24 ساعة
مواقيت الصلاة وأحوال الطقس
|26
|الفجر
|الشروق
|الظهر
|العصر
|المغرب
|العشاء
|الرباط وسلا
|03:32
|05:16
|12:29
|16:09
|19:34
|21:04
النشرة البريدية
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن x
استطلاع هسبريس
- التوازن الأسري يقلل احتمالات الأمراض الوراثية المرتبطة بالجنس
- النرجسية .. متى تصير الأنانية وحب الذات والغرور مرضا؟
- جمعيات تثير ملف التعليم عن بعد لـ"أطفال الإعاقة"
- مناشدة لإيواء مهاجرين من جنوب الصحراء بمراكش
- تمديد الحجر الصحي
مهندسون مغاربة يقترحون خريطة خاصة بالنموذح التنموي الجديد (5.00)
نعوم شومسكي: أمريكا تتجه إلى الهاوية في عالم ما بعد "كورونا" (5.00)
"مكتب التعريب" يواكب الجائحة بإصدار "معجم مصطلحات كورونا" (5.00)
أقصبي يُعدد "فرص كورونا" .. حلول واقعية واستقلالية اقتصادية (5.00)
- المقاهي ترفض العودة إلى الاشتغال والمطاعم تطلب "توصيل الوجبات" - (204)
- رفيق بوبكر في ضيافة الشرطة القضائية بالبيضاء - (122)
- تزامن الجفاف وجائحة كورونا يطرح إغاثة الماشية ودعم "الكسّابة" - (109)
- المغرب يقلص مدة الحجر الصحي في المستشفيات ويفرضه بالبيوت - (109)
- تصدعات جدران وأرضيات شقق سكنية تثير استنفارًا في مدينة تازة - (97)
قيم هذا المقال
كُتّاب وآراء
ترويج المخدرات يسقط شخصين في يد أمن مراكش
تمكنت عناصر الأمن الوطني بمقاطعة المدينة القديمة بمراكش، في إطار محاربة الظواهر الإجرامية التي تنشط عادة مع نهاية شهر رمضان الفضيل، من إيقاف شخصين من أجل ترويج المخدرات.
فعلى مستوى الدائرة الأمنية الثانية، حجزت عناصر الأمن حوالي 70 لتراً من مسكر ماء الحياة بأحد فنادق العتيقة، فيما لاذ صاحبها بالفرار.
وبالدائرة الأمنية الثالثة بمراكش، تم إيقاف شخص ينشط في ترويج المسكر سالف الذكر وبيع الخمور بدون ترخيص. وبعد إجراء تفتيش مسطري بمحل سكناه، تحت إشراف النيابة العامة المختصة، حجزت العناصر الأمنية حوالي 40 لتراً من مسكر ماء الحياة.
وإلى جانب الكمية المذكورة، التي كانت معبأة في أكياس بلاستيكية من سعة خمسة لترات معدة للترويج، حجزت عناصر الأمن مجموعة من قنينات الجعة وهاتفا نقالا يتواصل به الشخص المعني مع زبنائه ومبلغا ماليا متحصلا من نشاطه المحظور.
كما أوقفت عناصر الدائرة الأمنية الرابعة بمراكش شخصا من ذوي السوابق العدلية العديدة في ترويج المخدرات، متلبساً بمسك وترويج مخدر الشيرا، وحجز حوالي صفيحتين من هذا المخدر معدة للترويج ومبلغ مالي متحصل من بيع الممنوعات.
وبأمر من النيابة العامة المختصة، وُضع الموقوفان تحت تدابير الحراسة النظرية، لحاجيات البحث والتقديم أمام العدالة.
ومكنت الأبحاث والتحريات المنجزة من تحديد هوية المشتبه به، الذي لاذ بالفرار، وسيبقى البحث متواصلا في القضية من أجل إيقافه والوصول إلى شركاء آخرين محتملين في سياق القضية نفسها.