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كُتّاب وآراء
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"فيديو" يضع رفيق بوبكر رهن الحراسة النظرية
الثلاثاء 26 ماي 2020 - 19:15
جرى، مساء اليوم الثلاثاء، وضع الممثل رفيق بوبكر رهن تدابير الحراسة النظرية، في انتظار التحقيق معه على خلفية الفيديو الذي ظهر فيه وهو يتطاول على المقدسات الدينية.
وكان بوبكر قد ظهر في وقت سابق في مقطع فيديو وهو يسخر من المسجد وبعض الشعائر الدينية، مستعملا عددا من الألفاظ النابية، وهو الفعل الذي استنكره عدد كبير من رواد مواقع التواصل الاجتماعي، قبل أن يُستدعى الممثل المغربي من طرف النيابة العامة.
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (52)
2 - مشيتي فيها الثلاثاء 26 ماي 2020 - 19:25
مشيتي فيها اسي م...م..ث.ل اقصى العقوبات نحن مسلمون و في بلد مسلم و نفتخر وكل من يسيء لنا نحن المغاربة يجب العقاب
تعليق غير لائق
132
3 - عبد الرحيم الثلاثاء 26 ماي 2020 - 19:25
حرية التعبير يا أخي. الذي يكون رد فعله شرسا خصوصا في أمور الدين هو دائما من يكون ضعيفا و غير واثق من نفسه. أنت تعرف من تعبد إذن لا يهمك ما نقول.
تعليق غير لائق
-315
4 - ملاحظ الثلاثاء 26 ماي 2020 - 19:26
يجب معاقبته ليكون عبرة لكل من تطاول على الدين الاسلامي الحنيف
تعليق غير لائق
169
5 - يوسف الثلاثاء 26 ماي 2020 - 19:26
جيد يجب الضرب بيد من حديد على كل من تسول له نفسه المساس بالمقدسات و لكن ماذا عن استاذة الفلسفة؟
6 - دايز وصافي الثلاثاء 26 ماي 2020 - 19:27
ايييه والاستاذة دالفلسفة علاش مازال معيطاتش ليها النيابة ؟
7 - laila الثلاثاء 26 ماي 2020 - 19:29
Dommage, c'est très facile, de perdre sa valeur. mais, il est extrêmement difficile de la récupérer. Le raisonnement n'est pas donné à tout le monde.
8 - عنتاب بريك الثلاثاء 26 ماي 2020 - 19:30
اعطاء الموضوع اهمية اكثر مما يستحق يعتبر تكريس العبث والتمييع !!
كان بالاحرى تجاهل الشخص !! لان هناك من يستغل القضية ويتدخل في اطار حرية الراي والمنظمات العالمية بالمرصاد في هذا الشأن!!
هذا غلط كان عليهم تجاهل كل ما ينطق به او يفعله المعتوهون !! مع الاسف الغلط يتكرر !
هل مصير الاسلام مرتبط بما يقوله او يفعله زيد او عمر !!
كان بالاحرى تجاهل الشخص !! لان هناك من يستغل القضية ويتدخل في اطار حرية الراي والمنظمات العالمية بالمرصاد في هذا الشأن!!
هذا غلط كان عليهم تجاهل كل ما ينطق به او يفعله المعتوهون !! مع الاسف الغلط يتكرر !
هل مصير الاسلام مرتبط بما يقوله او يفعله زيد او عمر !!
تعليق غير لائق
-84
9 - يويو الثلاثاء 26 ماي 2020 - 19:32
الله يهديه والعفو عليه هدا هو حالو حتى يمشي فحالوالله يهدي خلق
تعليق غير لائق
-49
10 - karim الثلاثاء 26 ماي 2020 - 19:32
بعض الفنانين الفن بريء منهم؛ هم فنانون بالسدفة الفن اولا تهديب ورتقاء بالنفس و دوق.
11 - احمد الثلاثاء 26 ماي 2020 - 19:32
يقدر يخرج منها في الدنيا ولكن كيف حاله مع الله سبحانه و تعالى ندعوا له خير من ان ندعوا عليه
12 - محمد الوجدي الثلاثاء 26 ماي 2020 - 19:32
كل من سولت له نفسه لتطاول على دين الله يجب معاقبته و اصحاب روتيني اليومي كذلك فيدوات مخلة بالحياء ان تنصرو الله ينصركم
13 - AKRAM الثلاثاء 26 ماي 2020 - 19:33
لم لا تتابع النيابة العامة سارقي المال العام ، أم أن شغلها الشاغل هي و جل الأجهزة الأمنية هو مراقبة أفواه المواطنين...
