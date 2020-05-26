رفيق بوبكر في ضيافة الشرطة القضائية بالبيضاء

هسبريس من الرباط

علمت جريدة هسبريس من مصادر موثوقة بأن الممثل المغربي رفيق بوبكر يتواجد حاليا في ضيافة الفرقة الجنائية بالشرطة القضائية بالدار البيضاء، من أجل البحث معه بخصوص مقطع فيديو متداول، وذلك بناء على تعليمات وطلب من النيابة العامة.

وجاءت متابعة بوبكر، وفق مصادر الجريدة، بناء على شكايات مواطنين مغاربة توصلت بها النيابة العامة والشرطة عبر مختلف الوسائط.

وظهر الممثل المغربي، الذي اشتهر بدوره في الفيلم التلفزيوني "القسم 8"، في فيديو تم تداوله بشكل لافت في مواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات الأخيرة، وهو يستهزئ بشعائر الدين الإسلامي بعبارات وُصفت بالنابية.

مقطع الفيديو المذكور برز فيه رفيق بوبكر، في حالة غير طبيعية، رفقة بعض أصدقائه، يستهزئ بالمسجد والمحراب والإمام بنعوت مشينة.

وأثار التسجيل جدلا وغضبا كبيرا بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي، حيث طالب الكثيرون بضرورة متابعة الفنان المغربي وفق الفصل 267 من القانون الجنائي، بينما التمس آخرون العذر له لأنه كان يتحدث في "ظروف غير طبيعية".