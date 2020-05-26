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الرئيسية | حوادث | حفّار قبور يغتصب مغربية عالقة بمليلية المحتلة

حفّار قبور يغتصب مغربية عالقة بمليلية المحتلة

حفّار قبور يغتصب مغربية عالقة بمليلية المحتلة
هسبريس من الناظور
الثلاثاء 26 ماي 2020 - 20:23

قبضت الشرطة الإسبانية، اليوم الثلاثاء، على حفار قبور اعتدى جنسيا على إحدى المواطنات المغربيات العالقات بمدينة مليلية المحتلّة.

وأفاد موقع "أوروبا بريس"، الذي أوردَ الخبر، أن الشرطة تحرّكت لإيقاف المشتبه فيه بعد تلقّيها شكاية من طرف الضحية، تفيد تعرضها للاغتصاب على يد حفار قبور داخل مقربة إسلامية بالثغر المحتلّ.

وأضافَ المصدر ذاته أن الواقعة تعود إلى أمس الاثنين على الساعة التاسعة والنّصف صباحا، وتولّت الوحدة العضوية لدى الشرطة القضائية للحرس المدني مسؤولية التحقيق في حيثيات الموضوع.

يُذكر أن عددًا من المواطنين المغاربة مازالوا عالقين بمليلية، ويتواجدون في مركز الاستقبال المؤقت بساحة "بلاصا دي تورو" بعد إغلاق المعابر الحدودية، في إطار تدابير منع تسلّل فيروس كورونا المستجدّ إلى المغرب.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (9)

1 - mounaim الثلاثاء 26 ماي 2020 - 20:37
مكانش لي غتاصب دوك الناس قد الولة المغربية سدت عليهم تما نفاتهم كين شي اغتصاب قد هذا
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55
2 - الإغتصاب الثلاثاء 26 ماي 2020 - 20:37
السلام عليكم
لا حول و لا قوة إلا بالله.
في خاطر أصحاب المزرعة
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29
3 - حسناء الثلاثاء 26 ماي 2020 - 20:48
حسبنا الله ونعم الوكيل طال الغياب ولا حلول مجرد وعود. يحب على الحكومه التحرك وادخال جميع المغاربه لانه زادت الامور عن حدها. نحن وانا كمغربيه نريد من يخدم مصلحه المواطن لاتعذيب المواطن يجب ايجاد حلول وبسرعه.
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46
4 - محمد الزموري الثلاثاء 26 ماي 2020 - 20:55
لاحول ولاقوة إلا بالله العلي العظيم حفار القبور ولم يلين قلبه أو يخطر على باله بأنه يوما ما سيكون هو من يسكن تلك الحفرة الضيقة ولا تتسع إلا بالأعمال الصالحة عجيب أمر بني آدم.
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24
5 - لا والف لا الثلاثاء 26 ماي 2020 - 20:59
وبلادها وماعطاتها قيمة عاد بيغيتي حفار قبور يعطيها قيمة
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25
6 - sun shine state الثلاثاء 26 ماي 2020 - 21:00
c,est la faute du government qui a laisser ces citoyens tomber, .
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16
7 - Saidovic الثلاثاء 26 ماي 2020 - 21:07
السلام عليكم
يا ربي اللطف من عندك.. لم يتعظ من المكان المقدس و فيه إشارة انهم هم السابقون ونحن اللاحقون.. لقد اشهد الحضور على فعلته
الكبث النفسي والاجتماعي.. وتستمر معاناة الشعب المغلوب على أمره
حتى في المساجد والمقابر فلم تسلم المرأة اي دناءة هاته.. من بعض المكبوتين
الله المستعان
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13
8 - amine الثلاثاء 26 ماي 2020 - 21:11
j arrive pas a croire, où sont les marocains de l' Espagne, les immigrés. comment laissez vous vos soeurs et frères dehors comme ça en pleine période de ramadan. wallah c'est honteux, ils vous demandent rien juste un abris et se sentir en sécurité la hawla wala kowa
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8
9 - Covid-Con vide الثلاثاء 26 ماي 2020 - 21:20
حتى الصبر نفذ مع مسؤولي الذل والعار. الجميع ينتظر الإشارة التي قد تأتي أو لا تأتي. دولة فاشلة تسير نحو الهاوية. رئيس محكومة خارج التغطية لا يسمن ولا يغني من جوع. صرنا أضحوكة. بحت حناجرنا وجفت أقلامنا ولا من يحرك ساكنا.
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13
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