تعليق غير لائق
-56
14 - زمان البلية الثلاثاء 26 ماي 2020 - 19:35
الحمد لله عفا الله و لكن زمان البلية
كنا تحنا تنغيبوا و لهيه كاع و لكن احترامنا لديننا و نبينا و وطنا تيزداد . و الغالبية تاع ناس تيبقى الاحترام للمقدسات عالي . بل حتى موالين شي مني تايسمعوا الادان . تيديروا الموسيقى Muet.
لا إله إلا الله.
كنا تحنا تنغيبوا و لهيه كاع و لكن احترامنا لديننا و نبينا و وطنا تيزداد . و الغالبية تاع ناس تيبقى الاحترام للمقدسات عالي . بل حتى موالين شي مني تايسمعوا الادان . تيديروا الموسيقى Muet.
لا إله إلا الله.
15 - المخمور الثلاثاء 26 ماي 2020 - 19:35
لو سألت مسيحي عن الدين الإسلامي يقول لك احترم ديني كما احترم الديانات الأخرى. حقيقة عندنا نمادج غير واعية . هادا الممتل لم يحترم نفسه ولم يحترم الآخرين. يقولون انه كان مخمور. ففي أغلب الأحيان المخمر يفوه بما يشعر به نفسانيا. كل الشعوب تقدر شعائرها الدينية إلا هاد المخلوق العجيب في تصرفاته.
16 - مغربي. الثلاثاء 26 ماي 2020 - 19:35
هو ممثل جرئ، هذوك لي معاه جروا ليه نسالوا بدا تيزبل،الله يهديه على نفسوا.
تعليق غير لائق
-51
17 - yaaaaaaaaadris الثلاثاء 26 ماي 2020 - 19:36
الفنان هو ضمير المجتمع، إذا صَلُح صَلُح المجتمع و إذا كان فاسدا ، ففساده سيفسد الناشئة.
تعليق غير لائق
-31
18 - مغربي الثلاثاء 26 ماي 2020 - 19:36
ممثلون على ظهر الشعب المغربي الشعب المسلم الشعب الدي يقدس مقدساته الإسلامية ودينه وفي المقابل ممثلون لا يحترمون لا الدين ولا المقدسات بالأمس ممثل تطاول على نبينا ادم واليوم آخر عن المقدسات مثل هاؤلاء الممثلون أنا أكره أراهم على الشاشة وجهاز التحكم لا يفارقني
19 - [email protected] الثلاثاء 26 ماي 2020 - 19:37
لكل من يهمه الأمر إذا ثبت على هذا المخلوق الضعيف ما تداولته وسائل التواصل الاجتماعي نريد من وكيل الملك فتح تحقيق في الموضوع وإغلاق الباب على هؤولاء الذين يريدون أن يهدموا ما بناه أجدادنا فالغرض من هذا التطاول في اعتقادي هو تطاول على مقدسات المغرب كلها وكم مرة قلت في هذا المنبر بعدا للقوم الظالمين أن ينالوا من وحدة المغرب ومقدساته وأنا ما علمت على الرجل من مستوى ثقافي حتى يخوض في مجال لا يفقه فيه شيئ إلا ما سمع به والله يهدي هاذ الناس
20 - Maroc fort الثلاثاء 26 ماي 2020 - 19:37
Ça devient facile et insensé de mettre des gens en prison. La religion est plus grande que n'importe qui et n'est pas besoin de qui que ce soit pour la défendre. Le gars était soûle et a dit des choses bizarres. On va pas le mettre en prison pour ça. La prison est faite à la base pour les personnes dangereuses. Quecequ'il va faire s'il reste dehors
21 - [email protected] الثلاثاء 26 ماي 2020 - 19:38
تحدي لمشاعر المغاربة في هذا الوقت بالذات
فيه اهانةللعالم الإسلامي
وعلى من يهمهم الأمر الضرب بيد من حديد ليكون عبرة لمن لا يعتبر
وهنا الامر لا يحتاج لاي تنازل من اي كان
فيه اهانةللعالم الإسلامي
وعلى من يهمهم الأمر الضرب بيد من حديد ليكون عبرة لمن لا يعتبر
وهنا الامر لا يحتاج لاي تنازل من اي كان
22 - aziz الثلاثاء 26 ماي 2020 - 19:38
قلبتي عليها بوبكر قوة مكان تيحبوك الناس دابا كرهوك اشد كره وبالاخص المغاربة تقيص دينهم وشعائرهم علاش ربي حرم الخمر
23 - Hassan S الثلاثاء 26 ماي 2020 - 19:38
گل من يسمح لنفسه أن يمثل في مسلسل أو فلم غير أخلاقي فلا تنتظر منه إلا ما صدر من الأخير أو أگثر على أي ديننا لن يتأثر بگلامه والله قادر أن ينتقم من گل واحد على گل من يعرفه ويتعامل معه أن يخجل من نفسه وحتى أنه لا يستحق إهـتمام الآخرين به
24 - On est en 2020 الثلاثاء 26 ماي 2020 - 19:38
On est en 2020..laisser les gens s'exprimer
Une vraie démocratie implique une totale liberté.
