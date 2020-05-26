"فيديو" يضع رفيق بوبكر رهن الحراسة النظرية

هسبريس من الرباط

جرى، مساء اليوم الثلاثاء، وضع الممثل رفيق بوبكر رهن تدابير الحراسة النظرية، في انتظار التحقيق معه على خلفية الفيديو الذي ظهر فيه وهو يتطاول على المقدسات الدينية.

وكان بوبكر قد ظهر في وقت سابق في مقطع فيديو وهو يسخر من المسجد وبعض الشعائر الدينية، مستعملا عددا من الألفاظ النابية، وهو الفعل الذي استنكره عدد كبير من رواد مواقع التواصل الاجتماعي، قبل أن يُستدعى الممثل المغربي من طرف النيابة العامة.