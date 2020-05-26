حفّار قبور يغتصب مغربية عالقة بمليلية المحتلة

هسبريس من الناظور

قبضت الشرطة الإسبانية، اليوم الثلاثاء، على حفار قبور اعتدى جنسيا على إحدى المواطنات المغربيات العالقات بمدينة مليلية المحتلّة.

وأفاد موقع "أوروبا بريس"، الذي أوردَ الخبر، أن الشرطة تحرّكت لإيقاف المشتبه فيه بعد تلقّيها شكاية من طرف الضحية، تفيد تعرضها للاغتصاب على يد حفار قبور داخل مقربة إسلامية بالثغر المحتلّ.

وأضافَ المصدر ذاته أن الواقعة تعود إلى أمس الاثنين على الساعة التاسعة والنّصف صباحا، وتولّت الوحدة العضوية لدى الشرطة القضائية للحرس المدني مسؤولية التحقيق في حيثيات الموضوع.

يُذكر أن عددًا من المواطنين المغاربة مازالوا عالقين بمليلية، ويتواجدون في مركز الاستقبال المؤقت بساحة "بلاصا دي تورو" بعد إغلاق المعابر الحدودية، في إطار تدابير منع تسلّل فيروس كورونا المستجدّ إلى المغرب.