En France tout est critiquable :la religion, et meme le président.
Le Maroc ne va jamais évoluer car on a 2 lignes rouge :le roi et la religion.
Une vraie démocratie implique une totale liberté.
En France tout est critiquable :la religion, et meme le président.
Le Maroc ne va jamais évoluer car on a 2 lignes rouge :le roi et la religion.
تعليق غير لائق
-17
25 - AKRAM الثلاثاء 26 ماي 2020 - 19:38
لم لا يحق انتقاد الرسول ، ألا يجوز أن يسمع الطرفان و الروايتان ؟ ألم تتعبوا من سماع نفس الكلام ، إن الشك يوصل إلى الحقيقة.
تعليق غير لائق
-21
26 - sting الثلاثاء 26 ماي 2020 - 19:39
كيفما حكمتو على الزفزافي اهان حرمة المسجد مزيان تا هاد المريض خلصو يتربا شويا
27 - المهدوي الثلاثاء 26 ماي 2020 - 19:39
غادي يدخلوا لبيوت النعاس دابا ويراقبوك شنو كدير وشنو كتقول
لا حول ولا قوة إلا بالله
لا حول ولا قوة إلا بالله
تعليق غير لائق
-14
28 - عابر سبيل الثلاثاء 26 ماي 2020 - 19:40
يجب معاقبته حتى يكون عبرة للبقية حتى لا يتطاولوا على دين المغاربة
29 - السلام عليكم الثلاثاء 26 ماي 2020 - 19:40
لو أن هذا الشخص سَخِر من الشعائر اليهودية بتلك الطريقة عبر وسائل التواصل الاجتماعي لأوقف في الساعة الأولى بدعوى معاداة السامية وما ادراك ما قانون معاداة السامية. أما ان يسخر من شعائر المسلمين فالأمر لا يتطلب عقوبات صارمة فقط مجرد تحقيق واعتذار وانتهى الموضوع
30 - [email protected] الثلاثاء 26 ماي 2020 - 19:41
حسبنا الله ونعم فيه يتطاول على المقدسات و يستهزئ بالدين على الدولة ان تقوم بعملها و تحاسبه
31 - المهدي الثلاثاء 26 ماي 2020 - 19:42
هذا الممثل كان مزيان فالأول ولكن ولّٰا باسل وكلامه كله ساقط وحتى شكلو تبرهش .. حين أقارنه بالممثل حطاب الذي شاركه فيلم قسم شي حاجة إجد الحطاب نقي عليه وجهه يبدو عليه انه متزن ويعيش اُسلوب حياة نظيف عكس هذا الحامض اللّي غايطير بالخفة والطيش ..
32 - محمد رضا الثلاثاء 26 ماي 2020 - 19:43
لا حول ولا قوة إلا بالله.الله إعفو عليه و الله إهديه.خاصو شوية ديال التربية...هدا الشخص سب وقدف أهم وأول توابت المملكة وهو الدين الاسلامي لدا وجب على السلطات أن لا تستهين بما تلفض به من وساخة و.....وأن يطبق عليه القانون بحدافره ونشكر السلطات الأمنية أنها تعاملت بسرعة قياسية من إنتشار الفيديو لكي يتم إعتقال هدا الشخص تحياتي.
