السلاح الوظيفي بشكل مكن من ضبط هذا الأخير وحجز السلاح الأبيض المستعمل في هذا الاعتداء.

وأشار المصدر ذاته إلى أنه تم الاحتفاظ بالمشتبه فيه تحت تدبير الحراسة النظرية، على خلفية البحث القضائي المنجز تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك للكشف عن جميع ظروف وملابسات هذه القضية.

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