انتحال صفة والنصب يورّطان طالبا بمدينة برشيد

إبراهيم الحافظون من سطات

من المنتظر أن تعرض عناصر فرقة الشرطة القضائية بالمنطقة الإقليمية للأمن بمدينة برشيد، غدا، شخصا يبلغ من العمر 21 سنة على أنظار ممثل النيابة العامة المختصة، بعد انتهاء فترة الحراسة النظرية؛ وذلك للاشتباه في تورطه في قضية تتعلق بالمس بنظم المعالجة الآلية للمعطيات، وانتحال صفة واستعمالها في النصب والاحتيال.

وأفادت مصادر هسبريس بأن المعطيات الأولية الخاصة بالبحث التمهيدي تشير إلى أن المشتبه فيه، الذي يتابع دراسته في شعبة المعلوميات، وجّه رسائل إلكترونية إلى ضحاياه انطلاقا من حسابات وهمية ينتحل فيها صفة إطار بنكي، حيث طلب منهم تزويده بمعطياتهم البنكية المشمولة بالسرية، قصد حل مشاكل تقنية مزعومة تتعلق بحساباتهم، قبل أن يعمد إلى استعمال المعطيات السرية بطريقة تدليسية في اقتناء مشتريات وأداء خدمات عبر الأنترنيت.

وأضافت المصادر ذاتها أن عناصر الضابطة القضائية تمكّنت من إيقاف المشتبه فيه ليلا، بعد استئذان النيابة العامة المختصة، والقيام بعملية تفتيش في منزل المشتبه فيه، أسفرت عن حجز حاسوب محمول ووحدة مركزية لكمبيوتر وهاتف نقال، يجري حاليا إخضاع هذه الأجهزة لخبرة تقنية بهدف الكشف عن مدى استعمالها في ارتكاب هذه الأفعال الإجرامية.

وأمرت النيابة العامة المختصة بالاحتفاظ بالمشتبه فيه تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث القضائي التمهيدي، للكشف عن جميع ظروف وملابسات هذه القضية؛ فيما لا تزال التحريات جارية بغرض إيقاف جميع المتورطين المفترضين في هذا النشاط الإجرامي.