33 - علياء الثلاثاء 26 ماي 2020 - 19:43
ان كمغربية لا اتنازل على قضية رفيق و قضية الفرنسي الذي اهانة المغاربة بقتل ماشيتهم بالنسبة لي وحدة وطنية وحدة الدينية ويجب على سلطات امرا ليس تفضلا منها بتخاد جميع الاجراءات القانونية ولن نتسامح ولن نتراجع .
34 - محمد ابوا هبة الله الثلاثاء 26 ماي 2020 - 19:44
في غاية الاتفاق مع هذا الإجراء القانوني وماذا بيا شي حكم دسم.. سياسة خالف تعرف وفالخوى الخاوي شبعنا منها كل يديها فراسوا وخطاو عليكم البلاد والدين إلي بغا يبدل بلادوا ولا دينوا شغلوا هداك لكن التهكم لا.
35 - Salassib alaouli الثلاثاء 26 ماي 2020 - 19:44
فقط السكر العلني و الحجر الصحي
و الذين سجلوه في شريط عليهم أن يحاسبوا
و أما غوغاء المتدينين فهم جهلاء
هل هم احسن من خالقهم و خالقهم يقول يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة و أنتم سكارى ....ما تقولون .
و الذين سجلوه في شريط عليهم أن يحاسبوا
و أما غوغاء المتدينين فهم جهلاء
هل هم احسن من خالقهم و خالقهم يقول يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة و أنتم سكارى ....ما تقولون .
36 - زين العابدين الثلاثاء 26 ماي 2020 - 19:47
لدار الدنب يستهل العقوبه الدين الاسلامي خط احمر
38 - حقيقة الثلاثاء 26 ماي 2020 - 19:47
السيد اعتذر ويبدو جليا أنه كان في جلسة خاصة مع أصدقائه ولم يقل ما قاله علنا. من اسقط الفيديو في منصة التواصل وجب ايجاده ومعاقبته ليكون عبرة لغيره. غير معقول اخراج كلام نابي خاص للعلن هكذا ليراه العموم. وقع مشكل مشابه للمغني الصنهاجي وهما يشتركان في كونهما عفويان. دعوا السبد يكفيه ما سيخسره ماديا. ثلثا المغاربة لا يصلون وثلثهم لا يصومون لكن نعيش في دولة اغلبها مسلمون pratiquant لذا وجب احترام الأغلبية.
39 - مسلم الثلاثاء 26 ماي 2020 - 19:49
انا شاهدت الفيديو السيد كان في حالة سكر اي انه ما عارفش اش تايقول تانيا الانسان غير معصوم من الخطأ و خير الخطائين التوابين و بما انه اعتذر و اعترف بخطأه فيجب ان ينتهي الموضوع هذه هي أخلاق الأسلام و ليس الرد بالمثل و الحقد على كل من أخطأ اين نحن من حديث من ستر مسلما ستره الله يوم القيامة
40 - احساين الثلاثاء 26 ماي 2020 - 19:49
المشكل الى تم التسامح معه ،هل السيد بنكيران رئيس الحكومة السابق سيتنازل عن القدف في حقه و بكلام ساقط ، يقول فيه بأنه فعل كذا و كذا بابمغاربة ،من جهة يجب اسقاط كلمة ممثل مغربي او حنى مواطن مغربي عن هكذا نوع من البشر،لا يستحق اي قيمة .
41 - أبوبكر الثلاثاء 26 ماي 2020 - 19:50
لابد من الإنسان أن يحترم المسلمين أجمعين وألا يقول فيهم إلى الخير للإسلام دين المحبة والتوحيد.
42 - دايز الثلاثاء 26 ماي 2020 - 19:51
حق التعبير مكفول للجميع بالدستور . كل شيئ قابل للنقد .
