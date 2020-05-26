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الرئيسية | حوادث | العثور على جثة سيدة ستينية داخل منزل بتنغير

العثور على جثة سيدة ستينية داخل منزل بتنغير

العثور على جثة سيدة ستينية داخل منزل بتنغير
محمد ايت حساين
الثلاثاء 26 ماي 2020 - 23:45

عُثر، عصر الثلاثاء، على جثة ستينية داخل منزلها بأحد الأحياء السكنية وسط مدينة تنغير.

واكتُشفت الجثة، وفق ما أدلت به مصادر مطلعة لهسبريس، بعد الاتصال بها مرات عديدة من طرف عائلتها دون مجيب، ليتم ربط الاتصال بصاحب المنزل الذي أشعر بدوره مصالح الأمن بغيابها، علما أنها توجد بمفردها في المنزل الذي تكتريه.

وأضافت المصادر ذاتها أن الهالكة المنحدرة من تيزي نيسلي، إقليم بني ملال، توفيت في ظروف غامضة، مشيرة إلى أنه وبعد اقتحام المنزل من طرف السلطة المحلية وعناصر الأمن بأمر من النيابة العامة المختصة، عُثر على جثتها في بداية التحلل.

ونُقلت جثة الهالكة نحو مستودع الأموات بالمستشفى الإقليمي في تنغير، قصد إخضاعها لإجراءات التشريح، بتنسيق مع النيابة العامة المختصة لتحديد سبب الوفاة.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (3)

1 - aimad الأربعاء 27 ماي 2020 - 00:06
اللهم ارحمها واغفر لها واجعل قبرها روضة من رياض الجنة
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7
2 - زكري الأربعاء 27 ماي 2020 - 00:11
و لي سفر قبل من طوارئ الصحية منين غيجيب شهادة العمل من عند المشغل و سكن في البادية و مكاين لا حافلات لا طكسيات و الحمق هذا
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-2
3 - hamid الأربعاء 27 ماي 2020 - 00:13
إن لله وإن اليه راجعون الله يرحمها كل نفس دإقة الموت
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7
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