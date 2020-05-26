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كُتّاب وآراء
حفّار قبور يغتصب مغربية عالقة بمليلية المحتلة
قبضت الشرطة الإسبانية، اليوم الثلاثاء، على حفار قبور اعتدى جنسيا على إحدى المواطنات المغربيات العالقات بمدينة مليلية المحتلّة.
وأفاد موقع "أوروبا بريس"، الذي أوردَ الخبر، أن الشرطة تحرّكت لإيقاف المشتبه فيه بعد تلقّيها شكاية من طرف الضحية، تفيد تعرضها للاغتصاب على يد حفار قبور داخل مقربة إسلامية بالثغر المحتلّ.
وأضافَ المصدر ذاته أن الواقعة تعود إلى أمس الاثنين على الساعة التاسعة والنّصف صباحا، وتولّت الوحدة العضوية لدى الشرطة القضائية للحرس المدني مسؤولية التحقيق في حيثيات الموضوع.
يُذكر أن عددًا من المواطنين المغاربة مازالوا عالقين بمليلية، ويتواجدون في مركز الاستقبال المؤقت بساحة "بلاصا دي تورو" بعد إغلاق المعابر الحدودية، في إطار تدابير منع تسلّل فيروس كورونا المستجدّ إلى المغرب.
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (9)
لا حول و لا قوة إلا بالله.
في خاطر أصحاب المزرعة
يا ربي اللطف من عندك.. لم يتعظ من المكان المقدس و فيه إشارة انهم هم السابقون ونحن اللاحقون.. لقد اشهد الحضور على فعلته
الكبث النفسي والاجتماعي.. وتستمر معاناة الشعب المغلوب على أمره
حتى في المساجد والمقابر فلم تسلم المرأة اي دناءة هاته.. من بعض المكبوتين
الله المستعان