تعليق غير لائق
-12
43 - مغربي الثلاثاء 26 ماي 2020 - 19:57
في أوربا وأمريكا يحدث نفس الشيء، يقوم أشخاص بالاستهزاء بالمقدسات المسيحية لكن لا تتم محاكمهتهم بل يعتبرون ذلك من حرية التعبير. فقط في المجتمعات المتخلفة التي ينتشر فيها الفكر الظلامي هناك دعوة لمحاكمتهم وإنزال أقصى العقوبات في حقهم. الممثل رفيق بوبكر لم يدع إلى قتل أحد وأخطأ وهو في حالة غير طبيعية ثم اعتذر بعد ذلك. إلا يكفي؟ ماذا سنربح من تدمير مستقبل هذا الفنان؟
44 - عفاف الثلاثاء 26 ماي 2020 - 19:58
فين هي حرية التعبير ؟؟ واش حنا فافغانستان ولا فالسعودية...؟! الى كنت متأكدين من دينكم ميهمكش اشنو قال فلان او علان ؟! ...ام ان القضية فيها ان ...؟؟؟؟!!!!!
45 - القانون فوق الجميع الثلاثاء 26 ماي 2020 - 19:59
يجب تطبيق القانون في حقه..اعتقد انه أساء إلى ديني...
46 - سوسي الثلاثاء 26 ماي 2020 - 20:03
تعليقي ليس على الممثل المغربي بل على المعلق (عبد الرحيم) الذي ادعى في تعليقه أن ما قام به هذ الممثل يدخل من باب حرية التعبير , وانا ياخي اقول لك أن الأمر ليس كذالك بل هذا استفزاز لأمة بأكملها فلنفرض مثل أنني قمت بالنيل من أحد والديك بكلام مثل هذا الكلام هل ستعاقبني ام انك تقول هذه حرية التعبير ، وهل ابوك وامك ونفسك اعز عليك ممن تعبده وتسجد له
47 - said الثلاثاء 26 ماي 2020 - 20:04
كان في حالات سكر، نسأل الله أن يغفر له ويعفو عنه
48 - كفاح من أجل الأشباح الثلاثاء 26 ماي 2020 - 20:05
أظن أن ما قاله ليس فيه إساءة لشخص بعينه،
وكل ما ذكره مجرد رأي عابر على ما وجدنا عليه آباءنا،
وذلك كمن ينتقد أحواش أو العيطة،
فكل تلك الأشياء ثقافة ،
ولا دليل على أي ركن من أركان الإيمان،
فهي أناشيد متوارثة لا غير.
كفى من الترويع والإرهاب باسم القانون!
وكل ما ذكره مجرد رأي عابر على ما وجدنا عليه آباءنا،
وذلك كمن ينتقد أحواش أو العيطة،
فكل تلك الأشياء ثقافة ،
ولا دليل على أي ركن من أركان الإيمان،
فهي أناشيد متوارثة لا غير.
كفى من الترويع والإرهاب باسم القانون!
49 - Jbilou الثلاثاء 26 ماي 2020 - 20:06
La notoriété implique la responsabilité. Autrement la responsabilité d'une personnalité publique est plus grande que celle d'un simple citoyen. Rafik boubker est un voyou, c'est connu. Il se devait de connaître les limites de la bêtise. Je me rappelle dans les années 90, le film"la dernière tentation du Christ" a été interdit en Italie et dans plusieurs villes françaises, des pays pourtant laïques. Le metteur en scène a été poursuivi en justice, conformément à ce même principe : la notoriété implique la responsabilité.
50 - مواطنة 1 الثلاثاء 26 ماي 2020 - 20:08
فعلا لا زلنا نعيش في القرون الوسطى ، السيد راه كان شارب ورجع اعتذر ، أنا يوميا كنسمع شباب مبوقين وسكرانين مكيخليو ما يعايرو في الزنقة وكنقولو الله يهدي ما خلق ، قبل ما تحكمو عليه بالحبس خصكم بعدى تسدو البارات وتمنعوا الخمر وووو اللي باغي يدير فيها ولي الله يفكر مزيان ويعرف بأن الناس كلها كتخطأ . لو كان يعيش في دولة غربية لما اثار كل هذه الضجة ، ولاعتبر ذلك من حرية الرأي .
51 - brahim الثلاثاء 26 ماي 2020 - 20:08
هذه من اعراض الحجر الصحي لا حول ولاقوة الا بالله العلي العظيم بنادم تيكبر كنتسناوه يدير عقلو ولكن بان ليا هذا خلاه في قسم 8 الله يهديه و يهدي الجميع
52 - مواطن الثلاثاء 26 ماي 2020 - 20:09
دبا نشوفو واش غادي يكون فرق في تعامل لكان مع نعيمة لتحكمات بسنة و بين هذا لسب الدين
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